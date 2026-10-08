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Política

Solo 5 mujeres asumen alcaldías en Piura tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Se trata de una alcaldesa provincial y cuatro distritales, que postularon por los partidos País para Todos, Alianza para el Progreso y Podemos Perú. Tres de las cinco nuevas autoridades corresponden a la provincia de Paita.

Solo 5 mujeres asumen alcaldías en Piura tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026
Solo 5 mujeres asumen alcaldías en Piura tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026Composición LR
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De un total de 65 distritos y ocho provincias, solo cinco mujeres ganaron una alcaldía en la región Piura tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026, cifra que representa menos del 10% de estas jurisdicciones.

La mayoría de las virtuales autoridades se concentran en la provincia de Paita. La municipalidad provincial quedó en manos de María Atoche de Jaramillo, del partido País para Todos. Según la plataforma Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la virtual alcaldesa de 67 años es magíster en Medicina Familiar, labora como asistenta social en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes y reportó ingresos anuales por más de 103.000 soles. Además, acumuló experiencia en la gestión pública al desempeñarse como regidora provincial durante los periodos 2015 al 2018 y 2022 al 2026.

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Asimismo, en dicha provincia destacan dos alcaldesas distritales elegidas por la misma agrupación política: Brenda Saavedra Guevara, de 29 años, virtual autoridad de El Arenal, e Irma Saldarriaga Morán, de 64 años, quien asumirá el cargo en La Huaca. La primera es bachiller en Ingeniería Informática por la Universidad Nacional de Piura y reportó ingresos anuales superiores a 89.000 soles, con experiencia profesional desde 2023 en las municipalidades de Sullana y Paita. Postuló a la alcaldía del Arenal en el 2023, por el movimiento Fuerza Regional, donde militó hasta el 2024.

Por su parte, Saldarriaga es bachiller en Educación por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y declaró ingresos anuales superiores a 55.000 soles. Su trayectoria se centra en la docencia, ejercida desde 1988 en la institución educativa Manuel Pío Zúñiga y Ramírez y, entre 2003 y el 2008, en el centro educativo San Agustín. Asimismo, militó en Unidad Regional hasta 2020 y en Fuerza Regional hasta 2024.

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Por otro lado, en el distrito de Lobitos de la provincia de Talara, Patricia Abanto Díaz resultó elegida alcaldesa por el partido Alianza para el Progreso. A sus 48 años, declaró ser propietaria desde 2020 de un negocio dedicado al hospedaje y servicio de comidas, con ganancias anuales superiores a 14.000 soles y sin registrar bienes muebles ni inmuebles. En el ámbito político, militó en Unidad Regional hasta 2021 y en Podemos Perú hasta 2024.

Por último, en el distrito de Yamango perteneciente a la provincia de Morropón, la virtual alcaldesa es Lucía García García, postulada por el partido Podemos Perú. La nueva autoridad tiene 39 años y es bachiller en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional de Piura. Según Voto Informado, se desempeñó como gerenta de la empresa Fe-Delta Ingeniería EIRL entre 2019 y el 2026, sector en el que reportó ingresos anuales superiores a 199.000 soles, y no registra afiliación partidaria previa.

Lucía García García es hermana del último alcalde de Yamango, Mitriades García García. Este también postuló en la lista de su hermana como primer regidor.

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