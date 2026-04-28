Es falso que Alianza para el Progreso haya decidido no presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

LO FALSO:

Alianza para el Progreso indicó, a través de un comunicado, que ha decidido no presentar candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

LO VERDADERO:

El material no había sido publicado por Alianza para el Progreso. Se trató de una suplantación de su identidad institucional.

La agrupación indicó que se encuentra “vigente y activa” en el proceso electoral regional y municipal de octubre, y que solo reconoce como oficial la información difundida en sus plataformas.

En redes sociales se difundió un comunicado atribuido al partido político Alianza para el Progreso, en el que se afirmaba que no presentaría candidatos para las elecciones regionales y municipales de octubre debido a una supuesta reestructuración. Sin embargo, tras realizar una búsqueda inversa y revisar sus canales oficiales, no se encontró rastro del material.

Poco después de su viralización, la agrupación señaló que no correspondía a ninguna decisión de sus órganos internos y que se mantendría activa para el mencionado proceso electoral.

Detalles del contenido viralizado en redes sociales

En Facebook e Instagram se ha compartido un comunicado atribuido al partido político Alianza para el Progreso (APP), fundado y liderado por César Acuña, en el que se indica que su Comité Ejecutivo Nacional habría decidido “no presentar candidatos a los Gobiernos Regionales ni a las alcaldías provinciales y distritales” en el contexto de las elecciones regionales y municipales de octubre, como medida vinculada a un “proceso de “reestructuración partidaria”.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Incluso, existe una variante de la historia enfocada únicamente en la región Huancavelica, en la que se afirma que, tras dicho anuncio, los precandidatos locales habrían empezado a buscar otras agrupaciones políticas.

Variante del material viralizado en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

Se realizó una búsqueda inversa del comunicado, pero no se identificaron registros en los canales oficiales de APP. Además, este presenta un formato distinto en cuanto a diseño y organización del texto en comparación con los últimos comunicados difundidos por la agrupación.

Los formatos de los comunicados de APP son distintos al del material difundido en redes sociales. Foto: Facebook

Tras la difusión del material, APP se pronunció a través de sus redes sociales e indicó que “[el partido] se mantiene plenamente vigente y activo en el proceso electoral regional y municipal de octubre” y que continuará con el desarrollo de las etapas internas de su cronograma institucional. Además, recordó que la única información válida es la difundida por sus canales oficiales y pidió a la ciudadanía no dar credibilidad a “versiones no verificadas”.

Postura de APP ante el contenido viralizado en redes sociales. Foto: Facebook

¿Qué son las elecciones regionales y municipales en el Perú?

Estos eventos se realizan cada cuatro años para elegir a las autoridades de los gobiernos regionales y locales en el país, y se regulan por la Ley de Elecciones Regionales (Ley N.° 27683), la Ley de Elecciones Municipales (Ley N.° 26864) y el numeral 5 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, que establece que el presidente debe convocarlas.

Este proceso se formaliza mediante un decreto supremo y, por ejemplo, para los comicios del 4 de octubre de 2026, se emitió el Decreto Supremo N.° 001-2026-PCM. Aquí se especifica que los ciudadanos elegirán a gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, así como a alcaldes y regidores provinciales y distritales, quienes se encargarán de la gestión pública de sus respectivas jurisdicciones por un periodo de cuatro años.

Decreto Supremo N.° 001-2026-PCM. Foto: Presidencia de la República

Conclusión

En síntesis, en plataformas como Facebook e Instagram se difundió un comunicado atribuido al partido Alianza para el Progreso, en el que se indicaba que la agrupación no participaría con candidatos en las elecciones regionales y municipales de octubre, aparentemente a causa de una reestructuración interna. No obstante, tras realizar una búsqueda inversa del documento y revisar las cuentas oficiales del partido, no se halló evidencia de su autenticidad.

Poco después, APP aclaró que dicho mensaje no provenía de ninguna instancia de sus órganos internos y ratificó que continuaría presente en el mencionado proceso electoral.