Hackean cuenta de X del Ministerio de Economía y Finanzas
El MEF confirmó que perdió el control de su cuenta oficial en la red social y advirtió que las publicaciones realizadas durante este periodo no representan comunicaciones del Ministerio.
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El Ministerio de Economía y Finanzas informó este lunes 14 de setiembre que su cuenta de X fue vulnerada. A través de un comunicado, la entidad confirmó el incidente y precisó que activó sus protocolos de seguridad para recuperar el acceso. "La cuenta oficial en X ha sido vulnerada", señaló el MEF.
El Ministerio pidió tomar con cautela cualquier contenido que aparezca en su perfil mientras dure el problema. Según precisó, "las publicaciones realizadas desde dicha cuenta no corresponden a comunicaciones oficiales del MEF". La advertencia busca evitar que mensajes publicados desde el perfil sean atribuidos al Gobierno o al sector Economía.
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Cuenta del ministerio fue hackeada este lunes. Foto: captura de pantalla
La entidad no precisó quién habría tomado el control de la cuenta ni detalló cómo ocurrió la vulneración. Tampoco informó si el incidente afectó otros canales digitales del Ministerio. El comunicado se limitó a informar sobre la pérdida de acceso al perfil de X y el inicio del protocolo para recuperar la cuenta.