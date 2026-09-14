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Espá evita responder si Perú tomaría postura entre EE.UU. y China ante pedidos específicos dentro del Escudo de las Américas

El canciller no respondió si el Perú definiría una postura en caso de que la cooperación con Estados Unidos derive en pedidos específicos que afecten la relación comercial con China y calificó la pregunta de "falsa dicotomía".

Espá evita responder si Perú tomaría postura entre EE.UU. y China
Espá evita responder si Perú tomaría postura entre EE.UU. y China | Foto: Presidencia | Foto: Presidencia
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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, evitó responder si el Perú tomaría postura entre Estados Unidos y China en caso de que la cooperación dentro del Escudo de las Américas derive en pedidos específicos del país norteamericano que entren en conflicto con la relación comercial que Lima mantiene con Beijing. Un periodista de Canal N le planteó ese escenario de manera directa, y el canciller optó por cuestionar el planteamiento de la pregunta en lugar de definir la posición del Ejecutivo frente a él.

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Consultado puntualmente sobre qué pasaría si, dentro de esa cooperación, surgen pedidos concretos de Washington y si el Gobierno tomaría partido por uno de los dos países, Espá no le dio importancia y lo calificó de narrativa construida sobre una falsa dicotomía, sin precisar qué haría el Ejecutivo si ese pedido específico se presentara.

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“La Constitución establece expresamente que es la presidenta de la República la que conduce las relaciones exteriores del Perú. En el tema de otorgar asilo, en el tema de otorgar salvoconductos, en el tema de establecer relaciones, romper relaciones, todo esto está en manos del Poder Ejecutivo, y tiene la obligación de explicar y actuar con transparencia. Somos un gobierno que cree en la separación de poderes”, sostuvo.

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Asimismo, Espá defendió el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo y dijo que todos los gobiernos anteriores solicitaron herramientas similares y confió en que las bancadas actúen con espíritu patriótico, sin referirse a los cuestionamientos específicos que enfrenta el trámite en el Congreso por no solo realizar pedidos en temas de Fenómeno del Niño o inseguridad ciudadana.

“Tres bancadas acaban de enviar esa sugerencia, nosotros hemos presentado un paquete de facultades, como lo han hecho todos los gobiernos, todos la recibieron. Estoy seguro que serán otorgadas”; precisó.

Vidarte advierte que el Escudo de las Américas sí puede tensionar la relación con China

El internacionalista Óscar Vidarte advirtió que el ingreso del Perú al Escudo de las Américas sí acerca al país a Estados Unidos y sí puede traer roces con China, aunque el mecanismo se venda como una herramienta contra el crimen organizado.

Vidarte pone un ejemplo concreto y menciona una columna que el propio Marco Rubio publicó en El Comercio, donde el secretario de Estado cuestiona la influencia china en América Latina y la pinta como una amenaza para Estados Unidos y la región. Si eso es lo que piensa Washington, dice Vidarte, el Escudo bien puede terminar usándose también para frenar a China, no solo al narcotráfico.

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