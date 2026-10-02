Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Política

Personal de la ONPE tuvo que retirarse de localidades en Amazonas ante disputas por fallecimiento de candidato

Para proteger su integridad física, seis trabajadores de la ONPE tuvieron que ser evacuados junto con el material electoral desde las comunidades de Nueva Yarina y Puerto Belén, en Loreto. El traslado se dio luego de sufrir amenazas por parte de pobladores armados a raíz del fallecimiento de Sundi Simón Kamarampi, candidato a la alcaldía de Pastaza.

Personal de la ONPE tuvo que retirarse de localidades en Amazonas ante disputas por fallecimiento de candidato.
Personal de la ONPE tuvo que retirarse de localidades en Amazonas ante disputas por fallecimiento de candidato.Composición/LR
Por
google iconLa República en Google

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) denunció que su personal desplegado en Loreto se vio obligado a abandonar la zona contra su voluntad debido a amenazas contra su integridad física. El hecho ocurrió en las comunidades nativas de Nueva Yarina y Puerto Belén, en Loreto, tras el fallecimiento de Sundi Simón Kamarampi, candidato a la alcaldía distrital de Pastaza por Renovación Popular.

Comunicado a la opinión pública sobre los hechos de violencia ocurridos en la provincia de Datem del Marañón, Loreto, que conllevaron al retiro de nuestro personal para salvaguardar su integridad física en el marco de las elecciones del 4 de octubre.

Comunicado de la ONPE.

A través de un comunicado oficial, el organismo electoral confirmó la evacuación del equipo. "La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) da a conocer a la ciudadanía que el personal desplazado a las comunidades nativas Nueva Yarina y Puerto Belén –ubicadas en el distrito de Pastaza, en la provincia loretana de Datem del Marañón– se ha retirado de ambas localidades, contra su voluntad, con el fin de salvaguardar su integridad física", se lee.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Según detalló la institución, el riesgo se desencadenó cuando un grupo de pobladores protestó contra el desarrollo del proceso electoral a raíz de la muerte del postulante.

Comunicado a la opinión pública sobre los hechos de violencia ocurridos en la provincia de Datem del Marañón, Loreto, que conllevaron al retiro de nuestro personal para salvaguardar su integridad física en el marco de las elecciones del 4 de octubre.

Comunicado de la ONPE.

En esa línea, la ONPE indicó que la evacuación deja sin votación a 936 electores, 309 en Puerto Belén y 627 en Nueva Yarina, donde estaba prevista la instalación de cinco mesas de sufragio. Además, frente a estos hechos, la ODPE Alto Amazonas presentó las denuncias ante la Policía Nacional y el Ministerio Público por la comisión de delitos contra la voluntad popular.

Fallecimiento del candidato por Renovación Popular

Sundi Simón Kamarampi, candidato a la alcaldía distrital de Pastaza por Renovación Popular, falleció tras un choque de embarcaciones, según lo indicó la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

De acuerdo con los medios locales, el postulante habría sufrido el accidente en el trayecto Recreo–Ullpayacu, luego de que un ponguero colisionara con la embarcación en la que se trasladaba.

El JNE lamenta la muerte del candidato y exige garantías de seguridad al Ejecutivo

Image

Comunicado del JNE.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció tras confirmarse el fallecimiento de Sundi Simón Kamarampi, ocurrido durante el trayecto a sus actividades de campaña electoral, en la provincia de Datem del Marañón, Loreto.

En su comunicado, el máximo organismo electoral expresó sus condolencias a la familia del postulante y al pueblo indígena Kandozi, del cual fue representante, extendiendo también el pésame a los integrantes de la organización política por la que postulaba en estos comicios municipales.

Asimismo, el JNE invocó a las autoridades a "esclarecer con la debida diligencia y celeridad las circunstancias de tan infortunado acontecimiento". Agregó también que la institución "rechaza todo acto que atente contra la vida, la integridad y la seguridad de las personas".

Además, el ente electoral requirió la intervención directa del Poder Ejecutivo para que "se adopten las medidas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de los candidatos, de los miembros de mesa y de la ciudadanía en general, sobre todo de dicha zona del país".

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Personal de la ONPE tuvo que retirarse de localidades en Amazonas ante disputas por fallecimiento de candidato

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Luis Carlos Arias Schreiber: “Si Alejandro Olmedo hubiera pertenecido a una élite limeña o arequipeña, sería extraordinario lo que ha logrado”

Política

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Estados Unidos toma nombre del Perú en comunicado conjunto sobre detención de fiscal de Bolivia

Perú lidera el rechazo al Congreso en América Latina: el 90% no se siente representado

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Personal de la ONPE tuvo que retirarse de localidades en Amazonas ante disputas por fallecimiento de candidato

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Estados Unidos toma nombre del Perú en comunicado conjunto sobre detención de fiscal de Bolivia