Recibiendo costosa chatarra, por Mirko Lauer

Cada día aparecen más señales sobre la inconveniencia de haber recibido los trenes viejos californianos. La polémica sobre si fueron donación o compra es importante, pero quizás no es lo central. La cuestión es que las unidades de transporte público con mucho uso se parecen mucho a la chatarra y resultan muy costosas de mantener rodando.

Que se parecen mucho a la chatarra es un decir, pues en verdad son chatarra. De otro modo, esas unidades no serían donadas. El negocio de los chatarreros es regalar los vehículos y luego mantenerlos abastecidos de los ingentes stocks de repuestos que van a necesitar. Habitualmente, estas provisiones de repuestos son monopólicas.

La oferta de Rafael López Aliaga fue demasiado buena para ser cierta, y así es, en efecto: la Municipalidad de Lima obtiene un tren donado, o casi, que llega hasta los rieles y empieza a transportar a la sufrida población ubicada entre Callao y Chosica. Al poco tiempo, intentaba fletarle el tren al MTC, con quien hoy polemiza.

Cuando el ministro Rafael Rey cuestiona que los vagones de Caltrain hayan sido un donativo, está cuestionando el sentido de toda la operación y negándose a avalar una promesa trucha del exalcalde. Ahora López Aliaga hace una campaña, obviamente electoral, contra Rey entre los engañados de Ate, Chaclacayo y Chosica.

Porky ha intentado asordinar el problema en que se ha metido con la amenaza de un “grave incidente diplomático”, pues los papeles del tren fueron firmados por un tal Anthony Blinken, entonces secretario de Estado de los EE.UU. Pero cada día aparecen más pagos por la famosa donación, creciente sugerencia de una compra.

Adonde voltea López Aliaga encuentra un desmentido de su plan ferroviario y, mientras tanto, la chatarra californiana se va deteriorando cada vez más (más repuestos). Tal vez el MTC debería mover una parte de su investigación hacia el Estado de California, donde debe estar esperando importante información legal.

¿Todo esto afecta las posibilidades de López Aliaga en octubre? Lo entenderemos mejor con la próxima encuesta. Pero a la población le gustan los vivarachos, los pendexos, los engañadores. Así es como se van formando Congresos y municipios. Un país donde lo deshonesto suele reclamar el primer puesto.