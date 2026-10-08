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Política

ONPE advierte al JNE que no puede organizar la segunda vuelta regional antes del 6 de diciembre

Bernardo Pachas sustentó la posición del organismo ante el Pleno ampliado del JNE. Según la ONPE, adelantar la fecha obligaría a recortar plazos que ya están ajustados.

ONPE advierte al JNE que no puede organizar la segunda vuelta regional antes del 6 de diciembre
ONPE advierte al JNE que no puede organizar la segunda vuelta regional antes del 6 de diciembreX/ONPE
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advirtió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que no puede organizar la Segunda Elección Regional 2026 antes del domingo 6 de diciembre. El organismo atribuyó ese límite a los plazos de diversos procedimientos administrativos y operaciones logísticas.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, expuso las razones este miércoles ante el Pleno ampliado del JNE. Llegó con el equipo directivo de la entidad y presentó el cronograma de actividades logísticas previsto para la segunda vuelta regional. Explicó que varios de esos procedimientos tienen plazos que deben respetarse.

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"Nosotros, con la experiencia y la base de datos históricas, en las conversaciones permanentes que tenemos con el jurado en los comités de coordinación, hemos planteado el 6 de diciembre", sostuvo Pachas para RPP.

"El jurado ha sacado un pronunciamiento que lo ha hecho público ayer, proponiendo su fecha, 29. Nosotros desde un principio hemos dicho que no, que la íbamos a revisar, porque nuestro problema es la parte logística. Usted vio ayer los camiones saliendo de Lurín, que a simple vista parece fácil, Pero al interior hay unas cajas que contienen la cédula, el acta padrón, las bolsas, los lapiceros, otros materiales que toman sus plazos de contratación y de fabricación. Entonces no podemos correr contra los plazos porque corremos el riesgo que se le estropee la máquina al impresor de las cédulas", agregó.

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La ONPE precisó que los tiempos están ajustados incluso con el 6 de diciembre como referencia. Entre los procedimientos que mencionó figuran las contrataciones por montos superiores a ocho unidades impositivas tributarias (UIT), que deben cumplir etapas administrativas antes de ejecutarse.

Adelantar la jornada implicaría reducir el tiempo para completar esas actividades, señaló el organismo. Por eso considera el 6 de diciembre la fecha más próxima posible.

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JNE fijó el 29 de noviembre

El Pleno del JNE estableció el domingo 29 de noviembre de 2026 como fecha para una eventual segunda elección regional. Solo se realizaría en las regiones donde ninguna fórmula a gobernador y vicegobernador alcance al menos el 30% de los votos válidos.

El JNE solicitará a la presidenta de la República la convocatoria en las regiones donde sea necesaria. La posición de la ONPE ubica la fecha mínima siete días después de la que fijó el Pleno.

El organismo electoral también pidió a la ONPE entregar a los Jurados Electorales Especiales las actas observadas de las elecciones regionales hasta el domingo 11 de octubre.

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