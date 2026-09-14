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Keiko Fujimori anuncia decretos de urgencia mientras se discute facultades en el Congreso: “Apelo a su reflexión”

La mandataria señaló que el Ejecutivo viene trabajando dichos decretos a la par que el Parlamento debate el pedido de facultades legislativas. Fujimori pidió a los diputados a reflexionar y actuar con objetividad ante el rechazo que se mantiene por parte de diferentes bancadas a distintos puntos del pedido.

Pedido de facultades sigue siendo discutido en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados. Foto: Presidencia
Pedido de facultades sigue siendo discutido en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados. Foto: Presidencia
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Keiko Fujimori informó este lunes que su gobierno ya comenzó a aprobar decretos de urgencia mientras el Congreso sigue con el debate del pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo presentó el 31 de agosto pasado.

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El proyecto lleva ya dos semanas en manos del Parlamento. La mandataria pidió a los parlamentarios actuar con objetividad. Les recordó que la delegación busca, según explicó, recuperar el orden en el país.

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"Se están ya aprobando una serie de decretos de urgencia. Yo de todas maneras apelo a la reflexión, a la objetividad del parlamento porque estas facultades tienen como primer objetivo recuperar el orden", declaró.

La mandataria también se mostró confiada en que el debate público de los últimos días abrió espacio para un mayor análisis dentro del Parlamento. Sostuvo que esa discusión, lejos de trabar el proceso, ayudó a que los congresistas evalúen con más calma la propuesta. "Estos días que han permitido mayor debate también están permitiendo mayor reflexión de parte de los parlamentarios", señaló.

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Comisión de Economía postergó el voto por el tope a las tasas de interés

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados no logró un acuerdo sobre las 16 materias económicas que planteó el Ejecutivo y decidió postergar la votación del informe hasta el miércoles 16 de setiembre.

El punto de mayor tensión fue la propuesta para eliminar el tope de 114% a las tasas de interés. Fuerza Popular intentó separar ese punto del resto del paquete a través de una cuestión previa presentada por la congresista Rosangella Barbarán, pero la iniciativa fue rechazada por 11 votos contra 9. El pedido del Ejecutivo sobre las tasas quedó, entonces, dentro del informe con opinión desfavorable.

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El documento elaborado por la comisión sustenta ese rechazo con cifras concretas. Según el informe, las tasas promedio de los créditos para pequeñas y microempresas, así como los préstamos de consumo en bancos, financieras y cajas municipales, ya se ubican por debajo del límite vigente.

La comisión también puso en duda uno de los argumentos del Ministerio de Economía y Finanzas, que sostuvo que las tasas se concentraron cerca del tope tras su entrada en vigencia.

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Para los congresistas, los datos históricos de la SBS no respaldan esa lectura. El informe agrega, además, que una mayor oferta de crédito no beneficia por sí sola a los usuarios si trae consigo una carga financiera más alta o un mayor riesgo de sobreendeudamiento.

El debate expuso, de paso, que el rechazo al pedido del Ejecutivo no representó una postura uniforme entre los parlamentarios. La congresista Cecilia Chacón cuestionó que el informe planteara una posición desfavorable para las 16 materias en bloque, sin abrir una discusión diferenciada para cada una.

Pidió, en el caso de las tasas de interés, que se convocara a la SBS para sustentar el punto con mayores elementos técnicos. Paola Martínez, de Renovación Popular, marcó una postura distinta: dijo que su bancada podría respaldar las facultades ligadas a la prevención del fenómeno El Niño y a la seguridad ciudadana, pero se distanció de otras propuestas, entre ellas el retiro del tope a las tasas y las finanzas abiertas con cuentas para menores de edad.

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