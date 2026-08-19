Catherin Palomino, diputada de Juntos por el Perú, asume la presidencia de la Comisión de Justicia

Mesa Directiva de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027. | Foto: Congreso

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La Comisión de Justicia y Derechos Humanos completó su proceso de instalación para el periodo 2026-2027 tras la elección de su nueva Mesa Directiva.

Los miembros del grupo parlamentario eligieron por unanimidad a Catherin Palomino, representante de Juntos por el Perú, para asumir la presidencia. A ella se suman el diputado Edgar González, del Partido del Buen Gobierno, como vicepresidente, y la diputada Indira Huilca de Ahora Nación en la secretaría.

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Tras su elección, la presidenta Palomino mencionó la urgencia de coordinar esfuerzos para mejorar el sistema judicial actual.

“Esta es una comisión de la representación nacional y así será la orientación nuestro trabajo. La labor legislativa en materia de jusiticia y derechos humanos, hoy más que nunca, exige respuestas iables y articuladas por parte de los organos competentes”, señaló durante la sesión.

Del mismo modo, mencionó que el acceso a la justicia debe ser una garantía para todos los peruanos, independientemente del lugar donde vivan. “Ya sea que se encuentra en la capital o en cualquier región del país merece normas eficaces para fortalecer sus derechos sin desconocer los deberes ciudadanos”.

Propuestas para reformar el sistema judicial

Durante la sesión, la diputada Palomino detalló una lista de deficiencias técnicas que afectan la calidad del servicio de justicia y requieren la atención del Legislativo.

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“Hay problemas recurrentes que debemos observar: como la provisionalidad de los magistrados, la ratificación periódica judicial, la carga y demora procesal, la falta de consolidación de la justicia de paz, la falta de implementación plena de la interoperatibilidad y el uso raiconal de la tecnología y la inteligencia artifical en el sistema de justicia”.

También advirtió sobre la situación que atraviesan los valores democráticos y la necesidad de proteger la independencia frente a cualquier interés personal.

“Hay problemas estructurales como la corrupción y la crisis de la ética profesional y la falta de cultura democrática que no respeta la autonomía y la independencia de los poderes públicos ni la autoridad de la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos”.

Se revisarán leyes pro impunidad

El vicepresidente Edgar González coindició con Palomino y manifestó además que se dedicarían a impulsar una reforma que fortalezca la independencia de las instituciones. Asimismo, adelantó que el equipo fiscalizará aquellos vacíos legales que en el pasado permitieron que grupos delictivos evadan la ley.

“Trabajaremos para revisar aquellas normas que puedan favorecer la impunidad y dificultar la investigación de los crímenes y organizaciones”. Además, Gonzales indicó que se defenderá “el debido proceso, la presunción de la inocencia y los derechos fundamentales del ser humano”.

Como parte del cronograma oficial, los legisladores acordaron que sus sesiones se realizarán cada martes a las 3.00 p. m. en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.