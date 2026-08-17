HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Keiko alista salida de comandante PNP Arriola y aniegos en Lima | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Congreso: diputada Catherine Palomino tendría un taller textil sin licencia en su casa de Huancavelica

El subgerente de Comercialización de la municipalidad de Huancavelica, Macario de la Cruz, afirmó que no se registra ninguna licencia a nombre de la congresista, lo que podría conllevar sanciones económicas o clausura del negocio.

La diputada mostró durante la campaña electoral que tenía su emprendimiento en textilería. Foto: Composición/LR
La diputada mostró durante la campaña electoral que tenía su emprendimiento en textilería. Foto: Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La diputada de Juntos por el Perú (JP) y allegada al expresidente Pedro Castillo, Catherine Palomino, tendría un taller textil que opera sin licencia a puerta cerrada dentro de su domicilio en Huancavelica, según reveló el dominical Cuarto Poder.

Únete a nuestro canal de política y economía

Durante el reportaje, el subgerente de Comercialización de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Macario de la Cruz, aseguró que no existe licencia de funcionamiento a nombre de la congresista. "No hay, no hay; no aparece, sino encantado (...) Tampoco hay ninguna licencia con esa dirección", expresó el funcionario.

TE RECOMENDAMOS

MML DEFIENDE TRENES DE PORKY Y CANDIDATOS A SURCO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

De la Cruz afirmó que, de acuerdo a la ley y el marco de licencia de funcionamiento, ninguna textilería puede operar sin tener el permiso de la municipalidad de la localidad. Asimismo, resaltó que, al no haber un permiso, se estaría cometiendo una falta e "inmerso a una sanción económica, o en todo caso a una clausura".

PUEDES VER: Luz Ibáñez a Keiko Fujimori sobre su candidatura a la Corte de La Haya: "Hay que escoger entre el Perú o Ecuador"

lr.pe

El dominical también mostró que, el pasado 10 de febrero, durante la campaña electoral, Palomino grabó una serie de videos en su domicilio donde se encuentra la textilería. "Conoce un poquito más de mi historia, vivo en el barrio de San Cristóbal y cuento con un pequeño emprendimiento; acompáñenme", dijo.

"Venimos con las manos limpias, sin deberle ningún favor a nadie. Por eso, en nuestro taller confeccionamos nuestro propio material de trabajo (…) Huancavelica necesita reivindicación; no nos temblará la mano para fiscalizar a aquellos que se creen intocables. La fiscalización no es una venganza, es un deber", acotó, mientras que probaba las casacas que fabricaban.

El dominical intentó comunicarse con la diputada para obtener sus descargos como parte del derecho a la defensa; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Habla la familia de la diputada

En diálogo con el dominical, la abuela de la diputada, Dionicia Fernández, fue consultada si el taller estaba a nombre de su nieta. Al respecto, respondió: "Claro, es de la familia; esa es la casa también donde ella vive".

Al ser interrogada si el negocio cuenta con permiso de la municipalidad de la localidad, indicó que "es un tema dentro. Eso nunca está abierto, en la casa adentro nomás se trabaja. ¿Por qué tendría? Cuando es autorización, tiene que estar abierto el taller".

Las plataformas del Estado revelan que tanto la madre como la abuela de la diputada cuentan con contratos para la fabricación de prendas de vestir con diversas instituciones.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Gestión de Fernando Rospigliosi incrementó en 15% los sueldos de todos los trabajadores del Congreso

Gestión de Fernando Rospigliosi incrementó en 15% los sueldos de todos los trabajadores del Congreso

LEER MÁS
Julián Pérez, diputado de JP, omitió condena por robo agravado en su declaración jurada

Julián Pérez, diputado de JP, omitió condena por robo agravado en su declaración jurada

LEER MÁS
Reparto de comisiones respetó acuerdos, pero dejó desazón en oficialismo

Reparto de comisiones respetó acuerdos, pero dejó desazón en oficialismo

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diferencia de solo 3% entre Rafael López Aliaga y Carlos Bruce, según encuesta de Datum sobre intención de voto para la Alcaldía de Lima

Diferencia de solo 3% entre Rafael López Aliaga y Carlos Bruce, según encuesta de Datum sobre intención de voto para la Alcaldía de Lima

LEER MÁS
Luz Ibáñez a Keiko Fujimori sobre su candidatura a la Corte de La Haya: "Hay que escoger entre el Perú o Ecuador"

Luz Ibáñez a Keiko Fujimori sobre su candidatura a la Corte de La Haya: "Hay que escoger entre el Perú o Ecuador"

LEER MÁS
Julián Pérez, diputado de JP, omitió condena por robo agravado en su declaración jurada

Julián Pérez, diputado de JP, omitió condena por robo agravado en su declaración jurada

LEER MÁS
Sube promedio de homicidios con arma de fuego, en medio de tensión del Gobierno con la PNP

Sube promedio de homicidios con arma de fuego, en medio de tensión del Gobierno con la PNP

LEER MÁS
Reparto de comisiones respetó acuerdos, pero dejó desazón en oficialismo

Reparto de comisiones respetó acuerdos, pero dejó desazón en oficialismo

LEER MÁS
Recibiendo costosa chatarra, por Mirko Lauer

Recibiendo costosa chatarra, por Mirko Lauer

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025