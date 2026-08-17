Congreso: diputada Catherine Palomino tendría un taller textil sin licencia en su casa de Huancavelica

La diputada mostró durante la campaña electoral que tenía su emprendimiento en textilería. Foto: Composición/LR

La diputada mostró durante la campaña electoral que tenía su emprendimiento en textilería. Foto: Composición/LR

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La diputada de Juntos por el Perú (JP) y allegada al expresidente Pedro Castillo, Catherine Palomino, tendría un taller textil que opera sin licencia a puerta cerrada dentro de su domicilio en Huancavelica, según reveló el dominical Cuarto Poder.

Durante el reportaje, el subgerente de Comercialización de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Macario de la Cruz, aseguró que no existe licencia de funcionamiento a nombre de la congresista. "No hay, no hay; no aparece, sino encantado (...) Tampoco hay ninguna licencia con esa dirección", expresó el funcionario.

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De la Cruz afirmó que, de acuerdo a la ley y el marco de licencia de funcionamiento, ninguna textilería puede operar sin tener el permiso de la municipalidad de la localidad. Asimismo, resaltó que, al no haber un permiso, se estaría cometiendo una falta e "inmerso a una sanción económica, o en todo caso a una clausura".

El dominical también mostró que, el pasado 10 de febrero, durante la campaña electoral, Palomino grabó una serie de videos en su domicilio donde se encuentra la textilería. "Conoce un poquito más de mi historia, vivo en el barrio de San Cristóbal y cuento con un pequeño emprendimiento; acompáñenme", dijo.

"Venimos con las manos limpias, sin deberle ningún favor a nadie. Por eso, en nuestro taller confeccionamos nuestro propio material de trabajo (…) Huancavelica necesita reivindicación; no nos temblará la mano para fiscalizar a aquellos que se creen intocables. La fiscalización no es una venganza, es un deber", acotó, mientras que probaba las casacas que fabricaban.

El dominical intentó comunicarse con la diputada para obtener sus descargos como parte del derecho a la defensa; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Habla la familia de la diputada

En diálogo con el dominical, la abuela de la diputada, Dionicia Fernández, fue consultada si el taller estaba a nombre de su nieta. Al respecto, respondió: "Claro, es de la familia; esa es la casa también donde ella vive".

Al ser interrogada si el negocio cuenta con permiso de la municipalidad de la localidad, indicó que "es un tema dentro. Eso nunca está abierto, en la casa adentro nomás se trabaja. ¿Por qué tendría? Cuando es autorización, tiene que estar abierto el taller".

Las plataformas del Estado revelan que tanto la madre como la abuela de la diputada cuentan con contratos para la fabricación de prendas de vestir con diversas instituciones.