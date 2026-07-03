Es falso que Keiko Fujimori haya reconocido los resultados en todos los procesos electorales

Tras conocerse los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, la lideresa de Fuerza Popular y virtual presidenta electa, Keiko Fujimori Higuchi, se pronunció sobre los reclamos de impugnación de su opositor, Roberto Sánchez: “Yo entiendo cómo se puede sentir, porque yo he estado en el otro lado en tres oportunidades y yo he reconocido los resultados en cada uno de los procesos electorales”.

Fujimori obtuvo la victoria sobre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) por 49.641 votos . Ante el anuncio de su contendiente de que no reconocería el resultado debido a supuestas irregularidades en el extranjero, la candidata apeló a su propio historial en los procesos de 2011, 2016 y 2021, en los que participó, pero no resultó electa.

Para determinar la veracidad de lo afirmado por Fujimori, PerúCheck revisó archivos periodísticos, grabaciones en video de sus pronunciamientos históricos y el registro de los recursos presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Elecciones 2011 (Humala vs. Fujimori)

Tras la segunda vuelta del 5 de junio de 2011, los resultados de la ONPE dieron como ganador a Ollanta Humala con el 51,45% de los votos válidos frente al 48,55% de la candidata de Fuerza 2011.

Al día siguiente de la elección, Fujimori ofreció una conferencia de prensa en la que admitió los resultados de manera oportuna: "Reconozco su triunfo, saludo su victoria y le deseo suerte".

Elecciones Presidenciales 2011

Elecciones 2016 (Kuczynski vs. Fujimori)

El 5 de junio de 2016, Fujimori perdió ante Pedro Pablo Kuczynski por un margen de 41.057 votos. El procesamiento de actas demoró una semana en resolverse en los jurados electorales.

Una vez que la ONPE culminó el cómputo oficial al 100% el domingo 12 de junio, Fujimori dio un pronunciamiento público acompañada de su bancada parlamentaria: "Aceptamos democráticamente estos resultados de la ONPE". Pese a calificar las cifras de "confusas" y criticar al gobierno saliente, acató la derrota formalmente. El tiempo de respuesta fue de entre 6 y 7 días.

Elecciones Presidenciales 2016

Elecciones 2021 (Castillo vs. Fujimori): “Fraude en mesa”

El 6 de junio de 2021 se celebró la segunda vuelta entre Fujimori y Pedro Castillo, quien superó a la lideresa de Fuerza Popular por 44.058 votos (50,12% vs. 49,87%). En este proceso , Fujimori no reconoció los resultados de manera inicial ni voluntaria.

Al verse abajo en el conteo virtual, Fuerza Popular denunció un "fraude en mesa". Presentó más de 900 recursos de nulidad ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) con el fin de anular cerca de 500.000 votos, concentrados principalmente en zonas rurales y andinas del país. El JEE rechazó todos los recursos presentados por el fujimorismo.

La candidata lideró marchas públicas y mantuvo una narrativa de ilegitimidad durante semanas. No fue sino hasta el 19 de julio de 2021 —43 días después de la votación—, cuando el JNE rechazó todas las apelaciones en última instancia y proclamó oficialmente al nuevo presidente, que Fujimori anunció que aceptaría el resultado: "Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender". En esa misma proclamación, se refirió a la ilegitimidad de Castillo.

Las consecuencias de la acusación de ‘fraude’

En enero de 2022, el Ministerio Público archivó de forma definitiva las denuncias por supuestas firmas falsas presentadas por Fuerza Popular tras certificar que los grafismos sí correspondían a los miembros de mesa. Además, la Fiscalía abrió una investigación penal contra Fujimori y miembros de su entorno por la presunta comisión de delitos como sedición y denuncia calumniosa debido a las acusaciones de fraude .

Elecciones Presidenciales 2021

Cuadro comparativo: Gestión de la derrota

Año Fecha segunda vuelta Fecha de reconocimiento Fujimori Días transcurridos 2011 5 de junio Mismo día / día siguiente 0-1 día 2016 5 de junio 11 - 12 de junio 6 días 2021 6 de junio 19 de julio 43 días

Conclusión

Keiko Fujimori no ha “reconocido todos los resultados en cada uno de los procesos electorales” en los que ha participado. Si bien así lo hizo en 2011 y 2016, en 2021 clamó que un “fraude en mesa” terminó proclamando a Pedro Castillo como presidente. Cuarenta y tres días después de publicados los resultados oficiales, Fujimori reconoció su derrota, pero señalando que el gobierno de Castillo era ilegítimo. Por tanto, PerúCheck califica las declaraciones de la virtual presidenta del Perú, Keiko Fujimori, como falsas.

Nota elaborada por Janet Arias, de PerúCheck.