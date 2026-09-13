Protocolos de necropsia: los mataron con disparos en la cabeza

Los impactos de los proyectiles en los cuerpos de las víctimas, según el protocolo de necropsia. Foto: La República

Los impactos de los proyectiles en los cuerpos de las víctimas, según el protocolo de necropsia. Foto: La República

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“Por intermedio de los protocolos de necropsia, los muertos dicen su verdad”, dijeron fuentes del equipo especial a cargo de identificar a los responsables del asesinato de cuatro personas y el secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla, el domingo 30 de agosto, en Trujillo.

“Los protocolos de necropsia contienen información clave para determinar el perfil de los asesinos. Por ejemplo, por la trayectoria de los disparos y por la ubicación de los impactos de los proyectiles, se puede establecer si los autores son profesionales e incluso qué tipo de armas usaron”, añadieron.

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La República tuvo acceso a los protocolos de necropsia de las cuatro víctimas del ataque atribuido a miembros de la organización criminal “Los Pulpos”. Los documentos aportan información reveladora sobre cómo actuaron los homicidas. Y, eventualmente, explicarían por qué los criminales decidieron ejecutar a los cuatro acompañantes de Jenss Lara Tantaquilla.

El chofer de la camioneta, Christopher García Álvarez, de 33 años, es el que presenta más heridas de bala: 7. Sigue, Nadia Urtecho Rodríguez, de 28 años, quien estaba detrás del conductor García. Recibió 4 impactos. Luego, Luis Rojas Ramos De Rosas, de 38 años, quien estaba sentado detrás del copiloto, registra dos impactos de bala. Andrea Monzón Lingán, de 20 años, ubicada en el asiento de copiloto, solo recibió un impacto de proyectil.

Las cuatro víctimas presentan heridas de bala en la cabeza, por lo que los asesinos acordaron que ninguno de los ocupantes de la camioneta, a excepción de Jenss Lara, quedara con vida.

Heridas de necesidad mortal

Según el video que registró la acción de los homicidas, cuando intervienen el vehículo hacen una primera ronda de disparos, extraen al empresario Lara y continuaron percutando sus armas. Para las fuentes policiales consultadas, todos fueron rematados, lo que explicaría los balazos en la cabeza.

Pero, ¿por qué el chofer Christopher García Álvarez registra más heridas de proyectil en comparación con los otros tres fallecidos?

“El conductor del vehículo constituye el candidato más razonable de haber sido uno de los primeros blancos de los delincuentes. Presenta el mayor número de lesiones documentadas —doce heridas numeradas—, varias de ellas necesariamente mortales. Los disparos provinieron desde el lado izquierdo de la víctima”, indicaron las fuentes.

De los siete disparos, el más devastador que recibió Christopher García produjo un orifico de entrada en la región parietal izquierdo, lo que ocasionó la exposición de masa encefálica, según el protocolo de necropsia.

“Desde el punto de vista de la dinámica criminal, al disparar primero al conductor se impide el escape del vehículo y se facilita la extracción de Lara”, explicaron las fuentes relacionadas con la investigación policial: “Esta sería la razón por la que el conductor recibió la mayor cantidad de disparos”.

Nadia Urtecho Rodríguez recibió cuatro heridas de entrada, incluyendo lesiones craneoencefálicas y torácicas.

Luis Rojas Ramos de Rosas presenta un solo impacto en la parte cervical posterior, que penetró en la cavidad craneana y produjo la lesión mortal.

En el caso de Andrea Monzón Lingán, recibió un único disparo en la parte occipital, penetrante, necesariamente mortal, cuyo proyectil atravesó el encéfalo.

“Los protocolos de necropsia aclaran que no se trató simplemente de disparos aleatorios contra un vehículo. El patrón demuestra impactos dirigidos a regiones anatómicas altamente vulnerables —cabeza, cuello y tórax— capaces de producir la muerte de manera inmediata o muy rápida. Es decir, fue un secuestro con supresión de testigos”, afirmaron las fuentes.

