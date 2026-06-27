Fiscalía de Derechos Humanos asume investigación por muerte de menor en comisaría de Manchay

Investigación por muerte de menor en comisaría de Manchay tendrá nuevo responsable | Composición LR / Difusión

Investigación por muerte de menor en comisaría de Manchay tendrá nuevo responsable | Composición LR / Difusión

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La Fiscalía Superior de Lima Sur dispuso que la investigación contra los que resulten responsables del delito de homicidio por la muerte de un menor de 17 años en la comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac, sea derivada a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo de la fiscal provincial Marcelita Gutiérrez.

La decisión se adoptó tras determinarse que los hechos habrían ocurrido en circunstancias que corresponde investigar a un subsistema especializado, al involucrar un deceso en custodia de agentes del Estado. A partir de esta medida, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín (Tercer Despacho) tendrá que remitir los avances de sus diligencias al nuevo ente responsable.

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Exigen investigación rigurosa

Precisamente, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) solicitó que la Fiscalía de Derechos Humanos asuma la investigación de este caso por su especialidad y realice una indagación exhaustiva, a fin de esclarecer las condiciones de detención, las acusaciones de presunta tortura y las causas de la muerte del adolescente.

El gremio consideró que la versión de la familia de la víctima sobre presuntos maltratos físicos, señales de violencia y una supuesta extorsión económica por parte de efectivos policiales “evidencian deficiencias en el respeto a los derechos humanos” que merecen ser aclaradas en un proceso con total transparencia y rigurosidad.

Muerte de menor en comisaría

El fallecimiento del adolescente de 17 años en la dependencia policial de Manchay es un caso aún no esclarecido. La Policía Nacional (PNP) sostiene que el menor perdió la vida por “asfixia mecánica por ahorcamiento”; sin embargo, esta versión es rechazada por el padre de la víctima, Javier Cubas, quien afirmó que su hijo habría sufrido maltratos mientras permanecía bajo custodia de los uniformados.

El ministro del Interior, José Zapata, informó que seis efectivos de la PNP de la comisaría involucrada —tres oficiales, incluido el comisario, y tres suboficiales— fueron separados de manera temporal de su cargo para evitar que interfieran en las investigaciones del caso. Asimismo, adelantó que se aplicarán acciones administrativas y penales mientras avanzan las diligencias.

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