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Keiko Fujimori declara tras ser proclamada presidenta: "Debemos conocer la realidad del Estado que vamos a recibir"

La presidenta electa Keiko Fujimori anunció la creación de la Oficina de la Presidenta Electa para dirigir el proceso de transferencia con el gobierno saliente. Indicó que el objetivo es identificar las principales necesidades del Estado antes de asumir funciones el próximo 28 de julio.

Keiko Fujimori anunció la creación de la oficina de la presidenta electa. Foto: captura de pantalla
Keiko Fujimori anunció la creación de la oficina de la presidenta electa. Foto: captura de pantalla
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La presidenta electa Keiko Fujimori afirmó que una de las primeras tareas de su gobierno será conocer con exactitud la situación en la que recibirá el aparato estatal. Durante una conferencia de prensa posterior a su proclamación oficial por el JNE, sostuvo que no esperará al 28 de julio para iniciar el trabajo de transición y remarcó que "primero debemos conocer con precisión la realidad del Estado que vamos a recibir", pues, según dijo, solo así podrán definir las primeras decisiones de su gestión.

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Fujimori señaló que todo su equipo concentrará sus esfuerzos en el proceso de transferencia del mando. "Más allá de la alegría de este resultado, no vamos a esperar un minuto más, porque estamos aquí para resolver los problemas del país y empezar a tomar decisiones", declaró. En esa línea, anunció la puesta en marcha de la Oficina de la Presidenta Electa, espacio que encabezará junto con integrantes de su plancha presidencial y su equipo técnico.

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La lideresa de Fuerza Popular informó que el congresista Miky Torres participará en representación de la fórmula presidencial, mientras que Marco Vinelli asumirá la jefatura del equipo de transferencia del próximo gobierno. Explicó que este grupo tendrá la responsabilidad de organizar la transición y establecer cuáles serán las prioridades inmediatas de la nueva administración. "La misión será ordenar el proceso de transición para que cuando asumamos el gobierno sepamos dónde actuar primero, cuáles son las prioridades y cómo responder con rapidez y responsabilidad", indicó.

La futura mandataria también adelantó que el trabajo no se limitará a revisar documentos y balances administrativos. Anunció que el equipo realizará reuniones con autoridades regionales y locales, representantes del sector privado, trabajadores y otros actores con el objetivo de recoger información sobre las principales necesidades del país antes del inicio oficial de su mandato.

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Diagnóstico técnico en cada ministerio para conocer la situación del Estado

Durante su pronunciamiento, Keiko Fujimori explicó que el equipo de transferencia elaborará un diagnóstico técnico en cada ministerio para evaluar las condiciones en las que recibirá la administración pública. Precisó que la revisión abarcará programas sociales, proyectos de inversión, obras en ejecución, disponibilidad de recursos y los problemas más urgentes que enfrenta cada sector.

La presidenta electa sostuvo que este proceso permitirá establecer prioridades desde el primer día de gobierno. "Realizaremos un diagnóstico técnico, ministerio por ministerio, para conocer el estado de los programas, los proyectos, las obras, los recursos disponibles y los desafíos más urgentes", afirmó durante la conferencia.

Además, señaló que esta evaluación también incluirá un componente social. Indicó que el Ejecutivo buscará escuchar a distintos sectores del país para obtener una visión más amplia sobre las necesidades de la población antes del inicio de su gestión.

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