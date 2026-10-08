11 alcaldías distritales se definirán en Jurados Electorales: diferencias son hasta de un voto

Tras desarrollarse las elecciones distritales el pasado cuatro de octubre, algunas localidades han registrado diferencias mínimas entre los candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos. En once distritos, la definición de sus nuevos alcaldes dependerá de las decisiones que adopten los Jurados Electorales Especiales respecto de las actas observadas. Las diferencias registradas llegan, en algunos casos, a ser de apenas un voto.

En el distrito de Nepeña, ubicado en la provincia ancashina del Santa, se registra uno de estos casos. Ivo Rincón, de Alianza para el Progreso (APP), encabeza la elección con 2.737 votos. Le sigue Luis Collazos, de Somos Perú, con 2.736 votos. En esta elección, solo falta resolver un acta para completar el conteo al 100%. Rincón y Collazos tendrán que esperar la resolución de esta acta para confirmar los resultados.

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También hay casos en los que el empate es total. En el distrito de Parcoy, ubicado en la provincia de Pataz, en La Libertad, no existe diferencia entre Walter Trujillo, de Acción Popular, y Loyer Santisteban, de Podemos Perú. Ambos candidatos registran 1.659 votos. Seis actas observadas definirán el futuro de este distrito norteño.

Otros casos con diferencias de menos de 20 votos se registran en distritos como Vinchos (Huamanga, Ayacucho), Vitoc (Chanchamayo, Junín) y Chuquis (Dos de Mayo, Huánuco).

Casos en la selva y el sur

Otros casos se registran en la selva peruana. En el distrito de Cajaruro, ubicado en la provincia amazonense de Utcubamba, el Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo supera por dos votos a Somos Perú. La única acta observada podría cambiar este resultado.

Un caso similar ocurre en Cahuapanas, ubicado en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto. Allí, APP aventaja por tres votos a Progresemos. El resultado final quedará definido cuando se resuelva la única acta observada.

En el sur, Puno y Andahuaylas también presentan casos similares. En la primera provincia, el distrito de Platería espera la resolución del acta faltante. País para Todos registra, hasta el momento, una diferencia de cinco votos sobre la alianza ASÍ-Juntos por el Perú. Mientras que en la segunda provincia, el distrito de Santa María de Chicmo espera que se resuelva el acta faltante para determinar si Progresemos mantendrá su ventaja de tres votos sobre Podemos Perú.

También hay casos en Lima y el Callao

En Lima, el distrito de Villa María del Triunfo aguarda que el Jurado Electoral Especial resuelva 118 actas observadas. La diferencia entre Robert Ludeña, de Renovación Popular, y Guido Iñigo, de Somos Perú, es de 568 votos a favor del candidato del partido celeste. Los resultados todavía no están cerrados en este distrito del sur de la capital.

En el Callao también se registran casos similares. El distrito de Ventanilla tiene como principales contendientes a Luis Alberto Landauro, de Somos Perú, y Omar Marcos, de Renovación Popular. El representante del partido del corazón lleva una ventaja de 328 votos, pero deberá esperar a que se resuelvan las 40 actas observadas para confirmar su condición de candidato más votado.