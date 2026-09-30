Jair Manrique, diputado de Ahora Nación, señala que votará a favor de la censura del ministro César Astudillo
Al igual que Manrique, la diputada Indira Huilca —también de Ahora Nación— señaló que votaría a favor de la censura contra el ministro del Interior.
Jair Manrique, diputado de Ahora Nación, señaló que votará a favor de la censura del ministro del Interior, César Astudillo. El anuncio de Manrique se produce luego de que se conociera que una buena parte de la bancada de su partido en la Cámara de Diputados no respaldaría la censura.
Manrique explicó que no firmó la moción porque consideraba prudente dar un plazo razonable antes de juzgar una gestión. Sin embargo, sostuvo que la gestión de Astudillo no ha sido adecuada y que, ante la próxima votación sobre su continuidad en el cargo, votará a favor de su salida.
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“Si hoy corresponde evaluarla, mi balance es desaprobatorio y los motivos sobran. Por ello, votaré a favor de la censura del ministro Astudillo. Es una decisión compleja. Existen argumentos válidos de ambos lados, incluso dentro de mi propia bancada. Espero que, cualquiera sea el resultado, este sea un punto de partida para recuperar consensos y poner al país por delante”, indicó a través de su cuenta de X (antes Twitter).
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Al igual que Manrique, la diputada Indira Huilca, también de las filas de Ahora Nación, ha señalado que votará a favor de la censura del ministro del Interior. Huilca consideró que la labor desempeñada por Astudillo hasta el momento evidencia una manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo.
Ahora Nación no apoyará moción contra Astudillo
La bancada de Ahora Nación decidió, por mayoría, no respaldar la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo. El diputado José Marcelo comunicó esta postura tras la reunión que sostuvo el grupo parlamentario con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y otros miembros del Ejecutivo.
Marcelo explicó que la mayoría de la bancada considera que Astudillo lleva cerca de 2 meses al frente del sector y que, hasta el momento, no se ha evidenciado una conducta ética o moral que amerite respaldar su salida del cargo. Por ello, el grupo acordó no apoyar la iniciativa de censura.
El diputado calificó de respetuoso el encuentro con el Ejecutivo y aseguró que este expresó su disposición a acatar las decisiones de la bancada y de la Cámara de Diputados.