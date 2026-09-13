López Aliaga señala que Renovación Popular solo dara apoyo a Fujimori en medidas urgentes: "Hay algunas normas que no nos gustan"

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Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, señaló que su partido solo dará su apoyo al pedido de facultades del Gobierno en cuestiones que sean de extrema urgencia. El ahora aspirante a la alcaldía de Lima indicó que las bancadas de su partido no respaldarán de manera total algunas medidas planteadas por el Gobierno en el proyecto que se debate en las comisiones de la Cámara de Diputados.

"Hay algunas normas que no nos gustan. De nuestra parte tiene todo el apoyo, para pasar por Diputados y Senado, lo que es de extrema urgencia. Pero hay pedidos que no se explican. ¿Qué diablos tiene de urgencia eliminar la tasa de interés en los bancos? Estamos hablando de otras cosas. ¿Qué hace esa norma tan rara ahí? Son temas preocupantes en Perú: el Fenómeno de El Niño, el terrorismo urbano y reducir el Estado", indicó.

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Para López Aliaga, Keiko Fujimori debió formular un paquete legislativo a través de decretos de urgencia. El excandidato presidencial manifestó que el pedido de facultades no es la única vía por la cual un presidente puede tomar acciones.

"Un presidente del Perú tiene facultades a través de los decretos de urgencia. Tener seis muertos por día, como el asesinato de la dirigente Betssy Malca, es algo para llamar a decreto de urgencia. Se lo digo con todo respeto a la señora presidenta. Yo esperaba un paquete de decretos de urgencia. Acá, con todo el equipo que tiene, tiene que ir rápidamente a darle el equipamiento a Policía de inteligencia", señaló.

Diputados de Renovación Popular vienen posicionándose a favor del pedido de facultades

En las distintas comisiones de la Cámara de Diputados se votan informes que recomiendan aprobar o rechazar el pedido de facultades presentado por el Poder Ejecutivo en los sectores correspondientes. Hasta el momento, nueve congresistas de Renovación Popular han emitido su voto. Ocho de estos votos han sido a favor del pedido de facultades y uno, en abstención.

Javier Cipriani ha votado a favor en las comisiones de Ciencia y de Medio Ambiente. En el grupo de trabajo dedicado al sector Defensa, José Baella y Gustavo Segura han votado a favor. Baella también votó a favor en la Comisión de Justicia, junto con Roxana Rocha. En la Comisión de Energía y Minas votaron a favor Frank Krklec y Félix Chang; este último también votó a favor en las comisiones de Producción y Trabajo. Carlos Yalta votó a favor en Medio Ambiente y Trabajo, mientras que Leo de Paz hizo lo mismo en Producción.

La excepción fue la diputada Mady Yonz, quien en la Comisión de Infraestructura se abstuvo de votar a favor o en contra del pedido de facultades para ese sector.