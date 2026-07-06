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Keiko Fujimori inicia preparativos y Roberto Sánchez critica | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Roberto Sánchez convoca movilizaciones en julio y mantiene condiciones para dialogar con Keiko Fujimori

El líder de Juntos por el Perú anunció protestas en Lima y regiones durante Fiestas Patrias para respaldar a militantes y dirigentes investigados por participar en manifestaciones. Además, pidió al Ejecutivo no promulgar la ley que traslada al fuero militar los procesos contra policías y militares por actos cometidos durante el servicio.

Roberto Sánchez convocó movilizaciones durante Fiestas Patrias. Foto: Elvis Cairo / LR
Roberto Sánchez convocó movilizaciones durante Fiestas Patrias. Foto: Elvis Cairo / LR
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El líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció una serie de movilizaciones que se realizarán durante julio en distintas regiones del país y en Lima. El también excandidato presidencial señaló que las protestas coincidirán con las celebraciones por Fiestas Patrias y reiteró que solo aceptará un diálogo con Keiko Fujimori si antes se cumplen las condiciones que su agrupación planteó públicamente.

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Durante una conferencia de prensa en el local partidario de Juntos por el Perú, ubicado en el Cercado de Lima, Sánchez explicó que las marchas buscarán respaldar a ciudadanos y dirigentes de su organización que enfrentan investigaciones y denuncias penales por su participación en protestas anteriores. Según afirmó, el partido organizará una respuesta política y legal para acompañar esos procesos.

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El dirigente también cuestionó el proyecto de ley que plantea que policías y militares sean juzgados por el fuero militar en casos relacionados con actos realizados durante el ejercicio de sus funciones. A su juicio, esa medida impediría que los agentes que cometan delitos respondan ante la justicia ordinaria. Por ese motivo, pidió al Ejecutivo no promulgar la norma.

Finalmente, Sánchez reiteró que mantiene su rechazo a cualquier acercamiento político con Keiko Fujimori mientras no se atiendan los puntos que considera indispensables. Entre ellos mencionó la derogación de las denominadas "leyes procrimen", la conformación de una Comisión de la Verdad para investigar las muertes registradas durante las protestas sociales y la libertad del expresidente Pedro Castillo.

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