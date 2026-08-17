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Arequipa: rocas caen sobre vehículos y pasajeros quedan varados por lluvias intensas y deslizamientos

El gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, indicó que no tiene comunicación directa con la presidenta, sino solo con coordinadores. Un tramo de la Panamericana Sur permanece bloqueado ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

Bus Cruz del Sur varado cerca al túnel La Planchada y vehículos varados en la Panamericana Sur
Bus Cruz del Sur varado cerca al túnel La Planchada y vehículos varados en la Panamericana Sur | Composición LR / Difusión
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Las lluvias intensas registradas en las últimas 48 horas provocaron deslizamientos de tierra y caída de rocas especialmente en la Panamericana Sur, en el tramo Atico-Ocoña, en la provincia de Camaná, región Arequipa. Un bus de la empresa Cruz del Sur resultó afectado en el sector de La Planchada, en el distrito de Ocoña, debido a que las rocas dañaron casi la mitad de la unidad. En tanto, en el sector Quebrada Honda, Atico, en Caravelí se registraron pasajeros varados este lunes 17 de agosto.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, los derrumbes y deslizamientos se registraron en varios distritos en Ocoña, Camaná, Caravelí, Chala y Atico. Personal de Provías Nacional realizó labores de limpieza con un cargador frontal y una retroexcavadora. Con ello, algunos vehículos que estaban detenidos lograron desplazarse, pero el tránsito aún no ha sido habilitado.

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El COER informó que no hay pase en el tramo del km 721 al 733 y recomendó evitar viajar por la zona. Por otro lado, en la región de Moquegua, gran parte del malecón de Ilo resultó inundado por las intensas lluvias. Asimismo, las autoridades alertaron que Arequipa estará en nivel rojo hasta el 18 de agosto, con gran intensidad de lluvias en los distritos mencionados, además de Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión.

PUEDES VER: Lluvias intensas provocan huaicos en la Panamericana Sur: MTC dispuso cierre temporal de un tramo de 73 km en Arequipa

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Anuncian despliegue de ministros, pero no hay coordinación entre la presidenta y GORE Arequipa

La presidenta Keiko Fujimori anunció el envío de ministros a las zonas más afectadas y dispuso que el ministro de Defensa viaje a Arequipa. A nivel regional, el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, señaló que se cuenta con S/113 millones para intervenciones inmediatas y que no es necesario declarar en emergencia lugares como Caravelí.

Indicó también que se cerró el tráfico por el riesgo de más caídas de rocas durante la noche. Agregó que no tiene el reporte oficial de daños en Caravelí, Chala y Atico, y que hasta el momento no hay coordinación directa con la presidenta, solo con un coordinador y que Provías Nacional también tendría que intervenir.

Por último, los mismos ciudadanos de decenas de distritos de la región Arequipa están reportando deslizamientos de rocas a cada momento. En Secocha, un ciudadano alertó a las familias a salir de sus casas, que están en quebradas, para evitar desastres. "¡Salgan salven su vida...! ¡Salgan Secocha, salgan!”, les decía a las personas de las que no se sabe aún si resultaron heridas mientras grababa el desprendimiento de grandes rocas sobre viviendas precarias.

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