Es falso que este video corresponda a una movilización en contra de Keiko Fujimori: en realidad, se trata de la peregrinación al Señor de Qoyllurit'i

LO FALSO:

Se ha difundido el video de una movilización a favor de Roberto Sánchez y en contra de Keiko Fujimori en el contexto del conteo de votos de la segunda vuelta electoral.

LO VERDADERO:

La verificación del material original y la confirmación de su autor, el creador de contenido Valentín Cruz, prueban que en realidad se trata de la peregrinación al Señor de Qoyllurit’i, una celebración religiosa tradicional de Cusco. No está relacionado con la política.

En los últimos días, en plataformas como Facebook e Instagram, se ha difundido un video en el que se afirmaba que personas del “Perú profundo” habrían participado en una movilización en respaldo de Roberto Sánchez y en contra de Keiko Fujimori, en un contexto relacionado con el conteo de votos de la segunda vuelta electoral.

Viral en redes sociales. Foto: Facebook

Descripción atribuida al viral. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance supera las 43.000 visualizaciones, 1.500 reacciones, 788 comentarios y 117 compartidos.

Uno de los posts con más interacción. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Una búsqueda inversa del clip permitió ubicar el registro original, el cual no contiene los textos políticos vinculados a las publicaciones virales. El material pertenece a Valentín Cruz Turpo, creador de contenido de Cusco que comparte con frecuencia videos sobre actividades religiosas, culturales y tradiciones de su región en redes sociales.

Búsqueda inversa con Google Lens. Foto: Google Lens

Video original fue publicado el 4 de junio de 2026. Foto: Facebook

Cruz comparte videos vinculados a la cultura cusqueña en su cuenta de Facebook. Foto: Facebook

Tal como se observa en las imágenes, el clip fue publicado originalmente el 4 de junio de 2026 y, en su descripción, solo aparece la palabra 'Caballo', sin ninguna referencia a protestas, marchas o temas políticos. Sin embargo, para conocer su contexto original, Verificador de La República se comunicó con el creador de contenido, quien confirmó que el material es de su propiedad.

Cruz explicó que el video no tiene relación alguna con el proceso electoral ni con manifestaciones contra Keiko Fujimori, y que, en realidad, corresponde a la peregrinación al Señor de Qoyllurit’i, una de las festividades religiosas más importantes del Cusco, que se realiza cada año en junio, antes de la celebración del Corpus Christi. Este evento reúne a numerosas personas que caminan hacia el santuario ubicado en las faldas del nevado Qolqepunku, en la provincia de Quispicanchi, como parte de una tradición de fe que combina elementos católicos y andinos.

Asimismo, indicó que el video forma parte de una serie de publicaciones que realizó sobre esta festividad entre el 3 y el 15 de junio de 2026. “La gente hace eso, yo compartí la peregrinación al Señor de Qoyllurit’i 2026… Es falso el video que publicaron diciendo que es contra el fujimorismo”, aclaró.

Conclusión

En síntesis, es falso que el video viralizado en redes sociales muestre una movilización de peruanos contra el fujimorismo durante el conteo de votos de la segunda vuelta electoral. La verificación del registro original y la confirmación de su autor, el creador de contenido Valentín Cruz, demuestran que en realidad se trata de la peregrinación al Señor de Qoyllurit’i, una festividad religiosa tradicional de Cusco. El contenido fue sacado de contexto y se le vinculó con una narrativa política inexistente.