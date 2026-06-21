Susel Paredes: "Tenemos todo en contra, pero deseo que Lima sea la capital de la resistencia democrática"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El tráfico del viernes por la mañana y una blusa manchada han puesto de mal humor a la congresista Susel Paredes. Llega a su despacho del edificio Roberto Ramírez del Villar, en el jirón Junín, y de inmediato me dice: “No voy a hablar de la campaña municipal, así que ya verás de qué otras cosas hablamos”. Y entonces hay que improvisar. Nos rodean las pocas pertenencias que todavía tiene en las cuatro paredes de su oficina, de la que ya va despidiéndose. Todavía se pueden ver un trípode que usa en las transmisiones de su nuevo podcast, un megáfono, dos pares de zapatos, un casco de motociclista y diarios viejos. En el horizonte tiene la tarea de convencer a una ciudad que le es adversa a la izquierda. Pero por ahora hablamos de lo más urgente, de las últimas movidas en el Congreso, de sus eventuales rivales, de los amigos que deja en el Parlamento, de lo que le ha parecido este lustro.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO CAMBIA LAS REGLAS A SU FAVOR Y CASO LAVA JATO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La escuché el lunes con César Hildebrandt. Dijo una frase interesante: Quiero convertir a Lima en la capital de la resistencia democrática. Es un buen eslogan…

No es un eslogan.

¿No le parece?

Es que no es un eslogan, es un deseo.

¿Y ese deseo le parece posible?

No.

¿Por qué?

Porque tenemos todo en contra, pero ese es mi deseo, que Lima sea la capital de la resistencia democrática del Perú, porque hay un partido que tiene todos los poderes en sus manos.

Y a eso habría que sumarle cómo ha ido votando Lima en estas elecciones, está claro que hay una preferencia por la derecha muy grande.

Sí, por eso mi deseo es que esa opinión cambie conforme vean cómo se comporta el nuevo Congreso. Por ejemplo, han cambiado una ley de elecciones municipales y regionales para que no pierdan su inscripción el fujimorismo y Obras. Obras va de cortina de humo, pero el objetivo es que no pierda su inscripción el fujimorismo.

Claro, han reducido la obligación de presentar candidaturas regionales.

Exactamente. Eso tiene nombre propio, se llama fujimorismo.

Ahora, esto es curioso porque está ocurriendo cuando la señora Fujimori todavía no ha sido proclamada como presidenta. Hay una serie de modificaciones que se están haciendo en el Congreso, apuradamente, para favorecer no solamente a ella, sino a sus aliados.

Solo un recuerdo, yo tengo 62 años, fui joven cuando Fujimori fue presidente. Entonces, lo que hizo Fujimori fue dar un golpe de Estado para cambiar toda la legislación, empezando por la Constitución. Lo que están haciendo los de la mayoría congresal, liderada por el fujimorismo, es cambiar todas las leyes para que, cuando Keiko entre, no tenga obstáculos y tenga la cancha plana para ella hacer lo que quiera. Es por eso el apuro de legislar a favor del fujimorismo.

O de sus aliados.

Bueno, pero sus aliados ya no existen. O sea, Acción Popular ha perdido la inscripción.

No, no le hablaba de partidos políticos.

Yo sí. Alianza para el Progreso ha perdido su inscripción. Lo mismo Avanza País y Somos Perú. El cerronismo, a través de Perú Libre, ha perdido su inscripción. Han votado muchas veces juntos. Por ejemplo, el Colegio de Artistas lo ha planteado el cerronismo.

Usted se ha opuesto a esa norma. ¿Por qué lo hace, solamente por el tema de los artistas o porque el otro componente involucra a la doctora Delia Espinoza, para que no pueda seguir como decana del Colegio de Abogados?

Por las dos cosas. Cosa uno, este Colegio de Artistas, propuesto por el cerronismo, lo que quiere es crear una costra burocrática para que los artistas pasen por un aro. El tema es que para ser miembro del Colegio de Artistas tú tienes que ser bachiller y licenciado. Y aquí viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer entonces con los zapateadores, con los músicos de cumbia, los mariachis, los criollos, las bordadoras, todos esos artistas que no han estudiado en ninguna parte? No van a poder inscribirse en ese colegio. Entonces la ley es discriminatoria y excluyente. Pero la segunda parte es que han puesto una disposición final o transitoria que dice aquellos que estén inhabilitados para ejercer cargo público no podrán ejercer en los colegios profesionales. Y es una locura, porque esa ley crea un colegio. ¡Y esta disposición se refiere a todos los colegios! Es decir, crean esta norma que excluye a los artistas y la utilizan e instrumentalizan para deshacerse de Delia Espinoza.

