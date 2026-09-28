Corte de Tumbes participa en reunión de la Red de Integridad del Poder Judicial

La Corte Superior de Justicia de Tumbes participó en la reunión de la Red de Integridad del Poder Judicial, conformada por las Unidades de Integridad de las 35 Cortes Superiores de Justicia del país, con el objetivo de fortalecer las acciones institucionales orientadas a la prevención de la corrupción.

Durante la jornada se revisaron los avances alcanzados por cada Unidad de Integridad, a fin de identificar los aspectos que requieren mayor fortalecimiento de cara a la próxima Evaluación del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP), herramienta que permite medir el nivel de implementación de mecanismos preventivos en las entidades públicas.

Asimismo, en horas de la tarde se desarrolló una capacitación sobre Gestión de Riesgos que afectan a la Integridad Pública, orientada a fortalecer las capacidades de las unidades para identificar, evaluar y adoptar medidas frente a situaciones que puedan generar riesgos de corrupción en el ejercicio de la función pública.

Estas acciones contribuyen a reforzar la articulación entre las Cortes Superiores de Justicia del país y a consolidar una cultura institucional basada en la integridad, la prevención y la transparencia.