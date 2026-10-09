¿No votaste el 4 de octubre? Así puedes tramitar una dispensa o justificación para evitar multa

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó el trámite de dispensas y justificaciones para los ciudadanos que, por razones ajenas a su voluntad, no pudieron votar el domingo 4 de octubre en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Si buscas evitar una multa por no sufragar o por no instalar la mesa de votación pese a haber sido seleccionado miembro de mesa, revisa la siguiente información y conoce qué procedimiento te corresponde realizar.

Diferencias entre dispensa y justificación

La dispensa corresponde a los ciudadanos que fueron omisos al sufragio, es decir, que no acudieron a votar. Si el pedido es declarado procedente, se extingue la multa generada por dicha omisión.

En tanto, la justificación está dirigida a quienes fueron sorteados como miembros de mesa, titulares o suplentes, y no cumplieron con la instalación de la mesa de sufragio. Para ambos casos, el JNE establece en su reglamento las causales que pueden ser invocadas.

Luis Grillo, jefe de la Oficina de Atención al Usuario del JNE, explicó que no todas las solicitudes son declaradas procedentes, ya que depende de los documentos que sustenten el pedido y las razones por las que no pudo participar en la elección.

Paso a paso para realizar trámites

El procedimiento para realizar ambos trámites es completamente virtual y se efectúa a través de la página web del JNE. Al ingresar, el ciudadano debe ejecutar los siguientes pasos:

Seleccionar el proceso electoral correspondiente

Elegir la causal que sustenta la solicitud

Adjuntar los documentos de sustento escaneados

Registrar los datos de contacto: correo electrónico, casilla electrónica y número de celular

Recibir el número de expediente, con el que se puede hacer seguimiento al trámite

El JNE recordó que algunas causales establecidas en el reglamento requieren el pago de un derecho trámite, mientras que otras son gratuitas. Cuando corresponde pagar una dispensa, el costo es de s/25.90. El pago puede efectuarse con el código 1465 en cualquier agencia del Banco de la Nación o mediante la plataforma de pagos en línea del JNE.

¿Qué causales son válidas para justificar el no haber ido a votar?

Algunas de las razones por las que podrías solicitar tu dispensa o justificación son la siguientes: