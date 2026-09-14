HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Comisión de Constitución revisará pedido de facultades luego de la semana de representación

Giannina Avendaño, titular del grupo de trabajo, adelantó que primero se debe completar la recepción de informes pendientes antes de convocar a debate.

Giannina Avendaño informó que el pedido de facultades será revisado dentro de dos semanas. Foto: difusión
Giannina Avendaño informó que el pedido de facultades será revisado dentro de dos semanas. Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La revisión del pedido de facultades legislativas se postergará hasta después de la semana de representación. Así lo anunció Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución, quien explicó que el debate sobre el predictamen no se realizará antes porque primero se necesita reunir toda la documentación pendiente.

Únete a nuestro canal de política y economía

"La siguiente semana tenemos que empezar a contar con los documentos necesarios para finalmente debatir en esta comisión", indicó. Dicha semana de representación se realizará del 21 al 25 de septiembre.

TE RECOMENDAMOS

CASTILLO PARTICIPÓ MÁS QUE KEIKO EN CONSEJO DE MINISTROS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Keiko Fujimori anuncia decretos de urgencia mientras se discute facultades en el Congreso: “Apelo a su reflexión”

lr.pe

Avendaño explicó que varias comisiones pidieron ampliar el plazo para entregar sus informes. Por ese motivo, esta semana la Comisión de Constitución seguirá recibiendo esos documentos. Recién la próxima semana el grupo de trabajo podrá reunir el material necesario para iniciar el debate.

La congresista señaló que la semana posterior a esa corresponde a la semana de representación. En ese periodo, los parlamentarios suelen viajar a sus regiones o cumplir actividades ya programadas. Por eso, la presidenta de la comisión descartó convocar una sesión durante esos días.

Avendaño pidió garantizar la asistencia de todos los miembros titulares de la comisión. Explicó que, si algún congresista no puede asistir, se activa a un suplente en su lugar. Para evitar ese escenario, propuso que la evaluación del predictamen se lleve a cabo el día inmediato siguiente al término de la semana de representación.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Comisión de Constitución: responsabilizan al Gobierno de Keiko Fujimori por retraso en el debate del pedido de facultades

Comisión de Constitución: responsabilizan al Gobierno de Keiko Fujimori por retraso en el debate del pedido de facultades

LEER MÁS
Giannina Avendaño, presidenta de Constitución, sobre pedido de facultades: "En el documento no hay un sustento claro"

Giannina Avendaño, presidenta de Constitución, sobre pedido de facultades: "En el documento no hay un sustento claro"

LEER MÁS
Comisión de Constitución tiene dos semanas para aprobar pedido de facultades y pasarlo a Pleno

Comisión de Constitución tiene dos semanas para aprobar pedido de facultades y pasarlo a Pleno

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025