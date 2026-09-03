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José Antonio Chang respalda a Tania Ramírez pese a su renuncia a la Derrama Magisterial: "Tiene todos los requisitos"

Tras la renuncia de Tania Ramírez a la Derrama Magisterial en medio de cuestionamientos por viajes realizados junto al ministro José Antonio Chang, el titular de Educación defendió su designación y sostuvo que cumple con todas las exigencias profesionales para el puesto.

José Antonio Chang respalda a Tania Ramírez pese a su renuncia a la Derrama Magisterial: "Tiene todos los requisitos"
José Antonio Chang respalda a Tania Ramírez pese a su renuncia a la Derrama Magisterial: "Tiene todos los requisitos" | Composición/LR
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El ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, respaldó a Tania Ramírez tras su renuncia a la representación en la Derrama Magisterial el pasado 31 de agosto.

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Su dimisión se dio por cuestionamientos sobre viajes oficiales junto al titular del sector. Durante una entrevista para Exitosa, el ministro rechazó las críticas hacia la designación de la funcionaria.

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“Tania Ramírez es una doctora en Economía, magíster en gestión pública, contadora, tiene todos los requisitos que es lo más importante para cubrir ese puesto”.

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El ministro también precisó que el origen de los recursos que percibía la funcionaria no provenían directamente del Estado.

“La Derrama Magisterial no irroga gastos al Estado. Las dietas que percibe la señora Tania Ramírez son expresamente pagadas por una institución privada supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros”.

Respecto a los comentarios sobre viajes compartidos, el funcionario indicó que respondieron a comitivas universitarias oficiales.

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“Quieren generar una narrativa suspicaz a través de dos, tres viajes en el que coincidimos. Son delegaciones (…) en representación de la Universidad [San MartÍn de Porres]. Es obvio, yo fui como rector de la Universidad porque tenemos la Cátedra de las Américas desde el 2004. O sea, no de ahora. Y siempre van delegaciones”, dijo Chang Escobedo.

Asimismo, al hablar sobre la decisión de la profesional de dejar el cargo, el funcionario indicó que su salida respondió a la presión pública.

“Ella creo que ha hecho un sacrificio al dejar esto, porque ella no tenía por qué renunciar. Pero entiendo que hacía daño, seguramente mediáticamente, al sector, al gobierno, y a ella misma, que como mujer no merecía ese trato”.

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Además, Chang comparó esta situación con otros nombramientos de jóvenes profesionales en instituciones del Estado, como el caso de Diana González, excongresista que fue recientemente nombrada como directora ejecutiva del PRONABEC.

“Si cuestionamos a jóvenes profesionales con todos los títulos, entonces acá solamente va a haber un círculo de los viejos que circulan por alrededor del sector público. Hay que darle oportunidad a los jóvenes que tienen talento, formación, o sea, ninguna de las dos personas [Tania Ramírez y Diana Gonzáles] (…) dejan de tener grados, doctorados, maestrías. La verdad es que me parece muy injusto el trato que le hacen a mujeres jóvenes que están saliendo adelante”.

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