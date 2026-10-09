JNE deberá resolver 21 casos de reeleción inconstitucional

Uno de cada tres casos de reelección encubierta se concretaron. Foto: Difusión

Uno de cada tres casos de reelección encubierta se concretaron. Foto: Difusión

Además del caso de reelección inconstitucional de Rafael López Aliaga en Lima Metropolitana, otros 20 casos se registraron a nivel nacional.

Sobre ellos, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones deberá resolver si avala esta maniobra política o les niega las credenciales de alcalde.

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De ser así, el mandato municipal recaería en los segundos regidores, debido a la prohibición expresa de reelección inmediata para alcaldes, incluida en el artículo 194 de la Constitución.

Sin embargo, hasta el momento el presidente del JNE, Roberto Burneo, no ha dado mayores alcances sobre alguna decisión o fecha para definir un pronunciamiento.

Únicamente ha reafirmado que su institución se encuentra en sesión permanente y que resolverán de acuerdo a la legalidad, sin responder a intereses externos.

Los casos identificados por La República se dividen en siete alcaldías provinciales —incluido a López Aliaga— y 14 distritales.

VICTORIAS DE LA REELECCIÓN ENCUBIERTA A NIVEL PROVINCIAL CANDIDATO PARTIDO REGIÓN PROVINCIA RAFAEL BERNARDO LOPEZ ALIAGA CAZORLA RENOVACION POPULAR PERU LIMA LIMA CESAR NOE CABALLERO NASHNATE PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU LORETO REQUENA JUBINAL NICODEMOS FLORES AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL SAN MARTIN RIOJA MAY DIAZ PEREZ FUERZA POPULAR SAN MARTIN LAMAS HERMOGENES LOZANO TRIGOSO PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU AMAZONAS CONDORCANQUI RICHARD HITLER ALE CRUZ YO AREQUIPA AREQUIPA ISLAY POLANSKI CARMONA CRUZ PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU LAMBAYEQUE FERRENAFE

Un problema nacional

Somos Perú es el partido con mayor incidencia de reelección inconstitucional, con nueve casos por resolver.

Los ganadores como primer regidor están en las provincias de Requena (Loreto), Condorcarqui (Amazonas) y Ferreñafe (Lambayeque).

Las listas en controversia también incluyen a los distritos de Catilluc (Cajamarca), Huancano (Ica), San Juan de Lurigancho (Lima) e Independencia (Lima).

Le sigue Renovación Popular con tres casos. Además de la candidatura en Lima Metropolitana, la polémica se abrirá en los distritos de San Juan Bautista (Ica) y Zapatero (San Martín).

Igual número registra Alianza para el Progreso en los distritos de La Esperanza (La Libertad), Pimentel (Lambayeque) y Quilmaná (Lima).

VICTORIAS DE LA REELECCIÓN ENCUBIERTA A NIVEL DISTRITAL CANDIDATO PARTIDO REGIÓN PROVINCIA DISTRITO JOSE ANTONIO CORPUS MENDEZ ACCION POPULAR ANCASH RECUAY MARCA DIANA SOSIREE ASPILCUETA CACERES AHORA NACION - AN AREQUIPA ISLAY MEJIA ALEJANDRO BUSTAMANTE ARTEAGA PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU CAJAMARCA SAN MIGUEL CATILLUC JORGE LUIS QUISPE SAAVEDRA RENOVACION POPULAR PERU ICA ICA SAN JUAN BAUTISTA JULIO AURELIO ROJAS ÑAÑEZ PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU ICA PISCO HUANCANO BENITO STANY AGUILAR ROJAS BATALLA PERU JUNIN HUANCAYO SAN JERONIMO DE TUNAN WILMER SANCHEZ RUIZ ALIANZA PARA EL PROGRESO LA LIBERTAD TRUJILLO LA ESPERANZA SALVADOR ENRIQUE LEON CLEMENT AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL LA LIBERTAD TRUJILLO VICTOR LARCO HERRERA ENRIQUE JAVIER NAVARRO CACHO SOUSA ALIANZA PARA EL PROGRESO LAMBAYEQUE CHICLAYO PIMENTEL REGIS VICTOR POMALAYA GODOY APP - LA CHOLITA LIMA CANETE QUILMANA JESUS MALDONADO AMAO PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO ALFREDO REYNAGA RAMIREZ PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU LIMA LIMA INDEPENDENCIA RICHARD ROBERT SORIA FUERTE PODEMOS PERU LIMA LIMA EL AGUSTINO CARLOS FRANCOIS HIDALGO REATEGUI RENOVACION POPULAR PERU SAN MARTIN LAMAS ZAPATERO

Proética pide al JNE impedir la reelección encubierta

Proética rechazó la decisión del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral de declarar improcedente la denuncia que presentó contra los mecanismos de reelección encubierta utilizados por diversos alcaldes en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 .

El organismo solicitó al Tribunal de Honor que se pronuncie sobre la dimensión ética de la reelección encubierta y que derive su denuncia al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) , institución a la que exhortaron a actuar conforme a la Constitución y a respetar la prohibición de reelección inmediata en la etapa de proclamación.

La denuncia de Proética fue presentada el último 26 de septiembre. En ella la organización señaló que la reelección encubierta vulnera el Compromiso 4 del Pacto Ético Electoral y constituye un abuso del derecho.

Proética exhorta a respetar la finalidad de las reglas electorales

Sin embargo, el Tribunal de Honor la declaró improcedente porque considera que lo planteado corresponde únicamente a aspectos de naturaleza "técnica, electoral y jurídica".

“Si una candidatura es utilizada para presentar ante la ciudadanía una intención distinta de la que realmente se pretende ejecutar, estamos ante un problema de integridad, transparencia y respeto al electorado”, respondió Proética en un comunicado.

Asimismo, señalaron el mecanismo usado por los candidatos para concretar la reelección encubierta.

“Postular como alcalde a una persona que no tiene ninguna intención de ejercer la función si ganara, habiendo premeditado que, una vez lograda la inscripción de su candidatura, renunciará a la misma alegando motivos personales falsos, y que esta simulación sea producto de un contubernio con quien postulará como primer regidor para burlar lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución, no es un problema técnico-jurídico: es un engaño”, se lee en el documento.

Resaltaron que el objetivo de la norma es “prohibir dos mandatos continuos de alcalde por la misma persona”, por lo que “recurrir al engaño para burlar la prohibición no es un problema técnico: es una falta ética”.

“Resulta incomprensible e inaceptable que esta dimensión ética quede sin respuesta (…) Respetar las reglas electorales también significa respetar su finalidad. Y, sobre todo, respetar a la ciudadanía.”, finalizaron.