Personal de la ONPE tuvo que retirarse de localidades en Amazonas ante disputas por fallecimiento de candidato.

Personal de la ONPE tuvo que retirarse de localidades en Amazonas ante disputas por fallecimiento de candidato. Composición/LR

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) denunció que su personal desplegado en Loreto se vio obligado a abandonar la zona contra su voluntad debido a amenazas contra su integridad física. El hecho ocurrió en las comunidades nativas de Nueva Yarina y Puerto Belén, en Loreto, tras el fallecimiento de Sundi Simón Kamarampi, candidato a la alcaldía distrital de Pastaza por Renovación Popular.

Comunicado de la ONPE.

A través de un comunicado oficial, el organismo electoral confirmó la evacuación del equipo. "La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) da a conocer a la ciudadanía que el personal desplazado a las comunidades nativas Nueva Yarina y Puerto Belén –ubicadas en el distrito de Pastaza, en la provincia loretana de Datem del Marañón– se ha retirado de ambas localidades, contra su voluntad, con el fin de salvaguardar su integridad física", se lee.

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Según detalló la institución, el riesgo se desencadenó cuando un grupo de pobladores protestó contra el desarrollo del proceso electoral a raíz de la muerte del postulante.

Comunicado de la ONPE.

En esa línea, la ONPE indicó que la evacuación deja sin votación a 936 electores, 309 en Puerto Belén y 627 en Nueva Yarina, donde estaba prevista la instalación de cinco mesas de sufragio. Además, frente a estos hechos, la ODPE Alto Amazonas presentó las denuncias ante la Policía Nacional y el Ministerio Público por la comisión de delitos contra la voluntad popular.

Fallecimiento del candidato por Renovación Popular

Sundi Simón Kamarampi, candidato a la alcaldía distrital de Pastaza por Renovación Popular, falleció tras un choque de embarcaciones, según lo indicó la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

De acuerdo con los medios locales, el postulante habría sufrido el accidente en el trayecto Recreo–Ullpayacu, luego de que un ponguero colisionara con la embarcación en la que se trasladaba.

El JNE lamenta la muerte del candidato y exige garantías de seguridad al Ejecutivo

Comunicado del JNE.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció tras confirmarse el fallecimiento de Sundi Simón Kamarampi, ocurrido durante el trayecto a sus actividades de campaña electoral, en la provincia de Datem del Marañón, Loreto.

En su comunicado, el máximo organismo electoral expresó sus condolencias a la familia del postulante y al pueblo indígena Kandozi, del cual fue representante, extendiendo también el pésame a los integrantes de la organización política por la que postulaba en estos comicios municipales.

Asimismo, el JNE invocó a las autoridades a "esclarecer con la debida diligencia y celeridad las circunstancias de tan infortunado acontecimiento". Agregó también que la institución "rechaza todo acto que atente contra la vida, la integridad y la seguridad de las personas".

Además, el ente electoral requirió la intervención directa del Poder Ejecutivo para que "se adopten las medidas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de los candidatos, de los miembros de mesa y de la ciudadanía en general, sobre todo de dicha zona del país".