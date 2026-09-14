HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Ernesto Cabieses, esposo de Mafer Neyra, se pronuncia en medio de insólito mensaje de Hugo García en el día de su boda: “Estoy un poco triste”

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses reaparecieron en redes sociales, luego de que Hugo García generara polémica con curiosos mensajes como "sé feliz", que fue interpretado por muchos como una indirecta a su exnovia.

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses reaparecen para contar su experiencia como esposos, elogiando el esfuerzo detrás de su boda y prometiendo compartir más contenido sobre la celebración en redes. Foto: Instagram
Mafer Neyra y Ernesto Cabieses reaparecen para contar su experiencia como esposos, elogiando el esfuerzo detrás de su boda y prometiendo compartir más contenido sobre la celebración en redes. Foto: Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Hugo García volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de publicar una serie de mensajes coincidiendo con la boda de su expareja Mafer Neyra y Ernesto Cabieses. Las frases compartidas por el exparticipante de 'Esto es guerra' despertaron diversas interpretaciones entre los usuarios de redes sociales, quienes las relacionaron con el matrimonio de la creadora de contenido.

El último sábado 12 de septiembre, fecha en la que Mafer Neyra contrajo matrimonio con Ernesto Cabieses, García escribió en Instagram y Threads expresiones como "Por fin llegó el día..." y "Sé feliz". Debido a la coincidencia, varios internautas especularon que las publicaciones podrían haber estado dirigidas a su expareja, aunque el influencer no confirmó que tuvieran relación con la ceremonia.

Hugo García escribió “Sé feliz” en Threads, en el día de la boda de su ex Mafer Neyra.

Hugo García escribió “Sé feliz” en Threads, en el día de la boda de su ex Mafer Neyra.

Los comentarios aumentaron luego de que se difundieran los votos matrimoniales de Mafer, quien reveló que conoce a Ernesto desde que ambos tenían apenas 12 años y que, desde entonces, siempre estuvo presente en sus pensamientos. Sus palabras llamaron la atención debido a que, durante esos años, la creadora de contenido mantuvo otras relaciones sentimentales, entre ellas un conocido romance con Hugo García.

PUEDES VER: Clara Seminara se defiende tras críticas por supuestamente brindar por la muerte de ‘Yuca’: “No malinterpreten las cosas”

lr.pe

Mafer Neyra y su esposo reaparecen tras mensaje de Hugo García

En medio de todas estas reacciones, Mafer Neyra y Ernesto Cabieses reaparecieron este lunes 14 de septiembre en redes sociales para contar cómo vivieron sus primeras horas como esposos. Lejos de pronunciarse sobre las publicaciones de Hugo García, ambos se mostraron emocionados y nostálgicos por el final de una celebración que prepararon durante varias semanas.

Ernesto confesó que todavía asimilaba lo rápido que había transcurrido la boda y aseguró que, después de toda la emoción del sábado, él y Mafer dedicaron el día siguiente exclusivamente a descansar. “Por fin siendo humanos funcionales después del descanso de ayer bien merecido. Ayer (domingo 13) no nos hemos movido de la cama, lo hemos dado todo el sábado, se los juro, ha sido un sueño, espectacular. Me pareció increíble, no puedo creer que pasó tan rápido, ahora estoy un poco triste por esto”, comentó.

Mafer, por su parte, recordó que muchas personas les habían recomendado disfrutar cada instante debido a lo rápido que suele pasar una ceremonia de este tipo. Asimismo, adelantó que todavía tienen una gran cantidad de fotografías y videos de su matrimonio por compartir con sus seguidores.

"Todo el mundo nos decía que va a pasar rapidísimo, aprovéchenlo porque vuela, y real. Para decirles que nos tengan paciencia, ahora más tardecito vamos a terminar de compartir todo porque hay demasiado contenido. Demasiado por subir, todos nuestros proveedores que se los quiero recomendar de corazón, todos nos han salvado (…)", señaló emocionada.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Hugo García lanza insólito mensaje mientras su exnovia Mafer Neyra celebraba su matrimonio: “Sé feliz”

Hugo García lanza insólito mensaje mientras su exnovia Mafer Neyra celebraba su matrimonio: “Sé feliz”

LEER MÁS
Mafer Neyra, ex de Hugo García, se casa con Ernesto Cabieses y le dedica románticos votos: "Desde los 12 años conocí al amor de mi vida"

Mafer Neyra, ex de Hugo García, se casa con Ernesto Cabieses y le dedica románticos votos: "Desde los 12 años conocí al amor de mi vida"

LEER MÁS
Mafer Neyra, expareja de Hugo García, sorprende al anunciar su compromiso: novio le regaló lujoso anillo

Mafer Neyra, expareja de Hugo García, sorprende al anunciar su compromiso: novio le regaló lujoso anillo

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025