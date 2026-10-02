Carlos Bruce arremete contra gestión de Rafael López Aliaga: “Deja muertos y obras incompletas”

Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima, criticó el estilo de campaña de Rafael López Aliaga, quien ha optado por ataques personales y descalificaciones en lugar de propuestas. | Composición LR

Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima, criticó el estilo de campaña de Rafael López Aliaga, quien ha optado por ataques personales y descalificaciones en lugar de propuestas. | Composición LR

El candidato a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce, cuestionó el estilo de campaña de Rafael López Aliaga y aseguró que su rival ha recurrido a insultos y ataques personales en su contra. Durante una entrevista con Rosa María Palacios en Sin Guion, sostuvo que ha decidido no responder directamente a esas expresiones para evitar que la contienda electoral se convierta en un intercambio de agravios.

“Ha sido una campaña bien sucia, bien vulgar por parte de López Aliaga, que siempre me ha insultado”, afirmó Bruce. El exministro señaló que su rival lo ha llamado, entre otras cosas, “narcotraficante”, además de cuestionar aspectos de su vida privada.

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Rosa María Palacios recordó con ironía que López Aliaga también la ha llamado “asesina”: “Hasta ahora no he visto el cuerpo”.

Bruce sostuvo que no pretende responder en los mismos términos y calificó el estilo de López Aliaga como autoritario. “Yo he decidido no responderlo directamente para no derrumbar el debate a nivel de callejón. Pero ese es el estilo del señor. Le gusta trabajar en ese sentido. Representa al matón, al bully, la alternativa autoritaria”, declaró.

Frente a ello, el candidato aseguró que su propuesta para Lima sería distinta. “El que pretende ser alcalde de Lima puede ser cualquier cosa menos autoritario. Tú tienes que acoger a todos, al margen de su ideología, su creencia religiosa, su origen, al margen de todo. Eres el alcalde de todos y todos tienen derecho a vivir en esta ciudad”, sostuvo.

Bruce no descarta antivoto

Consultado sobre si su candidatura representa al sector que busca impedir que López Aliaga llegue nuevamente a la Municipalidad de Lima, Bruce respondió que podría existir parte de ese voto, pero rechazó reducir su candidatura a una posición de rechazo hacia su rival.

“Debe haber algo de eso, pero más que eso creo que represento el voto de los limeños que quieren que se hagan bien las cosas, que se gestionen bien los dineros públicos, que se hagan bien las obras”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó la gestión de López Aliaga y mencionó obras que, según afirmó, han dejado problemas pendientes. “No a la guerrazo, dejando una secuela de muertos y obras incompletas, que es lo que ha sido la gestión de Aliaga”, dijo.

Bruce también se refirió al debate electoral y sostuvo que, pese a sus cuestionamientos, considera que los ciudadanos tienen derecho a escuchar a los candidatos. “Creo que el ciudadano tiene derecho a escuchar quién va a ser su próximo alcalde y le gusta debatirlo”, señaló.

Transporte y seguridad

Durante la entrevista, Bruce planteó priorizar la implementación de corredores segregados para el transporte público frente a esperar únicamente por nuevas líneas del Metro de Lima. Según explicó, este tipo de infraestructura podría ejecutarse en menor tiempo y con una inversión menor que un sistema subterráneo.

“Yo priorizaría hacer más metropolitanos”, afirmó el candidato, quien planteó reestructurar las funciones vinculadas al transporte público en Lima.

En seguridad, propuso implementar una central metropolitana de monitoreo que articule las cámaras de los distintos distritos y que permita atender no solo delitos, sino también emergencias, incendios y accidentes. Consideró que la Policía Nacional debería participar en este sistema para evitar la duplicidad de esfuerzos.

Bruce también criticó que el Cercado de Lima no cuente, según su versión, con una central de monitoreo de las dimensiones que requiere el área bajo administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Respecto a las áreas verdes, defendió su propuesta de mantener y ampliar parques en la capital, así como desarrollar corredores verdes en las riberas de los ríos Rímac y Chillón. También planteó intervenir zonas de la Costa Verde para recuperar espacios destinados al uso público.

Cuestiona las deudas de Lima

Otro de los temas abordados fue la situación financiera de la MML. Bruce sostuvo que una eventual gestión suya tendría que coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas para reestructurar las obligaciones de la comuna y mantener los servicios básicos. “Nunca se ha debido autorizar un endeudamiento así”, afirmó.

El candidato también planteó evaluar la devolución al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de determinadas vías nacionales que actualmente se encuentran bajo concesión o administración vinculada a Lima, en caso de que la municipalidad no pueda garantizar su mantenimiento.

Sobre los peajes, señaló que restituirlos actualmente podría complicar los procesos judiciales existentes, aunque consideró que debe encontrarse una fórmula para garantizar el mantenimiento de las vías.

Al cierre de la entrevista, Bruce volvió a referirse al tono de la campaña y aseguró tener confianza en su candidatura. “Yo creo que la gente de Lima ya se cansó del autoritarismo, de los gritos, de los insultos. Queremos un alcalde que nos una, que nos inspire, no que nos divida y nos insulte”, sostuvo.