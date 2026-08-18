Gobierno de Keiko Fujimori en contradicciones: presidenta y ministros fragmentados por el LUM, trenes y El Niño

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El Gobierno de Keiko Fujimori entró en contradicciones y se encuentra fragmentado por las declaraciones de sus ministros y la propia presidenta sobre el traslado del museo del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) del Ministerio de Cultura al Ministerio de Justicia; la viabilidad de los trenes Caltrain; minimizar el impacto de las lluvias y el fenómeno El Niño y la derogación del Colegio de Artistas del Perú.

El primer caso comenzó cuando el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, propuso que el LUM pase a formar parte de su cartera. "El LUM tiene la obligación de mantener un relato moderado al servicio de todo el país y no de un determinado grupo político (...) No sé por qué el LUM está en el ámbito Cultura. Debería estar en Justicia porque la lucha antiterrorista no tuvo nada de cultural", dijo durante una entrevista en Caretas.

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Además, el ministro publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una carta firmada por diversos juristas y figuras políticas en la que presionan a la presidenta Fujimori para que el LUM sea trasladado al Minjus. Los firmantes sustentaron que la propuesta “es muy interesante porque hoy el sentido pedagógico está completamente restringido por acción de elementos con rasgos ideologizados”.

En esa misma línea, señalaron que "es necesario más bien afirmar la pluralidad y el reconocimiento a los que se sacrificaron por la democracia y no a los que atentaron contra la vida de las personas". El documento culmina presionando al Gobierno Central y al Ministerio de Justicia a tomar una decisión que podrá conducir a un verdadero proceso de reconciliación nacional.

Sin embargo, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, rechazó la propuesta de Álvarez. Durante un evento, Beingolea afirmó que la iniciativa de su colega no es más que "una opinión". Asimismo, recalcó que todos los museos del Perú forman parte del Mincul.

"Es la opinión del ministro, punto. El museo al que hace referencia (LUM) está dentro del sector cultura y no tengo nada que opinar al respecto. (...) No se trata de ceder, simplemente hay una opinión y respeto todas las opiniones. Lo único que tengo que decir es que los museos son parte de las funciones del Ministerio de Cultura y este ministerio va a asumir lo que le corresponde: los museos del Perú están dentro del Ministerio de Cultura; lo demás son opiniones, todas respetables, no hay ninguna fisura", resaltó.

Fujimori y el jalón de orejas al ministro de Economía por minimizar El Niño

El último 17 de agosto, la presidenta Fujimori le llamó la atención al ministro de Economía, Elmer Cuba, por minimizar el impacto de las lluvias e inundaciones registradas en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, así como los efectos del fenómeno El Niño.

Durante una entrevista en Exitosa, Cuba señaló que los ciudadanos no deben desesperarse por las lluvias porque "en todo el planeta ocurre lo mismo". En esa misma línea, dijo que "no se puede morir por un fenómeno El Niño".

"Hasta París se inunda, hasta Madrid se inunda. Santiago de Chile, que está acostumbrado a la lluvia, se inunda. Lo importante es salvar las vidas; la gente no se puede morir por un fenómeno El Niño, no puede perder su casa por un fenómeno El Niño; las obras públicas se arreglan. Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas, así pasa", declaró.

Sin embargo, desde la zona de desastres, la jefa de Estado lamentó que su ministro haya tenido ese tipo de declaraciones y cuestionó que no vea la magnitud de los daños y el dolor de las familias perjudicadas por los estragos de la naturaleza.

"Yo creo que el ministro de Economía no está viendo la magnitud de los daños, de las pérdidas y del dolor de las familias que están teniendo esta tristeza tan grande porque, en muchos casos, han perdido todo. Mi solidaridad con ellos. Acá lo importante, además de atender la emergencia, es corregir las fallas estructurales que hay", lamentó ante los medios de comunicación.

Minutos más tarde, Cuba se disculpó por sus expresiones. "Es una expresión coloquial. (...) Me refiero a que en nuestro país todo el tiempo hay lluvias y hay que ver su verdadera magnitud y enfrentarla. Fue una expresión de verdad poco feliz; doy la página por cerrada".

Los trenes Caltrain

Durante una entrevista, el pasado 12 de agosto, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Rafael Rey, afirmó que la adquisición de los trenes —93 vagones y 19 locomotoras Caltrain— para la ruta Lima-Chosica se trató de una compra y no de una donación, como se sostuvo en su momento desde la Municipalidad de Lima en la gestión de López Aliaga.

"Hay que decir la verdad, no se trató exactamente de una donación, ha sido una compra. (...) Que el valor de los 93 vagones y 19 o 20 locomotoras sea más de lo que se pagó, eso es diferente; pero no fue una donación, fue una compra (...) Lo que yo sí le puedo decir, lo que afirmo, es que no se trató de una donación, se trató de una adquisición autorizada por el propio municipio”, reveló.

Pese a ello, Fujimori declaró que se utilizarán los trenes para la ruta Lima-Chosica. "El tren tiene que ir, ya lo hemos dicho. Por supuesto que se van a hacer. Los trenes en este momento se encuentran en ProInversión”, señaló ante la prensa el último 17 de este mes.

Ley de Colegio de Artistas “tiene los días contados”

Beingolea no solo contradijo a Álvarez respecto al traslado del LUM, sino que también se pronunció en contra de la Ley del Colegio de Artistas, una norma impulsada por el último Congreso con votos del fujimorismo, promulgada por Fernando Rospigliosi y que tuvo como propósito separar a la exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, de su cargo.

“Esta ley tiene los días contados. Seguramente va a ser derogada muy pronto”, expresó el titular de Cultura luego de escuchar los cuestionamientos y opiniones de diversos artistas.