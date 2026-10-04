Ministerio Público: Hay 33 detenidos y 153 ocurrencias

Durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se registran, hasta el mediodía del domingo 4 de octubre, 153 ocurrencias y 33 detenidos en distintas regiones del país. Los casos, según el Ministerio Público, comprenden presuntos delitos como coacción y expendio de bebidas alcohólicas.

El coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, confirmó dicha cantidad de detenidos -hasta las 12.00 p. m.- a nivel nacional y que se han enviado 52 investigaciones por ocurrencias de relevancia penal.

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Barrenechea, así como Brenda Belleza, gerenta del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, informaron que las cifras de incidencias y detenidos durante la jornada electoral irán variando hasta el cierre e incluso luego de la jornada electoral.

Los primeros sucesos ilícitos registrados durante la jornada fueron intervenidos con apoyo de la Policía y las fuerzas armadas. De acuerdo con el reporte oficial emitido por los fiscales a nivel nacional, los casos están relacionados tanto con intentos de coacción al elector como con faltas a la normativa vigente.

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Al respecto, el fiscal supremo Alfonso Barrenechea precisó que de acuerdo al reporte de los fiscales a nivel nacional, solo en las primeras horas de la mañana se reportaron 33 detenidos.

- Amazonas: 3 detenidos por el presunto delito de expendio de bebidas alcohólicas.

- Áncash: 1 detenido por el presunto delito de Contra el derecho de sufragio -Propaganda electoral.

- Apurímac: 1 detenido por el presunto delito de Contra el derecho de sufragio -Propaganda electoral.

- Arequipa: 1 detenido por el presunto delito de Coacción y 2 por el presunto delito Contra el derecho de sufragio - Propaganda electoral.

- Ayacucho: 2 detenidos por el presunto delito de Suplantación de votante.

- Cusco: 11 detenidos por el presunto delito de Contra el derecho de sufragio -Propaganda electoral.

- Madre de Dios: 2 detenidos por el presunto delito de expendio de bebidas alcohólicas.

- Ica: 1 detenido por el presunto delito de Contra el derecho de sufragio - Inducción al voto.

- Lambayeque: 1 detenido por el presunto delito de expendio de bebidas alcohólicas.

- Lima Sur: 4 detenidos por el presunto delito Contra el derecho de sufragio.

- Sullana: 3 detenidos por el presunto delito de expendio de bebidas alcohólicas

- Tumbes: 1 detenido por el presunto delito de Contra el derecho de sufragio -Inducción al voto.

Frente a cualquier eventualidad durante las horas de votación, el representante del Ministerio Público remarcó que las autoridades se mantienen en vigilancia activa para intervenir ante delitos flagrantes que distorsionen la transparencia institucional.

"Estamos en un permanente monitoreo. Nosotros estamos desplegando 6.800 fiscales a nivel nacional no solamente para prevenir, sino también para poder establecer si hay la comisión de algún acto delictivo y actuar de forma inmediata en caso de flagrancia delictiva", sostuvo.

FUERZAS ARMADAS

Entre tanto, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, también mantiene un monitoreo del desplazamiento de los efectivos de los tres institutos armados en el territorio nacional, como parte de las acciones de seguridad.

Desde el Puesto de Comando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el ministro recibió información, vía virtual y en tiempo real, de los jefes de los comandos operacionales y especial del país sobre el movimiento de las patrullas militares en los locales de votación en las regiones.

En este reporte participaron el viceministro de Defensa, Edwin Zegarra; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Briceño; y los jefes de los comandos operacionales y especiales, entre ellos los comandos Operacional Marítimo, Aéreo, del Sur, del Norte, del Este, del VRAEM, de Ciberdefensa, del Centro, de la Amazonía y de Ucayali.

POLICIA NACIONAL

Asimismo, el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, supervisó desde la Central Nacional de Operaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) el despliegue de 57 738 efectivos policiales en todo el país, como parte del operativo dispuesto para garantizar el orden público y la seguridad.

Junto al comandante general de la PNP, general de Policía Fredy López Mendoza, y altos mandos policiales, el titular del sector monitorea el desarrollo de los servicios policiales a nivel nacional y verifica el cumplimiento de las disposiciones operativas para asegurar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad durante la jornada electoral.