Me he quedado con una duda. Si usted considera que va a ser tan difícil que Lima sea la capital de la resistencia democrática, ¿por qué postularía a la alcaldía?

A ver, por qué me he casado en Estados Unidos y le he hecho un juicio al Estado Peruano que ya tiene 10 años.

¿Por qué?

Porque a mí me gustan las cosas difíciles. No es el primer juicio que me dura mucho tiempo. Tengo 62 años. O sea, imagínate. Hace 10 años que estoy en proceso contra el Estado Peruano. Probablemente, como le han quitado recursos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y mi caso recién está en la comisión, más o menos saldrá cuando tenga 72 o 75 años. Yo espero no separarme antes de que salga la resolución que reconoce mi matrimonio, o quede viuda, o me muera yo, pero más o menos la proyección es de 10 años de litigio que me falta.

Y ve en postular a la alcaldía de Lima un desafío parecido.

Todos los desafíos son importantes. Por ejemplo, la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaudí. Fueron 100 años.

En construcción.

Y me voy a otros ejemplos, otras catedrales que han demorado en construirse 200 años. Esos arquitectos nunca vieron sus catedrales. Y a mí no me importa morir sin verlo. Lo que me importa es luchar hasta el último día de mi vida por cambiar las cosas.

Ayer estaba viendo el clip que colgó en su cuenta de Instagram, anunciando que quería hacer esta Lima con la que usted sueña, y se usaban los mismos adjetivos que se usaron contra el señor Roberto Sánchez en Lima. Le decían: Roja, terruca, comunista. ¿Cómo se revierte eso?

No sé cómo se revierte, sé cómo se resiste. Yo estudié Derecho en San Marcos, entré el año 81. A los sanmarquinos no nos dejaban practicar en ninguna parte. Yo he tenido que practicar en el INPE dos años. Un año aquí, en el Parque Universitario, ya no existe esa cárcel, y un año en Lurigancho. Porque ni un estudio de abogados te dejaba hacer prácticas. Todos éramos terroristas para ellos. Para hacer mi primer viaje al interior del país tuve que esperar salir de la universidad. La primera vez que viajé al interior fue el año 94. Imagínate. Tuve que esperar 13 años. Porque yo sabía que, si iba a Ayacucho, lo más probable es que me detuvieran por joven y sanmarquina. O sea, que me terruqueen me llega altamente. He sido joven en la época donde todos los que pensaban distinto éramos terroristas y comunistas. Y la ignorancia cómo es, ¿no? Mire, el comunismo es un sistema político de partido único. ¡Cómo van a haber comunistas aquí si hay partidos distintos! Incluido el Partido Comunista, que no está inscrito, pero que existe como organización.

Con una pequeña militancia.

Pero, veamos. ¿Qué comunistas hay? China, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua en los hechos.

La China, con la que los representantes de los partidos de derecha se hacen fotos muy alegremente.

Es el colmo. Yo lo dije aquí, en el Congreso. Creo que fue al congresista Salhuana, que se fue con una delegación del Congreso a hacer un intercambio al Congreso chino. ¡Un congreso de un partido único! ¿Y esos por qué no le apestaron?

Es que son comunistas con plata.

Ya, por eso hay una contradicción. Por eso cuando dicen comunista, yo me muero de risa de la ignorancia de la gente.

Me dijo antes de empezar la entrevista que no podía dar muchos detalles de su candidatura a la alcaldía de Lima.

No, porque arranca el 4 de agosto.

Lo tengo claro. Pero podemos hablar un poco de sus eventuales rivales. El señor López Aliaga tiene un esquema curioso. Ha dicho que él no postulará a la alcaldía porque, entre otras cosas, no puede, pero irá como primer regidor. ¿Qué piensa?

Bueno, eso lo han hecho varios. Es una sacada de vuelta a la ley. Pero a mí eso es lo que menos me preocupa de López Aliaga. A mí me preocupa su obsesión por el sexo.

Esas amenazas que lanza contra las autoridades.

Homosexualiza a todo el mundo. Dice, voy a violar a tal, voy a sodomizarlo. Y encima son referencias sexuales homosexuales. A mí lo que me preocupa es que tenga algo sin resolver. Y que eso haga daño a la sociedad. Igualito es Muñante. Tiene una obsesión sexual con los homosexuales. Se reúne con los exhomosexuales. Y la pastora también. Ahí lo que cabría es un estudio psicoanalítico sobre sus permanentes referencias sexuales respecto a una orientación sexual, que es la homosexual.

