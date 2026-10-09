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Política

JNE deberá resolver 21 casos de reeleción inconstitucional

CONTROVERSIA. Con los resultados de la ONPE casi al 100%, crece la interrogante por la posición que tomará el JNE. Institución aún no define si otorgará credenciales de alcalde a los primeros regidores que postularon bajo la figura de reelección encubierta

Uno de cada tres casos de reelección encubierta se concretaron. Foto: Difusión
Uno de cada tres casos de reelección encubierta se concretaron. Foto: Difusión
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Además del caso de reelección inconstitucional de Rafael López Aliaga en Lima Metropolitana, otros 20 casos se registraron a nivel nacional.

Sobre ellos, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones deberá resolver si avala esta maniobra política o les niega las credenciales de alcalde.

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De ser así, el mandato municipal recaería en los segundos regidores, debido a la prohibición expresa de reelección inmediata para alcaldes, incluida en el artículo 194 de la Constitución.

Sin embargo, hasta el momento el presidente del JNE, Roberto Burneo, no ha dado mayores alcances sobre alguna decisión o fecha para definir un pronunciamiento.

Únicamente ha reafirmado que su institución se encuentra en sesión permanente y que resolverán de acuerdo a la legalidad, sin responder a intereses externos.

Los casos identificados por La República se dividen en siete alcaldías provinciales —incluido a López Aliaga— y 14 distritales.

VICTORIAS DE LA REELECCIÓN ENCUBIERTA A NIVEL PROVINCIAL
CANDIDATOPARTIDOREGIÓNPROVINCIA
RAFAEL BERNARDO LOPEZ ALIAGA CAZORLARENOVACION POPULAR PERULIMALIMA
CESAR NOE CABALLERO NASHNATEPARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERULORETOREQUENA
JUBINAL NICODEMOS FLORESAVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIALSAN MARTINRIOJA
MAY DIAZ PEREZFUERZA POPULARSAN MARTINLAMAS
HERMOGENES LOZANO TRIGOSOPARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERUAMAZONASCONDORCANQUI
RICHARD HITLER ALE CRUZYO AREQUIPAAREQUIPAISLAY
POLANSKI CARMONA CRUZPARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERULAMBAYEQUEFERRENAFE

Un problema nacional

Somos Perú es el partido con mayor incidencia de reelección inconstitucional, con nueve casos por resolver.

Los ganadores como primer regidor están en las provincias de Requena (Loreto), Condorcarqui (Amazonas) y Ferreñafe (Lambayeque).

Las listas en controversia también incluyen a los distritos de Catilluc (Cajamarca), Huancano (Ica), San Juan de Lurigancho (Lima) e Independencia (Lima).

Le sigue Renovación Popular con tres casos. Además de la candidatura en Lima Metropolitana, la polémica se abrirá en los distritos de San Juan Bautista (Ica) y Zapatero (San Martín).

Igual número registra Alianza para el Progreso en los distritos de La Esperanza (La Libertad), Pimentel (Lambayeque) y Quilmaná (Lima).

VICTORIAS DE LA REELECCIÓN ENCUBIERTA A NIVEL DISTRITAL
CANDIDATOPARTIDOREGIÓNPROVINCIADISTRITO
JOSE ANTONIO CORPUS MENDEZACCION POPULARANCASHRECUAYMARCA
DIANA SOSIREE ASPILCUETA CACERESAHORA NACION - ANAREQUIPAISLAYMEJIA
ALEJANDRO BUSTAMANTE ARTEAGAPARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERUCAJAMARCASAN MIGUELCATILLUC
JORGE LUIS QUISPE SAAVEDRARENOVACION POPULAR PERUICAICASAN JUAN BAUTISTA
JULIO AURELIO ROJAS ÑAÑEZPARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERUICAPISCOHUANCANO
BENITO STANY AGUILAR ROJASBATALLA PERUJUNINHUANCAYOSAN JERONIMO DE TUNAN
WILMER SANCHEZ RUIZALIANZA PARA EL PROGRESOLA LIBERTADTRUJILLOLA ESPERANZA
SALVADOR ENRIQUE LEON CLEMENTAVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIALLA LIBERTADTRUJILLOVICTOR LARCO HERRERA
ENRIQUE JAVIER NAVARRO CACHO SOUSAALIANZA PARA EL PROGRESOLAMBAYEQUECHICLAYOPIMENTEL
REGIS VICTOR POMALAYA GODOYAPP - LA CHOLITALIMACANETEQUILMANA
JESUS MALDONADO AMAOPARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERULIMALIMASAN JUAN DE LURIGANCHO
ALFREDO REYNAGA RAMIREZPARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERULIMALIMAINDEPENDENCIA
RICHARD ROBERT SORIA FUERTEPODEMOS PERULIMALIMAEL AGUSTINO
CARLOS FRANCOIS HIDALGO REATEGUIRENOVACION POPULAR PERUSAN MARTINLAMASZAPATERO

Proética pide al JNE impedir la reelección encubierta

Proética rechazó la decisión del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral de declarar improcedente la denuncia que presentó contra los mecanismos de reelección encubierta utilizados por diversos alcaldes en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El organismo solicitó al Tribunal de Honor que se pronuncie sobre la dimensión ética de la reelección encubierta y que derive su denuncia al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), institución a la que exhortaron a actuar conforme a la Constitución y a respetar la prohibición de reelección inmediata en la etapa de proclamación.

La denuncia de Proética fue presentada el último 26 de septiembre. En ella la organización señaló que la reelección encubierta vulnera el Compromiso 4 del Pacto Ético Electoral y constituye un abuso del derecho.

Proética exhorta a respetar la finalidad de las reglas electorales

Sin embargo, el Tribunal de Honor la declaró improcedente porque considera que lo planteado corresponde únicamente a aspectos de naturaleza "técnica, electoral y jurídica".

“Si una candidatura es utilizada para presentar ante la ciudadanía una intención distinta de la que realmente se pretende ejecutar, estamos ante un problema de integridad, transparencia y respeto al electorado”, respondió Proética en un comunicado.

Asimismo, señalaron el mecanismo usado por los candidatos para concretar la reelección encubierta.

“Postular como alcalde a una persona que no tiene ninguna intención de ejercer la función si ganara, habiendo premeditado que, una vez lograda la inscripción de su candidatura, renunciará a la misma alegando motivos personales falsos, y que esta simulación sea producto de un contubernio con quien postulará como primer regidor para burlar lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución, no es un problema técnico-jurídico: es un engaño”, se lee en el documento.

Resaltaron que el objetivo de la norma es “prohibir dos mandatos continuos de alcalde por la misma persona”, por lo que “recurrir al engaño para burlar la prohibición no es un problema técnico: es una falta ética”.

“Resulta incomprensible e inaceptable que esta dimensión ética quede sin respuesta (…) Respetar las reglas electorales también significa respetar su finalidad. Y, sobre todo, respetar a la ciudadanía.”, finalizaron.

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