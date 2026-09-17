Marco Vinelli sostiene que promesas de campaña van a demorar por falta de facultades

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, advirtió que el cumplimiento de las promesas de campaña demorará si es que el Congreso decide negar el pedido de facultades legislativas, ya que el Ejecutivo tendría que seguir un procedimiento más extenso para la validación de sus reformas.

"Si el Legislativo no aprueba las facultades, lo que va a pasar es que va a demorar un poco más de tiempo porque las leyes las vamos a tener que aprobar en el Consejo de Ministros y después solicitarlas una por una al Legislativo”, señaló Vinelli vía RPP.

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Durante la entrevista, el titular del sector explicó que el Gobierno realiza un esfuerzo para cumplir con los compromisos asumidos utilizando, por ahora, las herramientas disponibles, como los decretos de urgencia y decretos supremos.

El funcionario también aclaró que el gobierno mantiene una postura de diálogo con las diferentes bancadas del Parlamento para conseguir el respaldo político que permita acelerar las reformas en diversos sectores y manifestó la necesidad que tiene de modificar leyes en su cartera. "Por ejemplo, en el sector de Agricultura queremos cambiar alrededor de 20 leyes”.

Asimismo, el miembro del gabinete respondió a los cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del gobierno ante las emergencias y la ejecución de planes de desarrollo. Frente a estas críticas, indicó que las autoridades se mantienen atendiendo las demandas de la ciudadanía.

"Nosotros estamos trabajando 24 por 7, estamos en la cancha todos los días tratando y resolviendo los problemas de la gente”.

Además, para apoyar su argumento, el ministro detalló las visitas realizadas a nivel nacional y el despliegue de los recursos destinados a la prevención de desastres, así como la mejora de los servicios básicos.

"Este Gobierno, este Ejecutivo que soy parte, la presidenta ya ha salido 13 veces de Lima en estos 40 o 50 días y hemos visitado las 25 regiones, todos los ministros”.

Adicionalmente, el titular de Desarrollo Agrario reiteró que el pedido de facultades legislativas busca simplificar los procesos del Estado, modernizar las instituciones y asegurar que los cambios propuestos durante la campaña presidencial se concreten.

“Por eso es el pedido de facultades, para hacerlo mucho más rápido, para que la presidenta y la población finalmente sientan los cambios (…)”.