Verónika Mendoza a Rafael Santos tras atribuir "falta de oxígeno" al voto en Cusco: "A 3.580 msnm se respira dignidad".

La candidata al Gobierno Regional de Cusco por Venceremos, Verónika Mendoza, le respondió al exalcalde de Pueblo Libre, Rafael Santos, quien sostuvo que la "falta de oxígeno" por la altura influye en las decisiones electorales de la población cusqueña

A través de sus redes sociales, Mendoza destacó el respaldo electoral obtenido en el distrito de Coporaque, provincia de Espinar en Cusco, y envió un mensaje tras las expresiones del excandidato.

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"Gracias a Coporaque, Espinar, que respaldó la propuesta regional del k'intu con + del 43% de los votos. Reiteramos de todo nuestro compromiso de trabajar juntos por riego, industrialización y turismo. Ah, por si acaso, Coporaque está a más de 3580 msnm y se respira dignidad", escribió Mendoza.

Durante la entrevista en la plataforma digital, Santos atribuyó a los electores cusqueños una supuesta dificultad para tomar decisiones adecuadas. "Lo que pasa es que en el Cusco no te olvides que están en altura y el oxígeno es bastante menor que en la costa. Entonces, yo creo que han cometido el mismo error porque no han podido pensar de manera coherente", sostuvo el exalcalde de Pueblo Libre.

Al ser cuestionado durante el diálogo, el exburgomaestre negó que sus argumentos respondieran a un sesgo discriminatorio o de clase y justificó sus comentarios en factores biológicos y del entorno. "Por la altura que tiene no se da cuenta de la realidad en que está viviendo (...) Es físico, no estoy hablando de un tema racista ni clasista".

Asimismo, Santos también comparó el comportamiento del electorado con el "síndrome de Estocolmo".

"La falta de oxígeno hace que muchos piensen de manera obtusa antes de tomar una decisión. Porque si alguien te está robando durante tanto tiempo, si alguien te ha secuestrado y te vas a enamorar del secuestrador, eso se llama síndrome de Estocolmo. Simplemente tienen que bajar un poquito y abrir un poco más los ojos y la mente para ver quiénes están robando sus recursos", sostuvo.



