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Política

Juntos por el Perú busca presidir comisiones de Justicia y Educación en la Cámara de Diputados

Ernesto Zunini, vocero de la agrupación liderada por Roberto Sánchez, señaló que otras comisiones que la bancada no descartaría presidir son las de Energía y Minas y Salud.

Ernesto Zunini, vocero de JP en la Cámara de Diputados, señaló que comisiones son del interés de su bancada | Composición: LR.
Ernesto Zunini, vocero de JP en la Cámara de Diputados, señaló que comisiones son del interés de su bancada | Composición: LR.
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Tras más de una semana de instalada la nueva legislatura, el Congreso va cerrando las negociaciones para distribuir las presidencias de las comisiones y definir la conformación de sus integrantes. Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, confirmó a La República que su bancada viene discutiendo cuáles serían los grupos de trabajo que buscará liderar.

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"Nos gustaría presidir las comisiones de Justicia, Educación, Energía y Minas y Salud. Tenemos varios perfiles que podrían dirigir esas comisiones. Nuestra bancada cuenta con varios maestros, miembros del magisterio y también personas con experiencia en salud psicológica, como la diputada Svieta (Fernández). Pero es algo que todavía no se ha definido y es parte de un consenso al que tenemos que llegar", señaló a este medio.

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El vocero del partido de Roberto Sánchez indicó que Juntos por el Perú aspiraría a presidir cuatro comisiones en la Cámara de Diputados. De acuerdo con fuentes de La República, las negociaciones entre las distintas bancadas continúan afinando los últimos detalles y podrían cerrarse en las próximas horas.

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Otras bancadas también definen sus preferencias

Jeeny Samanéz, diputada del Partido Cívico Obras, también confirmó su interés por integrar y eventualmente liderar comisiones vinculadas a su experiencia en materia deportiva. No obstante, precisó que el tema aún viene siendo debatido al interior de su agrupación.

"Vamos a ver ese tema. En lo que a mí respecta, he solicitado al presidente del movimiento Obras y al secretario general, Ricardo Belmont y Daniel Barragán, respectivamente, formar parte de las comisiones de Educación, Cultura y Deporte y de Infraestructura, Vivienda y Transportes. Son los temas que manejo y en los que tengo experiencia", indicó la parlamentaria.

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Desde la bancada oficialista, Diego Bazán, diputado de Renovación Popular, fue más cauto y evitó revelar qué comisiones buscará presidir su agrupación.

"Indiscutiblemente, el bloque que ganó la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tiene la primera opción. Ellos harán un reparto justo y equitativo. Hay algunas comisiones que Renovación Popular pretende, pero no puedo decir cuáles son por ahora", sostuvo.

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Tanto Samanéz como Bazán afirmaron a este medio que, debido al número de curules de sus respectivas bancadas, cada una aspiraría a presidir dos comisiones en la Cámara de Diputados.

Distribución en camino

Las dos fuerzas políticas con mayor representación en el Congreso tendrían el mayor número de presidencias de comisiones en la Cámara de Diputados. Si el reparto se realiza de manera proporcional, Fuerza Popular y Juntos por el Perú serían las bancadas que encabecen la mayor cantidad de grupos de trabajo.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, existirán 16 comisiones ordinarias en la Cámara Baja. De ellas, siete estarán integradas por 26 diputados: Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría; Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Educación, Cultura y Deporte; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; e Infraestructura, Vivienda y Transportes.

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Las nueve comisiones restantes estarán conformadas por 20 diputados: Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; Energía y Minas; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Salud; Trabajo y Seguridad Social; y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

En cuanto a las comisiones no ordinarias —como la Comisión de Ética Parlamentaria y la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo—, cada una estaría integrada por seis miembros: uno por cada grupo parlamentario.

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