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¿No votaste el 4 de octubre? Así puedes tramitar una dispensa o justificación para evitar multa

La dispensa aplica a ciudadanos omisos en el sufragio, mientras que la justificación es para miembros de mesa que no instalaron la mesa electoral. El procedimiento es virtual a través de la web del JNE.

Conoce cómo evitar una posible multa por las ERM 2026
Conoce cómo evitar una posible multa por las ERM 2026Composición LR / Latina
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó el trámite de dispensas y justificaciones para los ciudadanos que, por razones ajenas a su voluntad, no pudieron votar el domingo 4 de octubre en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Si buscas evitar una multa por no sufragar o por no instalar la mesa de votación pese a haber sido seleccionado miembro de mesa, revisa la siguiente información y conoce qué procedimiento te corresponde realizar.

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Diferencias entre dispensa y justificación

La dispensa corresponde a los ciudadanos que fueron omisos al sufragio, es decir, que no acudieron a votar. Si el pedido es declarado procedente, se extingue la multa generada por dicha omisión.

En tanto, la justificación está dirigida a quienes fueron sorteados como miembros de mesa, titulares o suplentes, y no cumplieron con la instalación de la mesa de sufragio. Para ambos casos, el JNE establece en su reglamento las causales que pueden ser invocadas.

Luis Grillo, jefe de la Oficina de Atención al Usuario del JNE, explicó que no todas las solicitudes son declaradas procedentes, ya que depende de los documentos que sustenten el pedido y las razones por las que no pudo participar en la elección.

Paso a paso para realizar trámites

El procedimiento para realizar ambos trámites es completamente virtual y se efectúa a través de la página web del JNE. Al ingresar, el ciudadano debe ejecutar los siguientes pasos:

  • Seleccionar el proceso electoral correspondiente
  • Elegir la causal que sustenta la solicitud
  • Adjuntar los documentos de sustento escaneados
  • Registrar los datos de contacto: correo electrónico, casilla electrónica y número de celular
  • Recibir el número de expediente, con el que se puede hacer seguimiento al trámite

El JNE recordó que algunas causales establecidas en el reglamento requieren el pago de un derecho trámite, mientras que otras son gratuitas. Cuando corresponde pagar una dispensa, el costo es de s/25.90. El pago puede efectuarse con el código 1465 en cualquier agencia del Banco de la Nación o mediante la plataforma de pagos en línea del JNE.

¿Qué causales son válidas para justificar el no haber ido a votar?

Algunas de las razones por las que podrías solicitar tu dispensa o justificación son la siguientes:

  1. Problemas de salud: personas que hayan estado internadas en un centro médico o cuenten con descanso médico debido a un percance de salud.
  2. Pérdida o robo del DNI: el ciudadano debe presentar la denuncia policial realizada en la comisaría de la circunscripción donde ocurrió el hecho y el trámite del nuevo DNI ante Reniec. 
  3. Estudios en el extranjero: ciudadanos que se encuentren fuera del país por motivos de estudio. Deben presentar sílabos, matrícula y documentos que acrediten las fechas en que estuvieron fuera del territorio nacional, además del pago correspondiente.
  4. Desastres naturales: situaciones de desastre natural u otros eventos de fuerza mayor que hayan impedido físicamente al ciudadano llegar a su local de votación. Este trámite es gratuito.
  5. Privación de la libertad: personas que se encuentren recluidas en centros de reclusión.
  6. Internamiento en centros de rehabilitación: personas que se encuentren recluidas en centros de rehabilitación.

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