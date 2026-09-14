Mafer Neyra y Ernesto Cabieses reaparecen para contar su experiencia como esposos, elogiando el esfuerzo detrás de su boda y prometiendo compartir más contenido sobre la celebración en redes. Foto: Instagram

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses reaparecen para contar su experiencia como esposos, elogiando el esfuerzo detrás de su boda y prometiendo compartir más contenido sobre la celebración en redes. Foto: Instagram

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Hugo García volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de publicar una serie de mensajes coincidiendo con la boda de su expareja Mafer Neyra y Ernesto Cabieses. Las frases compartidas por el exparticipante de 'Esto es guerra' despertaron diversas interpretaciones entre los usuarios de redes sociales, quienes las relacionaron con el matrimonio de la creadora de contenido.

El último sábado 12 de septiembre, fecha en la que Mafer Neyra contrajo matrimonio con Ernesto Cabieses, García escribió en Instagram y Threads expresiones como "Por fin llegó el día..." y "Sé feliz". Debido a la coincidencia, varios internautas especularon que las publicaciones podrían haber estado dirigidas a su expareja, aunque el influencer no confirmó que tuvieran relación con la ceremonia.

Hugo García escribió “Sé feliz” en Threads, en el día de la boda de su ex Mafer Neyra.

Los comentarios aumentaron luego de que se difundieran los votos matrimoniales de Mafer, quien reveló que conoce a Ernesto desde que ambos tenían apenas 12 años y que, desde entonces, siempre estuvo presente en sus pensamientos. Sus palabras llamaron la atención debido a que, durante esos años, la creadora de contenido mantuvo otras relaciones sentimentales, entre ellas un conocido romance con Hugo García.

Mafer Neyra y su esposo reaparecen tras mensaje de Hugo García

En medio de todas estas reacciones, Mafer Neyra y Ernesto Cabieses reaparecieron este lunes 14 de septiembre en redes sociales para contar cómo vivieron sus primeras horas como esposos. Lejos de pronunciarse sobre las publicaciones de Hugo García, ambos se mostraron emocionados y nostálgicos por el final de una celebración que prepararon durante varias semanas.

Ernesto confesó que todavía asimilaba lo rápido que había transcurrido la boda y aseguró que, después de toda la emoción del sábado, él y Mafer dedicaron el día siguiente exclusivamente a descansar. “Por fin siendo humanos funcionales después del descanso de ayer bien merecido. Ayer (domingo 13) no nos hemos movido de la cama, lo hemos dado todo el sábado, se los juro, ha sido un sueño, espectacular. Me pareció increíble, no puedo creer que pasó tan rápido, ahora estoy un poco triste por esto”, comentó.

Mafer, por su parte, recordó que muchas personas les habían recomendado disfrutar cada instante debido a lo rápido que suele pasar una ceremonia de este tipo. Asimismo, adelantó que todavía tienen una gran cantidad de fotografías y videos de su matrimonio por compartir con sus seguidores.

"Todo el mundo nos decía que va a pasar rapidísimo, aprovéchenlo porque vuela, y real. Para decirles que nos tengan paciencia, ahora más tardecito vamos a terminar de compartir todo porque hay demasiado contenido. Demasiado por subir, todos nuestros proveedores que se los quiero recomendar de corazón, todos nos han salvado (…)", señaló emocionada.