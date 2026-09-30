Es falso que Carlos Bruce, Francis Allison y Daniel Urresti hayan expresado su apoyo a Rafael López Aliaga: video recorta sus declaraciones

LO FALSO:

Carlos Bruce, Francis Allison y Daniel Urresti expresaron su apoyo a Rafael López Aliaga de cara a las próximas elecciones.

LO VERDADERO:

El video utiliza fragmentos recortados de sus declaraciones originales para hacerlos parecer mensajes de respaldo a López Aliaga.

En redes sociales circula un video que reúne declaraciones de distintas figuras públicas, entre ellas Carlos Bruce, Francis Allison y Daniel Urresti, presentándolas como mensajes de respaldo a Rafael López Aliaga de cara a las próximas elecciones municipales. La publicación utiliza fragmentos de entrevistas y declaraciones en las que los personajes se refieren al candidato de Renovación Popular. Sin embargo, el contenido es falso, ya que los fragmentos fueron recortados y editados para dar la impresión de que expresaron un respaldo que no corresponde al sentido de sus declaraciones originales.

Capturas del video viral. Foto: Facebook

Al cierre de esta verificación, la publicación con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde registra 25.000 visualizaciones, más de 1.400 "Me gusta" y ha sido compartida 166 veces.

Publicación con más interacciones. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Al revisar el video, se identificaron saltos y cortes inusuales entre las declaraciones de las distintas personas que aparecen en la publicación. Estos cambios llevaron a realizar una búsqueda inversa de los fragmentos, mediante la cual se localizaron las declaraciones y entrevistas originales. Al comparar ambos registros, se comprobó que el video viral fue editado y que algunas frases fueron recortadas o separadas de su contexto original para presentarlas como mensajes de respaldo a Rafael López Aliaga.

En el video viral, Carlos Bruce aparece diciendo: “Queremos un alcalde que nos una, que nos inspire. El señor López Aliaga es el alcalde de todos”, lo que da la impresión de que expresa su respaldo al candidato. Sin embargo, una búsqueda permitió encontrar la entrevista original realizada por La República, en la que Bruce cuestiona las actitudes “de matón” de López Aliaga y señala la necesidad de elegir a un alcalde que una a los ciudadanos. En ese contexto, la frase fue presentada de manera incompleta en el video viral, ya que Bruce hacía referencia a López Aliaga como un ejemplo contrario a esa característica y no como una expresión de respaldo.

Entrevista a Carlos Bruce. Foto: YouTube

En el video viral también aparece el candidato Daniel Urresti afirmando: "Muros de contención, las escaleras, las losas deportivas, esa ha sido su prioridad, eso es gestión, por el amor de Dios. El señor López Aliaga, en mi opinión, es un ganador", lo que da la impresión de que elogia su gestión. Sin embargo, al revisar la entrevista original, se observa que sus declaraciones tenían un sentido distinto: Urresti cuestionó a López Aliaga por las obras inconclusas y por el manejo de los recursos de la Municipalidad de Lima.

Entrevista a Daniel Urresti. Foto: YouTube

Finalmente, Francis Allison aparece diciendo: “Él representa lo mejor, por eso ganó el chancho”, lo que da la impresión de que expresa una valoración positiva de Rafael López Aliaga. Sin embargo, la entrevista original publicada por La República muestra que sus declaraciones tenían un sentido crítico hacia el exalcalde de Lima. Allison cuestionó los resultados de su gestión en materia de seguridad ciudadana y criticó la forma en que López Aliaga hacía política, al señalar que había convertido la política en un “chiquero” debido a sus insultos y mentiras.

Entrevista a Francis Allison. Foto: YouTube

Conclusión

En redes sociales se difundió un video que presenta declaraciones de Carlos Bruce, Daniel Urresti y Francis Allison como mensajes de respaldo a Rafael López Aliaga de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, ese registro es falso, ya que los fragmentos fueron recortados y editados para cambiar el sentido de sus declaraciones originales. Una búsqueda inversa permitió localizar las entrevistas completas y, al compararlas con el video viral, se comprobó que los tres personajes realizaron críticas o cuestionamientos a López Aliaga que fueron omitidos en la publicación.