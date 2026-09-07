Giannina Avendaño, presidenta de Constitución, sobre pedido de facultades: "En el documento no hay un sustento claro"

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Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución, cuestionó la falta de precisión en la propuesta del Gobierno para asumir facultades legislativas. La legisladora de Juntos por el Perú sostuvo que el texto enviado carece de argumentos para respaldar sus intenciones en seguridad ciudadana y la modificación de normas ambientales. "Por el momento en el documento no hay un sustento claro, no es específico. (…)Tiene 66 pedidos y no es específico en muchas materias ", señaló Avendaño.

Ante esta situación, el grupo de trabajo solicitó informes a otras 13 comisiones legislativas y citó al premier, Luis Galarreta, para aclarar el alcance de las medidas propuestas.

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"Son un total de 13 comisiones a las que se ha requerido la información, pues teniendo en cuenta que son 66 pedidos en ocho materias que ha hecho el Poder Ejecutivo. Es bien extenso el pedido", explicó Avendaño sobre la revisión del documento.

En esa línea, la parlamentaria señaló que el Congreso espera recibir y debatir las opiniones de cada sector entre esta semana y la próxima antes de tomar una decisión final sobre el proyecto.

“He pedido opinión consultiva a distintas comisiones para este pedido de facultades. (…) Recién la Comisión de Defensa emitió el día de hoy su opinión. (…) Estamos a la espera de que entre esta semana y la próxima puedan enviarnos los informes correspondientes y que además deberían ser debatidos debidamente en cada comisión”, indicó.

Asimismo, manifestó que hacer cambios en esa norma sin consultar a las comunidades nativas puede generar un conflicto social, tras recordar que dicha ley nació como respuesta al Baguazo.

"En el pedido de facultades legislativas se pretenden hacer modificaciones a la Ley Forestal y sabemos que fue la primera ley que se aprobó con la consulta previa, con la participación de regiones indígenas. (…) Hemos solicitado su presencia", sostuvo la congresista.

Al referirse al combate contra la delincuencia, Avendaño señaló que no se necesitaba la aprobación del pedido de facultades para iniciar con la lucha contra la inseguridad ciudadana. "Varios colegas me han advertido y también especialistas señalando que para la criminalidad el Ejecutivo tiene las herramientas económicas y presupuestales para poder hacer la intervención".

Además, la diputada añadió que esperan la asistencia del presidente del Consejo de Ministros a la comisión para que indique con mayor detalle los cambios normativos que necesita el Gobierno.

"[Sobre Luis Galarreta] lo hemos citado, estamos a la espera de la confirmación el día de hoy (…) tiene que explicarnos cuáles son las leyes que ellos pretenden modificar y que facilitaría el control de la inseguridad y eso no está claro en el pedido de facultades".