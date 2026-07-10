Pedicheos de Castillo, silencios de Cerrón, por Mirko Lauer

A tan pocos días del cambio de mando, está más o menos claro que Pedro Castillo no va a ser indultado por este gobierno. Roberto Sánchez lo puso como condición para reconocer el triunfo de Keiko Fujimori. Pero ahora lo está reconociendo de facto, cocinando una alianza para un Congreso al que él no podrá entrar. Doble derrota y puñalada a Sombrerudo I.

¿Era el reconocimiento por parte de su contrincante de junio un argumento para que K soltara a Castillo? En ningún momento dio señales de ello. Fuerza Popular estuvo entre quienes lo metieron a la cárcel por golpista. Es muy poco probable que ahora lo quieran sacar de allí para tener a un agitador más al frente.

A quien tampoco ha podido ayudar José María Balcázar, en medio de sus viajes familiares, es a Vladimir Cerrón, de quien se ha proclamado muy amigo desde su llegada a la presidencia interina. Lo cual confirma que las cosas están en manos del sistema judicial, donde, a su vez, pesa mucho el fujimorismo en todas sus formas.

Cerrón está particularmente silencioso, como si estuviera esperando algo. No olvidemos que fue un permanente aliado de Fuerza Popular, entre otros poderes de derecha. En esa alianza entregó favores deleznables, precisamente con la esperanza de resolver por esa vía sus problemas legales. No resultó así. ¿Qué va a pasar ahora?

Para lo único que le serviría a K un Cerrón no perseguido por la justicia sería para mantener dividida la alianza opositora de izquierda que algunos anuncian. Pero da la impresión de que ese es el tipo de alianza que se divide sola. Sobre todo si Juntos por el Perú empieza a navegar con el hermanón Ricardo Belmont a bordo.

Si a Castillo y Cerrón, otrora grandes cuates, les sumamos a Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, apreciaremos lo frágil que es la libertad de los políticos en el país, que lo diga K. Es la única que ha pasado de la cárcel a la presidencia, mientras que muchos han hecho el recorrido inverso.

La alianza opositora que tiene a Sánchez en el centro de las fotos no va a ninguna parte. La indignación andina, tal como existe ahora, necesita líderes totalmente diferentes, es decir, propios y capaces de ganar elecciones locales. Hacer alianzas antes de octubre no tiene mucho sentido.