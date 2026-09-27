Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Política

Pedro Castillo: Corte Suprema evaluará este miércoles la continuidad de su prisión preventiva

La audiencia está programada para el 30 de septiembre desde las 8:30 a. m. El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley revisará si aún existen las razones que sustentaron la medida contra el expresidente por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

Pedro Castillo enfrenta prisión preventiva por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda. Foto: difusión
Pedro Castillo enfrenta prisión preventiva por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda. Foto: difusión
Por
google iconLa República en Google

La Corte Suprema evaluará este miércoles 30 de septiembre si Pedro Castillo continuará bajo prisión preventiva por la investigación relacionada con los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda. La audiencia virtual está prevista para las 8:30 a. m. y estará a cargo del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley.

El magistrado revisará si todavía existen las razones que justificaron la medida contra el exmandatario. Para ello, escuchará a las partes involucradas en el proceso y luego deberá determinar si corresponde mantener la prisión preventiva por este caso.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La diligencia se realizará de forma virtual. El juez Checkley pidió al establecimiento penitenciario de Barbadillo, en Ate, que adopte las medidas necesarias para que Pedro Castillo pueda participar en la audiencia desde el penal donde permanece recluido.

Puedes ver

Sicario Luis Obispo: “Me ofrecieron S/15 mil para matar a ′China Polo′”

lr.pe

Pedro Castillo también pide declarar ante la Corte Suprema en otro proceso

En un proceso distinto al de la prisión preventiva que será revisada este 30 de septiembre, Pedro Castillo pidió a la Corte Suprema que le permita declarar el 1 de octubre antes de que se resuelva la inhibición de una magistrada. Este caso corresponde a la apelación que presentó contra la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para la rebelión.

El exmandatario cuestionó que la sesión prevista para el 23 de septiembre, en la que debía calificarse su recurso de apelación, haya quedado sin efecto luego de que la jueza suprema provisional Araceli Baca Cabrera solicitara apartarse del caso. La Corte Suprema programó para el 1 de octubre la revisión de dicha inhibición.

Puedes ver

Habla policía que atrapó al sicario que mató a "China Polo": "Yo lo vi cuando huía"

lr.pe

A través de su cuenta de X, Castillo sostuvo que su apelación permanece en la Corte Suprema desde el 7 de enero de 2026. Señaló que lleva más de ocho meses a la espera de que se revise su recurso y pidió intervenir antes de que los magistrados resuelvan el pedido de apartamiento.

Castillo afirmó que su solicitud busca ejercer su derecho de defensa y ser oído. También citó la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que, según señaló, consideró arbitraria su privación de libertad y recomendó su liberación.

Este expediente corresponde a la condena por los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció la disolución del Congreso y otras medidas que dieron lugar a su posterior detención. La revisión de esta sentencia es independiente del proceso por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, que será materia de la audiencia del 30 de septiembre.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Peligro: novelas artificiales, por Mirko Lauer

Previa Sporting Cristal vs ADT EN VIVO: qué canal transmite el partido por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026

Argentina versus Bolivia: fecha, hora y canal confirmado del partido amistoso de fecha FIFA 2026

Política

Minería ilegal: 636 homicidios en Pataz, Ananea, Inambari y Puerto Inca

Un futuro a media caña, por Maritza Espinoza

Secretario General de Ahora Nación rechaza censura contra César Astudillo: "Hoy no es el momento"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Minería ilegal: 636 homicidios en Pataz, Ananea, Inambari y Puerto Inca

Un futuro a media caña, por Maritza Espinoza

Secretario General de Ahora Nación rechaza censura contra César Astudillo: "Hoy no es el momento"