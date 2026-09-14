Comisión de Constitución revisará pedido de facultades luego de la semana de representación

Giannina Avendaño informó que el pedido de facultades será revisado dentro de dos semanas. Foto: difusión

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La revisión del pedido de facultades legislativas se postergará hasta después de la semana de representación. Así lo anunció Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución, quien explicó que el debate sobre el predictamen no se realizará antes porque primero se necesita reunir toda la documentación pendiente.

"La siguiente semana tenemos que empezar a contar con los documentos necesarios para finalmente debatir en esta comisión", indicó. Dicha semana de representación se realizará del 21 al 25 de septiembre.

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Avendaño explicó que varias comisiones pidieron ampliar el plazo para entregar sus informes. Por ese motivo, esta semana la Comisión de Constitución seguirá recibiendo esos documentos. Recién la próxima semana el grupo de trabajo podrá reunir el material necesario para iniciar el debate.

La congresista señaló que la semana posterior a esa corresponde a la semana de representación. En ese periodo, los parlamentarios suelen viajar a sus regiones o cumplir actividades ya programadas. Por eso, la presidenta de la comisión descartó convocar una sesión durante esos días.

Avendaño pidió garantizar la asistencia de todos los miembros titulares de la comisión. Explicó que, si algún congresista no puede asistir, se activa a un suplente en su lugar. Para evitar ese escenario, propuso que la evaluación del predictamen se lleve a cabo el día inmediato siguiente al término de la semana de representación.