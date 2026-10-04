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Política

Elecciones Regionales 2026: Fuerza Popular no logra imponerse en los gobiernos regionales

El politólogo Paulo Vilca resalta que el partido de Keiko Fujimori carece de candidatos competitivos en el ámbito regional, enfocándose principalmente en el Congreso.

Fujimorismo no logró grandes resultados en Elecciones Regionales | Composición: LR.
Fujimorismo no logró grandes resultados en Elecciones Regionales | Composición: LR.
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Fuerza Popular, el partido de Gobierno, no ha logrado resultados positivos en las elecciones para gobernadores regionales. El partido de Keiko Fujimori solo logró pasar a una segunda vuelta en Lambayeque, donde su candidato, Rolando Barboza, fue el segundo más votado y se enfrentará a César Perales, de Somos Perú.

Paulo Vilca, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), consideró que este era un resultado esperable para un partido de alcance nacional: "No es una sorpresa. Fuerza Popular no se caracteriza por ser una organización política con resultados importantes a nivel subnacional. Se cuentan con los dedos de una mano las autoridades de Fuerza Popular que ganan elecciones regionales y municipales", señaló Vilca.

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Vilca considera que el militante de Fuerza Popular suele apuntar con mayor ahínco a espacios como el Parlamento. Las características de Fuerza Popular —un partido personalista que constantemente aborda temas de carácter nacional— no apuntan necesariamente a espacios como un Gobierno Regional.

"No es algo extraordinario: es algo que ha pasado siempre con este partido. Por otro lado, creo que hay dos elementos importantes que tener en cuenta. El primero es que Fuerza Popular no ha logrado tener candidatos competitivos para las elecciones regionales y municipales. Siempre ha sido difícil para ellos tener candidatos con muchas redes y con capital político, a diferencia de lo que ocurre en otras agrupaciones, cuyos políticos construyen durante varios años su base de apoyo. Los militantes de Fuerza Popular prefieren concentrarse en el Congreso, prepararse para el Congreso y pensar en términos parlamentarios antes que en términos de gobierno regional y municipal", apuntó.

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Un partido que se construye sobre la figura de Keiko Fujimori

Fuerza Popular se construye sobre una base ideológica clara: el fujimorismo. Bajo esta línea, el partido naranja ha tenido una representación personalista alrededor de la figura de Keiko Fujimori, heredera directa de esta tradición política.

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Un partido construido alrededor de una sola persona termina apuntando a espacios de alcance nacional bajo esta representación. El politólogo considera que, sin el respaldo de Fujimori, pocas figuras pueden llegar lejos dentro de Fuerza Popular.

"La lógica de Fuerza Popular es la de un partido muy personalista, construido alrededor de la figura de Keiko Fujimori. Obviamente, eso puede funcionar en una elección nacional, pero es claramente insuficiente en una subnacional. Hubo momentos en que Keiko Fujimori incluso llegó a acompañar a algunos candidatos, pero no logró buenos resultados en estas elecciones pasadas. Creo que tiene que ver con la manera en que se ha construido el capital político alrededor de ella", apuntó.

Sin apoyos fuera del Gobierno central

El panorama no es solo negativo para Fuerza Popular, sino también para otros partidos que no han obtenido grandes resultados, como Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación, Obras y Juntos por el Perú. Estas organizaciones no cosecharon un respaldo regional significativo. Para Vilca, el peligro cercano está en carecer de una representación territorial fuerte.

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"Casi todos los partidos que están manteniendo la inscripción van a quedar circunscritos, en buena medida, al Congreso de la República. No serán partidos con una representación territorial importante. (...) En el resto del país vamos a tener una generación de autoridades políticas sin vínculo organizacional con los partidos. Creo que eso es un reto para Fuerza Popular en particular, porque significa que va a ser un Gobierno sin representación en el territorio", señaló el politólogo.

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