¿Habla en serio? ¿Piensa que se le debería hacer un examen a estos representantes?

O sea, yo creo que es un caso de estudio. Mira, si tú tienes a una congresista evangélica, que, en vez de preocuparse por la igualdad, por ir con los más vulnerables, como dijo Cristo, se ocupa de quienes tienen una orientación sexual o una identidad de género distinta, allí hay algo. ¿Por qué estas personas permanentemente están diciendo que solo existe un tipo de familia, se oponen al matrimonio igualitario, se oponen inclusive al proyecto de (Alejandro) Cavero de unión civil? ¿Por qué su obsesión con nuestra comunidad? ¿Qué les hemos hecho? ¿O qué les falta de nosotros a ellos?

¿Y usted tiene alguna respuesta?

No, solo una gran preocupación. Es como esas personas que siempre hacen chistes de homosexuales, yo siempre me pongo a pensar por qué. Y detrás del chiste, dice Freud, creo, hay una verdad. Entonces, a mí lo que me preocupa es que tengamos gobernantes que tengan animadversión por un sector de la sociedad. Y eso sí me parece grave, porque legislan no a favor de los peruanos, sino en contra de un grupo de peruanos.

Entiendo que le preocupe el tema, pero el señor López Aliaga deja una deuda millonaria en el municipio. Y eso va a ser bien difícil de resolver para el que venga.

Sí, va a ser muy difícil. Y además creo que tiene muchos pendientes con la justicia, porque él, por ejemplo, se ha atribuido una competencia que no le correspondía. A ver, los trenes y las concesiones de los rieles son del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea, él ha hecho algo contra sus competencias. Y encima nos ha sacado plata a todos los peruanos para traer esos trenes que, según he leído —porque conseguimos los contratos por pedido de información pública, en San Francisco—, sirven para hacer cafés, centros culturales

Museos.

Sí. Porque son muy contaminantes. Entonces, tenemos ahora el Parque de la Muralla lleno de trenes. Y yo creo que esos trenes hay que entregárselos al ente competente. ¿Cuál es? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Ahora, pensando en sus adversarios, no en su campaña…

Todos son hombres. Todos son blancos. Y todos son viejos, considerando que el viejo es mayor de 60.

Bueno, en esa categoría estaría…

Yo también, claro. Solo que yo soy mujer.

Ahora, ellos podrían decir: “Somos alcaldes y tenemos posibilidad de mostrar algunas obras. La señora Paredes, en cambio, sale de uno de los congresos más desprestigiados de los últimos tiempos”.

Bueno, es un Congreso en el que se han dado atrocidades legales, que ha consagrado una mayoría apoyada por Renovación Popular. Porque, ¿de qué partido es Muñante, la pastora, o Norma Yarrow?

Bueno, yo hablaba también de los señores Bruce o Allison.

Ya no tienen partido ellos dos. Somos Perú ha desaparecido y Avanza País también ha desaparecido. No tienen partido. Yo tengo partido. Se llama ahora Nación y su símbolo es el casco.

¿Y no le hace un poco de ruido que el señor López Chau tenga esta cierta amistad con López Aliaga? Él mismo lo dice.

¿Amigos? No sé. Yo tengo seis amigos. Te los puedo nombrar. Amigo es el que tú llamas a las 3 de la mañana a decirle: “Tengo roto el corazón, ¿puedes venir a verme?”. Ese es un amigo. Los demás son gente que conoces por la calle.

Cuando iniciamos esta conversación me dijo que es muy difícil que Lima sea lo que usted quiere, porque efectivamente la ciudad vota de una manera distinta. ¿A qué cree que se deba que Lima tenga este voto tan conservador? Quizás se deba al recuerdo de la señora Villarán.

No, yo creo que consideran a la señora Villarán como una alcaldesa… procesada por corrupción, porque todavía no está condenada. Yo creo que López Aliaga y Keiko han hecho un trabajo de populismo muy grande en las zonas populares.

Pero el limeño común y corriente dice: No queremos nada con la izquierda. ¿Por qué lo diría? No es necesariamente un eslogan que hayan usado el señor López Aliaga o la señora Fujimori.

Bueno, Norma Yarrow dice que su único objetivo es eliminar al comunismo. Y, para empezar, no hay comunistas. Este no es un país comunista. ¿Qué habrán estudiado en Letras pues?

