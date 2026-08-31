Ganaderos advierten que eventual derogatoria de norma sobre leche evaporada golpearía la producción nacional

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La eventual derogatoria de una norma que diferencia la leche evaporada elaborada con leche fresca de otros productos lácteos podría afectar la demanda por leche peruana y, con ello, a las familias que dependen de la actividad ganadera, advirtió la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep).

La alerta se produce mientras el Tribunal Constitucional (TC) se prepara para resolver la demanda de inconstitucionalidad presentada contra una disposición del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Para los productores, el caso no se reduce a una discusión sobre nombres o etiquetas: la decisión podría tener efectos sobre el mercado de leche fresca y las condiciones en las que compite frente a insumos importados.

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Después de varios años de estancamiento, Agalep sostiene que la producción nacional de leche ha logrado crecer 4,5% anual durante los últimos dos años. Frente a esto, la asociación considera que mantener reglas claras es importante para que los productores puedan seguir invirtiendo, elevar su productividad y atender una mayor demanda.

“Contar con reglas claras permite continuar invirtiendo, elevar la productividad y aumentar la producción de leche fresca peruana. La derogatoria del DS 004 sería una señal muy negativa para el sector”, afirmó Carlos Lozada García, presidente de Agalep.

Leche fresca peruana compite con productos elaborados con leche en polvo

El punto de fondo, según los ganaderos, está en cómo se identifica cada producto que llega al consumidor. La regulación cuestionada establece que la denominación “leche evaporada” corresponde al producto obtenido mediante la eliminación parcial del agua de la leche fresca.

Esto no significa, precisa Agalep, que la industria tenga prohibido importar o utilizar leche en polvo. Los productos elaborados a partir de este insumo pueden continuar comercializándose, pero deben identificarse de acuerdo con su verdadera naturaleza y no presentarse como si hubieran sido elaborados con leche fresca.

Para los productores, esa diferencia es relevante porque puede influir en la demanda de materia prima nacional. Si el consumidor puede distinguir entre ambos productos, también puede decidir si prefiere adquirir una leche elaborada con leche fresca peruana.

“El D.S. 004-2022-MIDAGRI permite que el consumidor pueda elegir una leche hecha 100% con leche peruana”, sostuvo Lozada.

Agalep considera que el crecimiento reciente de la producción representa una oportunidad para las familias ganaderas que abastecen al mercado nacional. Sin embargo, advierte que el sector continúa enfrentando la competencia de productos e insumos provenientes del exterior.

Tribunal Constitucional decidirá sobre norma que regula la leche evaporada

Para Agalep, el debate también debe analizarse desde el derecho del consumidor a recibir información clara sobre lo que compra. La asociación sostiene que diferenciar los productos elaborados con leche fresca de aquellos fabricados con leche en polvo no impide la competencia, sino que permite que las alternativas lleguen al mercado con una identificación adecuada.

La organización considera, además, que la regulación forma parte de la función del Estado de establecer reglas para la fabricación y comercialización de alimentos. Según su posición, no se trata de crear una denominación nueva, sino de aplicar un criterio utilizado para identificar la leche evaporada en buena parte de los países del continente.

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Agalep añade que la leche evaporada elaborada con leche fresca conserva los nutrientes propios de la leche de vaca mejor que las alternativas recombinadas y reconstituidas, por lo que considera necesario que ambas puedan distinguirse comercialmente.

“Los productores necesitan reglas de juego claras, y las familias peruanas tienen derecho a conocer cómo se produce la leche que adquieren”, concluyó Lozada.

Con la decisión del TC pendiente, los ganaderos esperan que el proceso considere no solo la discusión jurídica sobre la regulación, sino también sus posibles efectos sobre la demanda de leche fresca, la producción nacional y el sustento de las familias ganaderas.