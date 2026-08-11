OSIPTEL bloqueará 360.000 celulares en agosto: qué hacer si tu equipo recibe este SMS

La verificación del IMEI físico y lógico será clave para que los usuarios puedan confirmar la validez de sus equipos y evitar inconvenientes con el servicio móvil. | Osiptel

La verificación del IMEI físico y lógico será clave para que los usuarios puedan confirmar la validez de sus equipos y evitar inconvenientes con el servicio móvil. | Osiptel

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El celular de miles de usuarios podría dejar de funcionar durante agosto si se encuentra dentro de los equipos identificados por el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg). El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) programó el bloqueo de 360.000 dispositivos en tres jornadas: el 11, el 18 y el 25 de agosto.

En cada una de estas fechas se tiene previsto bloquear 120.000 equipos. La medida está dirigida a celulares que no figuran en la lista blanca del Renteseg y que están vinculados con personas que anteriormente utilizaron equipos con el IMEI alterado.

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El proceso forma parte de las acciones contra el comercio ilegal de celulares. Con los bloqueos programados para este mes, el número de equipos bloqueados entre enero y agosto de 2026 llegará a aproximadamente 2.4 millones. Desde abril de 2025, la cifra acumulada supera los 4.9 millones.

¿Qué es un IMEI alterado?

El IMEI es el código único que identifica a cada celular en las redes móviles. Cuando ese número es modificado, clonado o alterado, el equipo puede perder su trazabilidad y dificultar la identificación de su origen. Este tipo de manipulación suele estar asociado al comercio ilegal de teléfonos robados o ingresados irregularmente al mercado.

El organismo regulador ha señalado en distintas campañas de seguridad que la alteración del IMEI afecta la efectividad de los sistemas de bloqueo de equipos sustraídos y complica las acciones de rastreo que realizan las autoridades y las empresas operadoras.

¿Para qué sirve el Renteseg?

El Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) concentra la información de los equipos considerados válidos para operar en el país. El sistema permite identificar celulares robados, clonados, con IMEI inválido o que no cumplen con los criterios establecidos para su habilitación en las redes móviles.

La información del registro es alimentada por las empresas operadoras y otras entidades autorizadas, lo que permite a la entidad ordenar bloqueos cuando detecta equipos que presentan inconsistencias o están vinculados con actividades irregulares.

Cómo verificar si tu IMEI coincide

Ante un aviso de bloqueo, lo recomendable es no esperar a que el equipo quede inhabilitado para iniciar el trámite. Los usuarios pueden comprobar si el IMEI que aparece al marcar *#06# coincide con el número impreso físicamente en la bandeja SIM, la parte posterior del equipo, debajo de la batería u otra zona identificada por el fabricante.

Si ambos códigos no coinciden, la operadora deberá realizar una validación adicional para determinar la situación del dispositivo. En caso de que la información sea consistente y el usuario pueda acreditar la procedencia del celular, podrá solicitar su incorporación a la lista blanca del Renteseg antes de la fecha prevista para el bloqueo.

¿Por qué OSIPTEL puede bloquear tu celular?

El Renteseg identifica los equipos que cumplen con los criterios establecidos para el bloqueo y comunica la orden a las empresas operadoras. A partir de ese momento, las compañías tienen un plazo máximo de dos días hábiles para avisar a sus abonados mediante un mensaje de texto.

El SMS informa al usuario que su equipo será bloqueado dentro de ese mismo periodo y que debe gestionar su registro. Por ello, quienes reciban esta comunicación tienen un plazo limitado para verificar su situación y, si corresponde, regularizar el dispositivo.

La medida no implica que todos los celulares que no aparecen en la lista blanca sean bloqueados. En este proceso también se considera la vinculación del equipo con personas reincidentes en el uso de dispositivos cuyo IMEI fue alterado.

Compré mi celular en Perú, ¿qué debo hacer?

Si el equipo fue adquirido en el país y el usuario considera que el bloqueo no corresponde, deberá acudir a la empresa o establecimiento donde compró el celular y solicitar que el dispositivo sea registrado en la lista blanca del Renteseg.

El objetivo del trámite es acreditar que se trata de un equipo válido y que sus características corresponden con la información registrada.

¿Y si compré el celular en el extranjero?

La situación es distinta cuando se trata de un equipo comprado en otro país para uso personal. En esos casos, el usuario deberá acudir a la empresa operadora que le brinda el servicio móvil para solicitar la validación e incorporación del dispositivo a la lista de equipos válidos del Renteseg.

Ante un aviso de bloqueo, lo recomendable es no esperar a que el equipo quede inhabilitado para iniciar el trámite. Los usuarios pueden comprobar si el IMEI que aparece al marcar *#06# coincide con el número impreso físicamente en la bandeja SIM, la parte posterior del equipo, debajo de la batería u otra zona identificada por el fabricante.