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Política

Putumayo: Fuerzas combinadas se enfrentan a grupo criminal ‘Los comandos de la frontera’

Operación Zancudo: Miembros de las fuerzas armadas y la Policía Nacional desarrollaron acciones en esa zona limítrofe con Colombia, confiscaron armas, pertrechos militares y habrían ocasionado tres bajas a ese grupo transnacional dedicado al narcotráfico y minería ilegal.

Enfrentamientos ocurrieron en el Putumayo.
Enfrentamientos ocurrieron en el Putumayo.
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Una brigada mixta conformada por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se enfrentó a un pelotón del grupo denominado Los comandos de la frontera, una organización criminal transnacional que viene operando en la provincia de Putumayo, en el límite fronterizo con Colombia.

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Así lo informó el Ministerio de Defensa a través del Comando Unificado Puna (Copuma) que ejecutó la Operación Zancudo.

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Los Comandos de la Frontera surgieron en 2017 como resultado de una alianza compuesta por disidentes de los frentes 32 y 48 de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y miembros de La Constru, un grupo criminal que nació en 2006, a partir de la desmovilización de los bloques paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).  

Hoy, los Comandos de la Frontera se dedican principalmente al narcotráfico y la minería ilegal en la región de Putumayo donde controlan las zonas cocaleras y se encargan del traslado de cargamentos de cocaína y marihuana hacia puntos de salida en Ecuador y Brasil, en algunas ocasiones en alianza con redes y grupos de Cauca y Nariño en el lado colombiano.

PUEDES VER: Ucayali: Con armas y drogas caen dos presuntos miembros del Comando Vermelho

Así, según el Mindef, tras una labor de inteligencia, las fuerzas del orden ubicaron a los miembros de este grupo armado en inmediaciones del centro poblado San Belín de Yaricaya, distrito de Teniente Manuel Clavero. Con el lugar identificado, se desplegó el operativo y se produjo un enfrentamiento que obligó a los criminales a huir, mientras que tres de ellos cayeron al río Yaricaya.

Según explicaron, las condiciones de seguridad, así como la profundidad y el caudal del río, imposibilitaron las labores de búsqueda de los cuerpos.

Una vez asegurada la zona, los militares y policías del Copuma encontraron material que habría sido utilizado por la organización ilegal, entre ellos un fusil M16 con cargadores, dos pistolas, una granada de guerra y diversas municiones.

También se hallaron equipos ligeros de combate, uniformes tipo Ejército de Colombia, mantas de camuflaje, medicamentos y herramientas. Todo el material quedó bajo custodia para su posterior entrega a las autoridades competentes.

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