Emmy 2026: el fenómeno detrás de la serie 'Hacks'

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Deborah Vance (Jean Smart) es una estrella de la comedia en Las Vegas, pero a pesar de su fama y de su fortuna acumulada, está en piloto automático y se acerca a su último show. Sin saberlo, comparte representante con una escritora millennial que acaba de ser ‘cancelada’ en redes sociales por publicar un ‘chiste’ sobre la sexualidad de un senador de los Estados Unidos. Ava Daniels (Hannah Einbinder), progresista y bisexual, se rehúsa a dejar Los Ángeles, pero tendrá que aceptar escribir nuevos guiones para una figura que considera que debería pagar más impuestos por su riqueza. Así inicia la primera temporada de Hacks, una serie que se despide con un récord de nominaciones a los Emmy y que, en la vida real, convierte a su protagonista en reina absoluta de la televisión.

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“La cuarta temporada se puso un poco oscura. Me preocupaba que la gente me odiara”, comentó Jean Smart en la conferencia de prensa a la que tuvo acceso La República por el estreno de la quinta temporada. “Pero creo que, como les importaba tanto la relación, estaban dispuestos a ir a cualquier parte con nosotros, lo cual fue maravilloso. Pero en la quinta temporada, volvemos a ser profundamente tontas, lo cual es muy, muy divertido”, agrega la actriz de 74 años que ha ganado cuatro premios Emmy por la serie. Este año también es favorita.

“Sería más fácil ser elegida presidenta”

Al inicio de su carrera, Deborah Vance quiso convertirse en la primera mujer en conducir el show televisivo Late Night. “Esta cadena nunca ha contratado a una mujer para el programa de las 11:30”, dice en una de las temporadas. “Ni a nadie de mi edad. O, seamos sinceras, a una rubia. Sería más fácil ser elegida presidenta”. En Hacks, Ava logra que la veterana estrella retome ese sueño apostando por guiones diferentes, pero ya en la cima, la diva prefiere mantener el control del show y de su escritora. “Por supuesto, tenemos nuestras discusiones a lo largo de la temporada, que también disfrutamos muchísimo”, señaló la actriz de 31 años. Einbinder fue premiada por la Academia de la Televisión por la temporada que se estrenó en 2025.

Una de las virtudes de la serie es que siempre va enlazando la historia con los cambios reales en la industria y también con la coyuntura. En una escena en un campo de golf, Ava es confundida con una ayudante y es invitada a una suite. La escritora termina abandonando la habitación acusando a la mujer “republicana” de querer abusar de su poder.

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En la conferencia, Smart respondió también sobre la gran empresa de medios que decide quién está dentro y qué voz puede silenciar. “Estamos pasando por un momento realmente extraño y agitado en nuestra industria donde las grandes corporaciones realmente están tomando el control y tomando las decisiones y es muy aterrador. Tengo un socio productor, y estábamos hablando de un proyecto y tuvimos que detenernos y pensar: ‘¿Esto será bien recibido por los poderes más conservadores?’ Ya sabes, cosas así. Es un momento muy extraño. Deborah, ciertamente, aquí es donde ha sido empujada al límite. Creo que es la primera vez que realmente la vemos, aunque sea momentáneamente, completamente derrotada”.

Quizá, la primera escena de Deborah y Ava sea la que marque la pauta de las cinco temporadas de la serie. Son dos artistas talentosas, pero dos mujeres autosuficientes que están juntas en un viaje inesperado, pero que tiene que ser exitoso para continuar con sus carreras. “Esa gran escena de la entrevista es una de las escenas más icónicas de toda la serie y es la base de su conexión. Y salir de ahí es una locura, sí, sentarse en esos sofás y marcharse”, declaró Hannah Einbinder. Jean Smart dijo que nunca preguntó en qué acabaría la serie. “Me ha encantado que me sorprendan en cada episodio durante todos estos años”.

Ícono queer y reina de la comedia

Para la actriz que interpreta a Deborah Vance, ahora hay personajes más interesantes “para mujeres que no tienen 25 años”, algo que no pasó décadas atrás. “Los hombres siguen siendo dominantes en todas las películas que ves. Va a haber, ya sabes, 10 hombres por cada mujer, pero solía ser que solo escribían historias sobre hombres porque eran los que estaban en el mundo haciendo cosas. Y muy pronto la gente empezó a darse cuenta de que algunas mujeres siempre estuvieron ahí fuera haciendo cosas, y empezaron a escribir sobre mujeres que eran un poco inusuales, rebeldes, y adelantadas a su tiempo. Pero ahora se están dando cuenta de que pueden ser igual de tridimensionales y las mayores pueden tener el mismo tipo de vidas, deseos que las de 30 años”.

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Hacks también se ha convertido en una de las producciones televisivas que más aborda la diversidad. Hannah Einbinder, abiertamente bisexual en la vida real, consideró que la serie ha creado personajes admirados por la comunidad LGBTI.

La actriz de la premiada serie 'Hacks', se pronunció contra el Estado de Israel y apoya el ‘boicot’ a las instituciones “cómplices del genocidio”.

“Creo que Deborah Vance es un ícono queer. Una de las conversaciones más increíbles que he visto representadas en nuestro programa sobre la identidad queer y los íconos es entre Tim Bagley y Carl Clemons-Hopkins en el bar de Palm Springs, donde hablan sobre lo que significa amar a una diva. Lo que significa ver y apoyar a alguien antes de que reciba la aprobación del público general. Ava es producto de personas queer que crearon un personaje vívido y auténtico. Y cuando leí este personaje por primera vez en la página, pensé: ‘este es un ser humano completamente realizado. No hay clichés. No hay parodia’. Es lo que sucede cuando las personas escriben sobre su experiencia. Y el espíritu de la serie gira en torno a este personaje que siempre sale adelante”.

Como esta comedia también es un homenaje al arte de reinventarse, Smart y Einbinder respondieron sobre el avance de la IA en los guiones. La actriz de 74 años comentó que ha leído acerca de que la tecnología está reduciendo la imaginación, lo cual le parece aterrador. Einbinder agrega: “No son artistas. No son creativos. Así que están tratando de robarle a la gente verdaderamente creativa los dones. Cualquiera que esté cerca de ustedes es porque ansían poder y acceso por encima de cualquier estándar ético”. Hacks compite en los Emmy 2026 con un récord de 24 nominaciones.