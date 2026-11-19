Jefferson Farfán volvió a sorprender a sus seguidores al revelar que finalmente cumplió una promesa pendiente con su tío Luis 'Cuto' Guadalupe. El exfutbolista le entregó una lujosa camioneta Ford Expedition Platinum de color blanco como regalo por sus 50 años, un obsequio que el exdefensor de Universitario esperaba desde hace varios meses.

La 'Foquita' compartió las fotografías de la entrega en su cuenta de Instagram, donde se observa al 'Cuto' celebrando junto a su nueva adquisición. Sin embargo, más allá del costoso vehículo, lo que llamó la atención fue el emotivo mensaje que Farfán le dedicó a su familiar, a quien agradeció por acompañarlo en los momentos más importantes de su vida.

Jefferson Farfán sorprende al 'Cuto' Guadalupe con lujosa camioneta y cumple su promesa

El exseleccionado peruano decidió sorprender a su tío con una camioneta Ford Expedition Platinum, modelo que fue presentado durante una celebración nocturna en un amplio jardín.

Regalo del Cuto Guadalupe

El vehículo blanco apareció decorado con un enorme lazo dorado sobre el capó, mientras el 'Cuto' Guadalupe posaba sonriente frente a su regalo.

Las fotografías también mostraron un emotivo abrazo entre tío y sobrino, además de una imagen familiar junto a doña Charo, madre de Jefferson Farfán.

La entrega llamó especialmente la atención porque el 'Cuto' había contado meses atrás que su sobrino le prometió una camioneta por su cumpleaños número 50, pero que todavía esperaba su llegada.

Regalo del Cuto Guadalupe

En aquella oportunidad, Guadalupe explicó que el vehículo era un pedido especial y que Farfán conocía su deseo de contar con una camioneta para disfrutar junto a su familia.

¿Qué emotivo mensaje dedicó Jefferson Farfán al 'Cuto' Guadalupe?

Junto a las fotografías, Jefferson Farfán publicó una extensa dedicatoria en la que recordó la promesa que le hizo a su tío y el significado que tiene su relación familiar.

“Mi tío Cuto. Dicen que las promesas están para cumplirse, y hoy me toca cumplir una que te hice hace tiempo por tus 50 años”, escribió al inicio de su publicación.

El exfutbolista también reconoció que Guadalupe había esperado durante varios meses para recibir el vehículo y destacó que el obsequio representaba mucho más que un regalo material.

En su mensaje, Farfán agradeció los consejos, el cariño y el respaldo que su tío le brindó a lo largo de su vida, incluso en las etapas más complicadas.

“Porque verte feliz también es parte de mi felicidad. Te quiero mucho, tío. Disfrútalo, que te lo mereces”, expresó el exjugador.

De esta manera, Jefferson Farfán puso fin a la espera del 'Cuto' Guadalupe con un regalo que simboliza el cariño y la gratitud que mantiene hacia uno de sus familiares más cercanos.