Putumayo: Fuerzas combinadas se enfrentan a grupo criminal ‘Los comandos de la frontera’

Una brigada mixta conformada por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se enfrentó a un pelotón del grupo denominado Los comandos de la frontera, una organización criminal transnacional que viene operando en la provincia de Putumayo, en el límite fronterizo con Colombia.

Así lo informó el Ministerio de Defensa a través del Comando Unificado Puna (Copuma) que ejecutó la Operación Zancudo.

Video destacado ¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los Comandos de la Frontera surgieron en 2017 como resultado de una alianza compuesta por disidentes de los frentes 32 y 48 de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y miembros de La Constru, un grupo criminal que nació en 2006, a partir de la desmovilización de los bloques paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Hoy, los Comandos de la Frontera se dedican principalmente al narcotráfico y la minería ilegal en la región de Putumayo donde controlan las zonas cocaleras y se encargan del traslado de cargamentos de cocaína y marihuana hacia puntos de salida en Ecuador y Brasil, en algunas ocasiones en alianza con redes y grupos de Cauca y Nariño en el lado colombiano.

PUEDES VER: Ucayali: Con armas y drogas caen dos presuntos miembros del Comando Vermelho

Así, según el Mindef, tras una labor de inteligencia, las fuerzas del orden ubicaron a los miembros de este grupo armado en inmediaciones del centro poblado San Belín de Yaricaya, distrito de Teniente Manuel Clavero. Con el lugar identificado, se desplegó el operativo y se produjo un enfrentamiento que obligó a los criminales a huir, mientras que tres de ellos cayeron al río Yaricaya.

Según explicaron, las condiciones de seguridad, así como la profundidad y el caudal del río, imposibilitaron las labores de búsqueda de los cuerpos.

Una vez asegurada la zona, los militares y policías del Copuma encontraron material que habría sido utilizado por la organización ilegal, entre ellos un fusil M16 con cargadores, dos pistolas, una granada de guerra y diversas municiones.

También se hallaron equipos ligeros de combate, uniformes tipo Ejército de Colombia, mantas de camuflaje, medicamentos y herramientas. Todo el material quedó bajo custodia para su posterior entrega a las autoridades competentes.