“Además, las diferentes trayectorias permiten reconstruir la posición relativa de víctimas y tiradores. Particularmente significativos son los impactos posteriores u occipito-cervicales de Andrea Monzón y Luis Rojas, que indican que en el momento de esos disparos la superficie posterior de sus cuerpos se encontraba expuesta hacia el origen del fuego”, anotaron los expertos.

El origen de los proyectiles

Aparte de los protocolos de necropsia, los informes de los peritos balísticos de la División de Criminalística de Trujillo contienen información trascendental para identificar a los homicidas de la madrugada del domingo 30 de agosto. Los peritos recogieron 9 casquillos de proyectiles: 8 marca “Águila” calibre 9x19 mm Luger, hallados dentro del vehículo. Y un solo casquillo de proyectil de 5.7x28 mm, ubicado dentro de la camioneta.

Esto significaría que se usaron dos tipos de armas.

El calibre 9x19 mm. “Parabellum” es una munición frecuente de las pistolas.

Y la de 5.7x28 mm, sí es algo mucho menos común. Según las fuentes consultadas, este tipo de proyectil es de uso exclusivo para el subfusil FN P90 y de la pistola FN Five-seveN, ambas de la compañía belga Fabrique Nationale (FN).

En el país, este tipo de armamento lo tienen las Fuerzas Especiales de los institutos castrenses, no la Policía Nacional. Probablemente su origen sea el mercado negro.

“En el cuerpo de Andrea Monzón se encontró una camisa de proyectil compatible con el calibre 9 mm, por lo que comienza a existir asociación entre determinadas lesiones y el armamento empleado”, señalaron las fuentes de La República.

“La evidencia permite establecer la presencia de dos calibres distintos en la escena: 9x19 mm Luger y 5.7x28 mm. Además, dos proyectiles calibre aproximado 9 mm. recuperados y examinados fueron homologados entre sí con resultado positivo, determinando que fueron disparados por una misma arma de fuego”, indicaron las fuentes.

“El casquillo del proyectil 5.7x28 mm. fue hallado dentro del vehículo, lo que evidencia el disparo de un arma de ese calibre. Sin embargo, todavía no se ha individualizado cuál de las víctimas fue herida con esos proyectiles”, informaron.

“Por consiguiente, el cuadro es compatible con el empleo de al menos dos armas de fuego de diferente calibre. De momento, no se ha encontrado ningún adaptador, conversor o dispositivo acoplado a una pistola 9 mm.”, explicaron.

El 5.7x28 mm., es bueno saberlo, es capaz de atravesar chalecos antibalas.

A cinco de los detenidos, se les aplicó la prueba de absorción atómica, dando positivo para plomo, antimonio y bario en los casos de Frank Quezada Cruz, Ángel Bocanegra Linares, César Iván García Rivera y Julio Zavaleta Quezada. Empero, el hallazgo no implica forzosamente que los cuatro dispararon durante el atentado. Además, como indican los informes periciales, se han encontrado evidencias del uso de solo dos armas.

“Esto no significa que los cuatro positivos necesariamente hayan disparado, porque la prueba debe valorarse con los demás elementos del caso. Pero sí constituye evidencia convergente que fortalece considerablemente la hipótesis de intervención de más de un sujeto armado”, precisaron las fuentes que son parte de la investigación policial.

Los protocolos de necropsia, los peritajes balísticos y las pruebas de absorción atómica, son piezas claves del rompecabezas del espantoso crimen en Trujillo.

La información obtenida científicamente contribuye a seguir pistas más seguras sobre los asesinos: no son improvisados, tienen conocimiento y pericia en el manejo de armas, y saben dónde disparar para neutralizar rápidamente a sus víctimas. Son de extrema peligrosidad.

Datos

Medición. Los cuatro ocupantes recibieron disparos de larga distancia, lo que implica que los tiradores usaron armas de precisión.

Perfil. No se descarta que algunos de los criminales hayan recibido instrucción militar, por el manejo del armamento, la precisión en los disparos mortales y por la forma de actuar el día de los hechos de sangre.