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Cultura Asiática

Estrenos Doramas Octubre 2026: fechas, horarios y plataformas de streaming donde ver los nuevos kdramas online

Octubre de 2026 trae emocionantes estrenos para los amantes de los k-dramas. Plataformas como Netflix, Disney+ y Prime Video presentan series de romance, drama médico y más.

Los nuevos k-dramas estarán disponibles en plataformas como Netflix y Disney+.
Los nuevos k-dramas estarán disponibles en plataformas como Netflix y Disney+.Foto: composición LR/tvN/SBS
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Octubre de 2026 llega cargado de novedades para los seguidores de los k-dramas. Plataformas como Netflix, Disney+, Prime Video y TVING concentrarán varios de los estrenos más esperados del mes, con historias que apuestan por el romance, el suspenso, los dramas médicos y las producciones de época.

Entre los títulos destacados figuran nuevos proyectos encabezados por grandes estrellas como Kim Ji Won, Kim Yoo Jung, Park Jin Young, Im Si Wan y Seol In Ah. Estas son las series que aterrizan en octubre y todo lo que se sabe sobre ellas.

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‘Entre pasos’ (‘Doctor del amor’)

La historia sigue a Park Min Jae, un joven nadador que pierde una pierna debido a una enfermedad y encuentra una nueva motivación tras conocer a una mujer llamada Im Yoo Jin, quien cambiará su forma de ver la vida.

  • Fecha de estreno: 5 de octubre (lunes y martes)
  • Canal: ENA / Disney+
  • Reparto: Choo Young Woo y Kim So Hyun.

‘Doctor X: La era de la mafia blanca’

La adaptación coreana de la popular franquicia japonesa abordará conflictos de poder dentro del mundo médico. Está protagonizada por Kim Ji Won, quien interpreta a una genia de la cirugía que usa su talento extraordinario para combatir en el rubro médico.

  • Fecha de estreno: 9 de octubre (viernes y sábados)
  • Canal: SBS / Netflix
  • Reparto: Kim Ji Won.

‘La chispa del amor’

Un heredero que depende de un corazón artificial conoce a una mujer con poderes eléctricos en una historia que mezcla romance y fantasía.

  • Fecha de estreno: 9 de octubre
  • Canal: Netflix
  • Reparto: Chae Soo Bin y Kim Young Kwang.
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‘100 días de engaño’

Ambientada en 1932, la trama sigue a una hábil carterista que acepta una peligrosa misión secreta de 100 días vinculada al movimiento independentista coreano, donde no solo pondrá en riesgo su vida sino que también vivirá un romance inesperado.

  • Fecha de estreno: 10 de octubre (sábados y domingos)
  • Canal: Netflix / tvN / TVING
  • Reparto: Kim Yoo Jung y Park Jin Young.

‘Hazme temblar’

Una nueva comedia romántica sobre una mujer criada bajo estrictas reglas conservadoras que comienza a trabajar en una empresa de juguetes para adultos dirigida por un jefe cínico que descarta el romance, lo que desata un choque de mundos opuestos.

  • Fecha de estreno: 15 de octubre
  • Canal: TVING
  • Reparto: Nam Ji Hyun y Kim Jae Young.

‘Amor disfrazado’

Romance, misterio e investigación se combinan en esta producción encabezada por Im Si Wan y Seol In Ah. La trama sigue a una detective que se infiltra disfrazada de hombre en la vida de un heredero sospechoso de asesinato.

  • Fecha de estreno: 19 de octubre (lunes y martes)
  • Canal: tvN / Prime Video
  • Reparto: Im Si Wan y Seol In Ah.

‘Trabajo sin salida’

La apuesta de terror del mes sigue a un joven endeudado que acepta un trabajo con una remuneración 50 veces superior a la habitual. Sin embargo, detrás de la tentadora oferta se esconden hechos extraños y perturbadores que acabarán siendo investigados por una especialista en accidentes.

  • Fecha de estreno: 30 de octubre
  • Canal: Netflix
  • Reparto: Lee Jae Wook y Go Min Si.

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