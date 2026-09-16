Carlos Bruce califica de "inconstitucional" participación de Rafael López Aliaga en debate electoral.

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El candidato a la alcaldía de Lima, Carlos Bruce, tildó de inconstitucional que Rafael López Aliaga participe en el debate de Lima como candidato a primer regidor. El aspirante de Somos Perú sostuvo que al evento solo deben acudir los postulantes a la alcaldía.

"Si el jurado dice que [el representante por Renovación Popular] es el señor Rafael López Aliaga, a mí me parece inconstitucional y me parece mala la decisión".

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El pronunciamiento ocurre mientras el JNE evalúa permitir la asistencia de regidores. Según el director de Educación del órgano electoral, Marco Vilela, las agrupaciones acordaron que puede debatir quien quede habilitado para asumir la alcaldía en caso de ganar.

“En su mayoría, [las organizaciones políticas] han acordado que salga la invitación del Jurado Nacional de Elecciones para el candidato o el regidor que vaya a ser habilitado por el Jurado Nacional de Elecciones en estos días. (...) Si el candidato [Rafael López Aliaga] va a poder participar como candidato a primer regidor el día del debate, se va a conocer en los siguientes días, depende de lo que se vaya a decidir en las instancias jurisdiccionales. Efectivamente a Renovación Popular le toca el segundo día debatir”, sostuvo Vilela.

Frente a esta postura, Bruce reiteró su rechazo a que los primeros regidores participen en la jornada. Para el candidato de Somos Perú, el debate requiere solo la asistencia de los que están inscritos para asumir la alcaldía de Lima.

Al ser consultado sobre si pondría alguna condición frente a una posible habilitación de López Aliaga en el debate, el candidato ratificó su asistencia pese a su discrepancia. "Yo participaré igual en el debate", señaló.

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Del mismo modo, Bruce indicó que no resulta adecuado que una agrupación se presente al encuentro sin precisar oficialemente quién asumiría la alcaldía.

Por ello, se mostró a favor de que las autoridades resuelvan la situación de las listas antes del debate para garantizar que la elección sea clara.

"El jurado ha entendido que tiene que definirlo antes y esa rectificación en su posición nos hace pensar que va a haber una elección transparente, que el elector va a saber por quién votar".

Además, el aspirante indicó que la confrontación entre los verdaderos candidatos a la alcaldía representa una garantía para los votantes.

"Es un derecho ciudadano que los limeños puedan ver a los posibles alcaldes de su ciudad debatiendo, conociéndolos, ver cómo interactúan para de esa manera tomar una mejor decisión".