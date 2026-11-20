Los Titis, ganadores de los Premios HEAT 2026, llegan a Lima 2026: fecha, lugar y entradas para ver a los reyes del reparto El dúo cubano Rey Tony & Helabusador, conocido como 'Los Titis', regresan a Perú tras ganar el Premio HEAT 2026 por su hit 'Dichavate', uno de los más virales del género reparto.

Los conciertos de Los Titis están programados del 28 de noviembre al 8 de diciembre en varias ciudades peruanas.

Los conciertos de Los Titis están programados del 28 de noviembre al 8 de diciembre en varias ciudades peruanas. Foto: difusión.

En pocos días arribará a territorio nacional el dúo cubano de reparto más popular de la actualidad. Nos referimos a Rey Tony & Helabusador, llamados popularmente 'Los Titis', quienes vuelven al Perú luego de alzarse en México con el Premio HEAT 2026 en la categoría de Mejor Canción Viral 2026 y de haber cantado en la tarima principal 'Dichavate', uno de sus mayores hits musicales.

"Perú, estamos contando los días para ponerlos a gozar con todos nuestros temas. Agradecemos el apoyo infinito hacia nuestra música. Vamos a brindar un show renovado con muchas sorpresas y sobre todo con mucha energía en el escenario. Estamos felices con este reconocimiento en los Premios HEAT, es un gran paso para la consolidación del género del reparto", manifestaron los cantantes.

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'Los Titis' vuelven a Lima este 2026 en medio del éxito

Con un repertorio que supera los cinco éxitos virales y una fuerte rotación en las emisoras nacionales, Rey Tony & Helabusador llegan al país ocupando el puesto número uno en los rankings Billboard Perú Songs y Ecuador Songs gracias a 'Dichavate'. Este se convirtió en el primer tema del género reparto en liderar un listado de Billboard.

Asimismo, tras mantenerse durante varias semanas en la cima del Top 50 Perú Tropical como lo más escuchado a nivel nacional, suman su reciente triunfo en los Premios HEAT 2026, donde hicieron historia al ser los primeros exponentes de su estilo en obtener este galardón.

¿Cuándo y dónde serán los shows de 'Los Titis'?

Para esta visita, la empresa organizadora del tour, 4J Events, ha anunciado oficialmente las siguientes fechas y locales: 28 de noviembre en Cuzco, 29 de noviembre en La Choza (Los Olivos), 5 de diciembre en Meneo (Santa Clara), 6 de diciembre en Cardano y Discoteca La Industria, 7 de diciembre en el Círculo Militar y 8 de diciembre en Trujillo. Quienes deseen obtener más detalles sobre estos conciertos pueden contactarse al número 915 175 505.

De la mano del afamado productor Michel Boutic, sencillos como 'Dichavate', 'Tienes', 'Sin pena', 'Lonly', 'Pa’ que escondernos' y 'La difícil' han alcanzado gran viralidad, sumando millones de reproducciones en las distintas plataformas de streaming.