Testigo acusa a juez Varillas de recibir soborno de Rodolfo Orellana

El juez Juan Varillas (izquierda) tuvo participación decisiva en el plan de Rodolfo Orellana (derecha) para desfalcar al Gobierno Regional de Arequipa | La República

El juez Juan Varillas (izquierda) tuvo participación decisiva en el plan de Rodolfo Orellana (derecha) para desfalcar al Gobierno Regional de Arequipa | La República

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El titular del Séptimo Juzgado Comercial de Lima, el magistrado Juan Varillas Solano, está implicado en uno de los más escandalosos casos de corrupción judicial. Un exmiembro de la organización criminal que encabezaba el abogado Rodolfo Orellana Rengifo se acogió a la colaboración eficaz y reveló que Orellana pagó un soborno de US$30.000 a Varillas a cambio de una resolución favorable para un cliente.

El juez Juan Varillas acogió una medida cautelar solicitada por la empresa Oncoserv Arequipa, lo que le permitió confiscar S/7 millones 192 mil a las cuentas del Gobierno Regional de Arequipa, como pago por un supuesto incumplimiento de contrato. Según el colaborador eficaz, Oncoserv Arequipa era cliente de Rodolfo Orellana y este abonó la coima al juez Varillas para que otorgara la cautelar que facilitó el millonario embargo.

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El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, autorizó iniciar acción penal por cohecho pasivo específico contra el magistrado Juan Varillas Solano, ya que sin su concurso la organización criminal de Rodolfo Orellana no podría haber consumado el robo de S/7 millones 192 mil al Gobierno Regional de Arequipa.

Buena parte de los implicados en el caso han sido juzgados y han recibido severas condenas, pero el magistrado Juan Varillas Solano sigue despachando en el Séptimo Juzgado Comercial de Lima.

De acuerdo con la resolución del exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la imputación específica contra el juez Juan Varillas es la siguiente: "(Varillas) habría recibido la suma de US$30.000 de parte de la organización criminal liderada por Rodolfo Orellana para favorecer a Oncoserv Arequipa (...) contra el Gobierno Regional de Arequipa, mediante la expedición de una resolución judicial que ejecuta una medida cautelar de embargo en forma de retención, otorgada a favor de la aludida empresa, en un proceso arbitral seguido contra el referido Gobierno Regional".

En la disposición del exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, para preparar juicio contra el juez Juan Varillas Solano, constan las declaraciones del colaborador eficaz sobre el pago de soborno.

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Una cautelar a pedir de boca

¿Cómo contactó el representante de la empresa Oncoserv Arequipa, Eddy Manfreda Geraldino, con la mafia de Rodolfo Orellana? Manfreda era amigo del exdirigente de Alianza Lima, Guillermo Alarcón Menéndez, quien a su vez mantenía un vínculo fraternal con Orellana. El juez Juan Varillas era parte de la red de vínculos de los abogados del estudio de Rodolfo Orellana.

Un exmiembro de la organización de Orellana relató los hechos ante las autoridades: "Rodolfo Orellana le comunicó a Eddy Manfreda Geraldino (gerente general de Oncoserv Arequipa), que para la ejecución de dicha medida (de embargo) le había dado la suma de 30 mil dólares al referido juez (Juan Varillas Solano) por intermedio de los abogados Karina Vizcarra Llapa y Omar Blas, quienes en ese momento eran los intermediarios entre el estudio jurídico de Orellana y los jueces comerciales"

El colaborador eficaz fue incluso más preciso en una nueva declaración cuando sostiene que el empresario Eddy Manfreda llegó a tener contacto con el juez Juan Varillas.

"(El colaborador eficaz) conoció al denunciado (Juan) Varillas Solano en su condición de juez del Séptimo Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima, que tiene entendido que Eddy Manfreda conoció al juez Varillas Solano por intermedio de Jorge Saavedra Reátegui (amigo del magistrado), pero que ello fue después de la ejecución del embargo ordenado por el citado juez en el caso Oncoserv Arequipa. Y este había recibido por parte de Rodolfo Orellana la suma de US$30 mil para que ordenara la ejecución de la medida cautelar en contra del Gobierno Regional de Arequipa , por lo cual se cobró S/ 7.192.000", cita el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en la resolución contra el magistrado Juan Varillas Solano.

