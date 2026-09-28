Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Keiko vuelve al live: anuncia viaje con Nayib Bukele | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Corte de Tumbes participa en reunión de la Red de Integridad del Poder Judicial

La jornada permitió revisar avances de las Unidades de Integridad y fortalecer capacidades para identificar y gestionar riesgos de corrupción.

Corte de Tumbes participa en reunión de la Red de Integridad del Poder Judicial. Foto: difusión.
Corte de Tumbes participa en reunión de la Red de Integridad del Poder Judicial. Foto: difusión.
Por
google iconLa República en Google

La Corte Superior de Justicia de Tumbes participó en la reunión de la Red de Integridad del Poder Judicial, conformada por las Unidades de Integridad de las 35 Cortes Superiores de Justicia del país, con el objetivo de fortalecer las acciones institucionales orientadas a la prevención de la corrupción.

Durante la jornada se revisaron los avances alcanzados por cada Unidad de Integridad, a fin de identificar los aspectos que requieren mayor fortalecimiento de cara a la próxima Evaluación del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP), herramienta que permite medir el nivel de implementación de mecanismos preventivos en las entidades públicas.

Puedes ver

Tumbes: dictan prisión preventiva a policía investigado por extorsión agravada | tumbes | La República

lr.pe

Asimismo, en horas de la tarde se desarrolló una capacitación sobre Gestión de Riesgos que afectan a la Integridad Pública, orientada a fortalecer las capacidades de las unidades para identificar, evaluar y adoptar medidas frente a situaciones que puedan generar riesgos de corrupción en el ejercicio de la función pública.

Estas acciones contribuyen a reforzar la articulación entre las Cortes Superiores de Justicia del país y a consolidar una cultura institucional basada en la integridad, la prevención y la transparencia.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de Tumbes participa en reunión de la Red de Integridad del Poder Judicial

Corte de Tumbes participa en el I Congreso Internacional de Familia en Ayacucho

Tumbes: postulantes a jueces supernumerarios rinden examen de conocimientos

Judicialidad

Corte de Tumbes participa en el I Congreso Internacional de Familia en Ayacucho

Tumbes: postulantes a jueces supernumerarios rinden examen de conocimientos

Sullana: Corte de Justicia realiza ceremonia por el Día del Himno Nacional

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Construyendo un camino hacia la paz: Trabajando juntos para lograr el retorno de los niños ucranianos, los civiles detenidos y los prisioneros de guerra

López Aliaga compara a Fujimori con Boluarte: "No necesitas tantas facultades (...) Ella sacaba un decreto cada semana"

Rafael López Aliaga aprovecha vacío legal para no presentar sus gastos de campaña