¿Fin del amor verdadero? Sheyla Rojas se aleja totalmente de Joaquín Ramírez tras perder elecciones en Cajamarca: "Lo que viene es mucho mejor" "No es suerte" fue uno de los comentarios que compartió Sheyla Rojas en medio de los rumores del quiebre del gran amor que le tenía a Joaquín Ramírez. Todo esto se da luego de que el político perdiera las elecciones en Cajamarca.

¿El amor llegó a su fin? Sheyla Rojas vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que se conociera que habría tomado distancia de Joaquín Ramírez, excandidato al Gobierno Regional de Cajamarca. Durante la edición del jueves 19 de noviembre de su programa, Magaly Medina presentó un informe en el que se evidenciaría un cambio en la relación de la exchica reality con el político, quien no logró ganar las elecciones.

Según el informe difundido en 'Magaly TV, La Firme', la exintegrante de 'Combate' habría eliminado de sus redes sociales todas las fotografías y videos que compartía con el excongresista, lo que despertó rumores sobre una posible ruptura sentimental. Además, un mensaje de la rubia sobre lo que viene en su vida ha generado nuevas interrogantes: "Lo que viene es mucho mejor".

Sheyla Rojas se distancia de Joaquín Ramírez: lo deja de seguir y elimina fotos y videos con él

Durante la emisión de 'Magaly TV, La Firme', el equipo de investigación mostró que Sheyla Rojas habría eliminado todo rastro de Joaquín Ramírez de sus redes sociales. De acuerdo con lo expuesto en el programa, la última fotografía que ambos compartieron juntos fue publicada el pasado 27 de octubre, es decir, hace aproximadamente tres semanas.

Este detalle llamó la atención, pues evidenciaría un cambio en la exposición pública de su romance, especialmente después de que el político quedara fuera de la contienda electoral en Cajamarca.

Pero eso no fue todo. La popular 'Shey Shey' también compartió una serie de mensajes en su cuenta de TikTok que despertaron comentarios entre sus seguidores. Uno de ellos decía: "Puedo con todo, a mí lo único que me ha quedado grande en esta vida es controlar mi carácter", frase que fue relacionada con los rumores sobre su situación sentimental.

Por otro lado, Joaquín Ramírez todavía conservaría en sus redes sociales las fotografías y videos que publicó junto a la modelo. Ante estos indicios, el equipo periodístico de Magaly Medina intentó comunicarse con el excandidato para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta.

Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez: un amor a prueba de todo

La relación entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez acaparó titulares desde que comenzaron a aparecer juntos públicamente en agosto de 2026. Aunque al principio ninguno de los dos confirmó abiertamente el romance, las muestras de cariño y las publicaciones en redes sociales terminaron por evidenciar su cercanía.

Incluso, la exchica reality viajó en varias oportunidades a Cajamarca para acompañar al entonces candidato durante sus actividades políticas.

Sin embargo, su relación tampoco estuvo libre de cuestionamientos. La exposición mediática de Joaquín Ramírez y los comentarios sobre su trayectoria política generaron diversas reacciones, mientras que Sheyla salió en más de una ocasión a defender su vínculo sentimental.

Tras la derrota electoral del político, la modelo incluso respondió a las críticas y dejó en claro que su respaldo no dependía de los resultados en las urnas.

Ahora, la supuesta eliminación de sus fotografías juntos y los cambios en sus redes sociales vuelven a poner su romance bajo los reflectores, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una ruptura.