Durante las investigaciones el programa dominical 'Cuarto Poder' difundió un video registrado en el departamento de Ludith Orellana Rengifo, hermana de Rodolfo Orellana Rengifo. En las imágenes se observa la repartición de los S/7 millones 192 mil que la organización criminal consiguió embargar al Gobierno Regional de Arequipa mediante la medida cautelar dictada por el juez Juan Varillas.

En el video aparecen Ludith Orellana, el exdirigente aliancista Guillermo Alarcón, el gerente de Oncoserv Arequipa, Eddy Manfreda, así como dos integrantes del tribunal arbitral que se pronunció a favor de la empresa: el presidente, Hernando Talavera Díaz, y el integrante, Pablo Iglesias Palza.

VIDEO. Las imágenes de la repartición del dinero evidenciaron la conspiración en la que participó el juez Juan Varillas al ordenar el embargo contra el Gobierno Regional de Arequipa.

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El juez sigue en su despacho

En sus descargos, el juez Juan Varillas aseguró que emitió la medida cautelar conforme a las normas y negó haber recibido algún dinero.

Sin embargo, el video confirma que la organización criminal, para cumplir con su cometido de apropiarse de los S/7 millones 192 mil del Gobierno Regional de Arequipa, tuvo bajo su control al tribunal arbitral, ya que emitió una medida de embargo a favor de Oncoserv Arequipa, que luego fue acogida por el juez Juan Varillas. La operación ilícita no podría haber tenido éxito sin la participación de este magistrado.

Cuando fue interrogado por el caso, el exintegrante del tribunal arbitral, Pablo Iglesias Plaza, confirmó que la organización criminal de Rodolfo Orellana le pagó una coima al magistrado Juan Varillas Solano para que ejecutara el embargo millonario en beneficio de Oncoserv Arequipa, de Eddy Manfreda.

"Fui elegido árbitro por Oncoserv Arequipa para integrar el Tribunal Arbitral sobre la controversia contra el Gobierno Regional de Arequipa. En dicho proceso arbitral se concedieron dos medidas cautelares a favor de la aludida empresa.

Al ser preguntado si se ofreció dinero al juez Juan Varillas Solano para favorecer a Oncoserv Arequipa en la admisión y ejecución de la primera medida cautelar en vía de cooperación judicial, precisó lo siguiente:

"La abogada Karina Vizcarra Llapa se encargó de coordinar la ejecución de las medidas cautelares en los juzgados comerciales, lo cual incluyó un pago para los jueces que iban a viabilizar la ejecución de las medidas. Y tiene entendido que junto con Rodolfo Orellana le pidieron el dinero a Eddy Manfreda Geraldino", relató Pablo Iglesias.

Por si quedaba alguna duda, el mismo empresario Eddy Manfreda Geraldino, de Oncoserv Arequipa, confirmó que el juez Juan Varillas Solano fue parte de la conspiración.

"Las gestiones del embargo de la primera medida cautelar, que se realizó ante el Séptimo Juzgado Comercial de Lima (Juan Varillas Solano), las realizaron directamente del Estudio del señor Rodolfo Orellana, y los encargados fueron los señores Rodolfo Reyna Salinas, Karina Vizcarra Llapa, (y los miembros del tribunal arbitral) Pablo Iglesias Palza y Hernando Talavera Díaz", señaló Eddy Manfreda.

Por este caso, Rodolfo Orellana fue condenado a 20 años de prisión, su hermana Ludith Orellana a 13 años, y la misma medida carcelaria para el exdirigente aliancista Guillermo Alarcón.

El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso la formalización de la investigación preparatoria para el enjuiciamiento del juez Juan Varillas Solano, porque "existen indicios razonables y suficientes que indican que el denunciado, durante su actuación como juez, habría recibido la suma de US$30.000". Pero el juez sigue, normal, en su despacho.

Así fue la repartija de la mafia de Orellana

En el video difundido por 'Cuarto Poder' se observa que Ludith Orellana Rengifo recibe las maletas con el dinero embargado al Gobierno Regional de Arequipa.

El empresario Eddy Manfreda Geraldino recibió S/3,5 millones. Su amigo Guillermo Alarcón, intermediario de Rodolfo Orellana, se quedó con S/300 mil.

Al presidente del tribunal arbitral, Hernando Talavera, y al integrante de la misma, Pablo Iglesias les correspondió S/300 mil a cada uno.

Los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo conservaron S/2,6 millones.