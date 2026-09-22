Elio Riera a Carlos Bruce por incidente con pistola eléctrica: “Estoy cansado de políticos que gozan de electrocutar a sus asesores”

Durante el debate municipal Lima 2026, el candidato a la alcaldía por Alianza para el Progreso, Elio Riera, criticó al postulante por Somos Perú, Carlos Bruce, tras recordar la difusión del video donde se le ve disparando una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio.

“Estoy cansado de aquellos políticos que gozan, finalmente, de disparar y electrocutar a sus asesores. A mí no me representan, y me parece un caos y atroz reírse de la tristeza y de la agonía de personas", señaló Riera durante su intervención.

Video destacado LAS FUNCIONES DE UN ALCALDE, GOBERNADOR Y PRESIDENTE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Asimismo, Riera calificó de "inviables" las propuestas de seguridad planteadas por sus competidores, entre ellas la creación de una "policía municipal" impulsada por Bruce.

"Vecino, al igual que tú, estoy cansado, lógicamente, de propuestas inviables, no técnicas”, indicó.

En esa línea, advirtió que no se pueden atribuir funciones de la Policía Nacional al serenazgo sin realizar modificaciones legales previas. "Nos proponen contradicciones de un año y aplicarlas en un mes. No se puede hacer. Tendrían que cambiar el Código Penal", explicó.

Por otro lado, el candidato de Alianza para el Progreso alertó sobre los riesgos de invadir competencias del Ministerio del Interior tras la propuesta de Daniel Urresti de contratar 100 equipos Terna desde la comuna.

"No me representan generales (…) que llegan con la intención de proponer un modelo que finalmente se acopla a un rol del Ministerio del Interior cuando aquí necesitamos gestionar". Además, cuestionó a quienes abandonan la gestión municipal para postular a otros cargos.

JNE declara legal candidaturas de exalcaldes a regidores, pero aún evalúa su asunción al sillón municipal

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aclaró que el Pleno respaldó la legalidad de que exalcaldes postulen inmediatamente como primeros regidores tras la reforma de 2018.

Sin embargo, señaló que aún no han definido si estos candidatos podrán asumir la alcaldía de Lima en caso el titular sea vacado o renuncie.

En esa línea, Burneo señaló que resolverán los cerca de 135 casos registrados bajo esa condición a nivel nacional con independencia y sin presiones políticas.

Asimismo, lamentó el asesinato de la candidata Suzy Aponte en Áncash y detalló que, aunque el JNE no brinda seguridad directa, han desplegado más de 80 comisiones multisectoriales a nivel nacional para prevenir riesgos de violencia electoral.

“Son más de 80 desplegadas que se han organizado a nivel nacional justamente para prevenir estos riesgos de seguridad pero también ahora un ingrediente adicional respecto del fenómeno El Niño", indicó.