Qué malvada es usted.

Pero es una verdad de Perogrullo saber que el comunismo es un pensamiento político que se basa en el control de los medios de producción y el partido único. Hablan sin saber lo que significan las palabras.

¿La decepcionó la señora Villarán?

No me decepcionó, me partió el corazón.

¿Era su amiga?

Claro, ella me dio la oportunidad de servir a Lima. Me partió el corazón. Porque mejor hubiera sido perder la revocatoria. Yo soy de Unión Huaral, no me molesta perder. Uno pierde y uno gana. ¿Cuál es el problema en perder? Nada. Aprendes de tus errores y vuelves a postular.

Pero aceptar el financiamiento de Odebrecht fue obviamente un error.

Claro, pero es un error que también cometió Keiko Fujimori. Y no solo de Odebrecht, del Banco de Crédito, millones de dólares. La diferencia es que Susana era alcaldesa. Y cuando tú eres funcionaria pública no debes recibir plata de nadie. Está mal lo que ha hecho. Y ella lo confesó y tendrá que pagar las consecuencias de haberlo hecho. Yo hubiera dicho: No tenemos plata, perdemos, no pasa nada.

Igual, durante la campaña la van a vincular con la señora Villarán, fue funcionaria de su administración.

Pero es innegable. Aunque ella no firma en mi resolución de gerente (en el municipio), la firma Hernán Núñez, al que conocí en el Partido Socialista, cuando él todavía era escolar, en el 2006.

PUEDES VER: Familiares de víctimas de militares exigen justicia por 22 mil desaparecidos entre 1980 y 2000

¿En cuántos partidos ha estado usted?

En varios, varios han desaparecido. Es como si fuera futbolista. Estás jugando en un equipo y lo sacan de la liga. ¿Qué haces? No juegas o te inscribes en otro equipo. O sea, si yo fuera tablista, correría sola. Pero la política es como el fútbol, tienes que tener equipo. Si no tienes equipo, no puedes jugar. Ya está. Desaparecieron Fuerza Social y el Partido Socialista. Además, hay un error en el tema del transfuguismo, porque el transfuguismo significa que a ti te pagan para que tú te cambies de partido.

¿Qué es lo que menos va a extrañar de este Congreso?

No, yo lo voy a extrañar mucho. Yo he sido muy feliz siendo congresista.

Pero escuché en una transmisión que hizo en su canal que, en algún momento, por todas las tensiones que hay en el Congreso, tuvo necesidad de una terapia. ¿Eso es correcto?

Sí, claro. Yo tengo terapia psicológica. Acá en el Congreso es que me surgió la necesidad. A mí me subió la presión. Me dio gastritis. Me subió la proteína que produce plaquetas en las arterias cercanas al corazón. O sea, he ido al médico a cada rato. Nunca había tenido que ir al médico tantas veces como ahora que he sido congresista. La mitad de esas me decían: Mire, le vamos a dar estas pastillas, pero si puede hacer psicoterapia, mejor. Y yo respondía: Pero es que mi trabajo es un poco complicado, porque soy congresista, y reniego las 24 horas. Entonces, ahora hago terapia una vez por semana. Porque, además, es algo que es necesario que todo el mundo sepa: La salud mental es un tema muy importante y no hay que tener vergüenza de acudir a los profesionales cuando tú sientes una presión extraordinaria por la actividad que realizas.

Una última curiosidad, ¿en este tiempo en el Congreso hizo alguna amistad con algún compañero de la otra orilla, de la derecha?

Bueno, yo tengo una amistad con Flor Pablo, es algo que va a durar siempre.

Piensan muy parecido, además.

Sí, pero no creas. Nos mechamos a veces. Y en la otra orilla tengo una relación cordial y de simpatía con Maricarmen Alva.

Vaya.

Sí. ¿Increíble no? Nuestros comentarios son sobre ropa. Yo le he dicho alguna vez: Ese vestido que llevas es Chanel. No porque sepa mucho sobre ropa, sino porque me gusta el personaje de Chanel. Y ella me ha respondido que porque uso unas chalinas que me llegan hasta las rodillas. Y nos reímos. Pensamos muy diferente, pero siempre tenemos una sonrisa. Y eso que me he mechado con su directiva.

Así que ha dejado un poco de espacio para la frivolidad en medio del trabajo.

Sí, para la frivolidad. Y, además, cada vez que Maricarmen se molesta, le digo: Tú eres una pituca achorada y sé cómo llevar eso.