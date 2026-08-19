HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Gobierno de Keiko Fujimori se contradice: ministros chocan por el LUM, trenes y lluvias | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Catherin Palomino, diputada de Juntos por el Perú, asume la presidencia de la Comisión de Justicia

La diputada de Juntos por el Perú encabezará el grupo de trabajo. En la vicepresidencia estará el diputado Edgar Gonzáles del Partido del Buen Gobierno, mientras que la secretaría será dirigida por la diputada Indira Huilca de Ahora Nación.

Mesa Directiva de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027.
Mesa Directiva de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027. | Foto: Congreso
Escuchar
Resumen
Compartir

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos completó su proceso de instalación para el periodo 2026-2027 tras la elección de su nueva Mesa Directiva.

Únete a nuestro canal de política y economía

Los miembros del grupo parlamentario eligieron por unanimidad a Catherin Palomino, representante de Juntos por el Perú, para asumir la presidencia. A ella se suman el diputado Edgar González, del Partido del Buen Gobierno, como vicepresidente, y la diputada Indira Huilca de Ahora Nación en la secretaría.

TE RECOMENDAMOS

MML DEFIENDE TRENES DE PORKY Y CANDIDATOS A SURCO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Tras su elección, la presidenta Palomino mencionó la urgencia de coordinar esfuerzos para mejorar el sistema judicial actual.

PUEDES VER: Gobierno de Keiko Fujimori en contradicciones: presidenta y ministros fragmentados por el LUM, trenes y El Niño

lr.pe

“Esta es una comisión de la representación nacional y así será la orientación nuestro trabajo. La labor legislativa en materia de jusiticia y derechos humanos, hoy más que nunca, exige respuestas iables y articuladas por parte de los organos competentes”, señaló durante la sesión.

Del mismo modo, mencionó que el acceso a la justicia debe ser una garantía para todos los peruanos, independientemente del lugar donde vivan. “Ya sea que se encuentra en la capital o en cualquier región del país merece normas eficaces para fortalecer sus derechos sin desconocer los deberes ciudadanos”.

Propuestas para reformar el sistema judicial

Durante la sesión, la diputada Palomino detalló una lista de deficiencias técnicas que afectan la calidad del servicio de justicia y requieren la atención del Legislativo.

PUEDES VER: Dos reclusos son sospechosos de ordenar el asesinato de abogada

lr.pe

“Hay problemas recurrentes que debemos observar: como la provisionalidad de los magistrados, la ratificación periódica judicial, la carga y demora procesal, la falta de consolidación de la justicia de paz, la falta de implementación plena de la interoperatibilidad y el uso raiconal de la tecnología y la inteligencia artifical en el sistema de justicia”.

También advirtió sobre la situación que atraviesan los valores democráticos y la necesidad de proteger la independencia frente a cualquier interés personal.

“Hay problemas estructurales como la corrupción y la crisis de la ética profesional y la falta de cultura democrática que no respeta la autonomía y la independencia de los poderes públicos ni la autoridad de la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos”.

PUEDES VER: Gobierno de Keiko Fujimori en contradicciones: presidenta y ministros fragmentados por el LUM, trenes y El Niño

lr.pe

Se revisarán leyes pro impunidad

El vicepresidente Edgar González coindició con Palomino y manifestó además que se dedicarían a impulsar una reforma que fortalezca la independencia de las instituciones. Asimismo, adelantó que el equipo fiscalizará aquellos vacíos legales que en el pasado permitieron que grupos delictivos evadan la ley.

“Trabajaremos para revisar aquellas normas que puedan favorecer la impunidad y dificultar la investigación de los crímenes y organizaciones”. Además, Gonzales indicó que se defenderá “el debido proceso, la presunción de la inocencia y los derechos fundamentales del ser humano”.

Como parte del cronograma oficial, los legisladores acordaron que sus sesiones se realizarán cada martes a las 3.00 p. m. en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Congreso: diputada Catherine Palomino tendría un taller textil sin licencia en su casa de Huancavelica

Congreso: diputada Catherine Palomino tendría un taller textil sin licencia en su casa de Huancavelica

LEER MÁS
Julián Pérez, diputado de JP, omitió condena por robo agravado en su declaración jurada

Julián Pérez, diputado de JP, omitió condena por robo agravado en su declaración jurada

LEER MÁS
Juntos por el Perú presenta interpelación contra Rafael Belaunde por vínculos con Minera Poderosa

Juntos por el Perú presenta interpelación contra Rafael Belaunde por vínculos con Minera Poderosa

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dos reclusos son sospechosos de ordenar el asesinato de abogada

Dos reclusos son sospechosos de ordenar el asesinato de abogada

LEER MÁS
Sindicato de Sedapal responde a Fujimori: "El by-pass de VMT es responsabilidad del MTC"

Sindicato de Sedapal responde a Fujimori: "El by-pass de VMT es responsabilidad del MTC"

LEER MÁS
Gobierno de Keiko Fujimori en contradicciones: presidenta y ministros fragmentados por el LUM, trenes y El Niño

Gobierno de Keiko Fujimori en contradicciones: presidenta y ministros fragmentados por el LUM, trenes y El Niño

LEER MÁS
Gobierno de Keiko Fujimori publica decreto de urgencia ante riesgo por Fenómeno El Niño

Gobierno de Keiko Fujimori publica decreto de urgencia ante riesgo por Fenómeno El Niño

LEER MÁS
“Lo que le hicieron no tiene nombre”, relata madre de abogada asesinada en Pacasmayo

“Lo que le hicieron no tiene nombre”, relata madre de abogada asesinada en Pacasmayo

LEER MÁS
Alberto Beingolea rechaza propuesta del Minjus para trasladar el LUM: “Los museos del Perú están dentro de Cultura”

Alberto Beingolea rechaza propuesta del Minjus para trasladar el LUM: “Los museos del Perú están dentro de Cultura”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025