Fiscal Germán Juárez es investigado por cohecho y lo retiran de la Coordinación de Lavado de Activos

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El fiscal Germán Juárez Atoche, quien se desempeñaba como coordinador de las fiscalías de lavado de activos, es objeto de una investigación en la fiscalía anticorrupción por presunto delito de cohecho durante su desempeño como integrante del desactivado Equipo Especial Lava Jato. Por este motivo, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, decidió apartarlo y dejar sin efecto su nombramiento como fiscal superior provisional y coordinador de las fiscalías especializadas en lavado de activos, cargo que ejercía desde el 5 de diciembre de 2025.



La fiscalía guarda hermetismo sobre esta investigación, pero, de acuerdo con fuentes judiciales, los hechos tienen que ver con su desempeño como integrante del desactivado Equipo Especial Lava Jato. El presunto soborno se habría producido en el trámite de la solicitud de colaboración eficaz del corredor de seguros Gustavo Salazar Delgado, vinculado a los pagos que la empresa brasileña Odebrecht realizó al exgobernador regional del Cusco Jorge Acurio Tito.



En la resolución que deja sin efecto el nombramiento de Juárez Atoche como coordinador de las fiscalías de lavado de activos se informa que el fiscal de la Nación recibió el informe N.° 008-2026-1aFSEDCFL-MP-FN, remitido por el coordinador de las fiscalías anticorrupción, el fiscal superior Reggis Oliver Chávez Sánchez, donde se habla de la existencia de graves y fundados indicios que han llevado al inicio de una indagación preliminar por espacio de 90 días, con fecha 8 de junio de 2026.

Gustavo Salazar

Una de las principales diligencias en esa investigación que se ha dispuesto es “8. Solicitar a la Coordinación Superior Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavados de Activos, tengan a bien remitir a esta Fiscalía Superior, de manera reservada, copia de absolutamente todos los documentos que forman parte de la carpeta o las carpetas de colaboración eficaz que tengan como aspirante o como colaborador eficaz a la persona de Gustavo Salazar Delgado, y que hayan estado a cargo del ex equipo especial de fiscales a cargo del caso Odebrecht.”



Gustavo Salazar fue investigado por el Equipo Especial Lava Jato, luego de que se descubrió que una cuenta bancaria de su empresa Wilcer SA fue utilizada, entre los años 2013 y 2014, para recibir una transferencia de US$1’250.000 de la offshore Klienfeld Services Ltda. en el Credit Andorra de Panamá. Luego, el dinero fue retirado y entregado en efectivo a Acurio Tito por los contratos de construcción de la Vía de Evitamiento Cusco.



Ante un pedido de prisión preventiva, Salazar huyó a España, país al que se pidió su extradición. En tanto, desde el extranjero, el exejecutivo de seguros intentó acogerse a la colaboración eficaz. En ese contexto se habrían producido los presuntos actos de soborno que ahora son materia de investigación.

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El caso Vizcarra

Como coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Germán Juárez asumió el manejo de los casos del Equipo Lava Jato. La semana pasada participó activamente en las audiencias realizadas por la Sala de Apelaciones Nacional para definir el caso Cócteles contra la candidata presidencial de Fuerza Popular y primera en el conteo de votos de ONPE, Keiko Fujimori. El tribunal de apelación dispuso el archivo definitivo de ese caso.



Germán Juárez estuvo a cargo de las investigaciones a los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala. Información recogida por La República en noviembre de 2020 indicó que la declaración de los aspirantes a colaboradores eficaces contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción en Moquegua no fue espontánea, sino “sugerida, condicionada y promovida por el Equipo Especial de Fiscales del Caso Lava Jato”.

Juárez Atoche seguirá desempeñándose como fiscal mientras avanzan las investigaciones, al tratarse de un fiscal titular. La fiscalía de la Nación lo destacó a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Nuevo coordinador

En tanto, el fiscal de la Nación designó al fiscal Juan Mendoza Abarca, fiscal provincial titular antidrogas, como fiscal superior provisional, a cargo de la Tercera Fiscalía Superior de Lavado de Activos y, como tal, nuevo coordinador de las fiscalías de esta especialidad. Mendoza Abarca fue el primer coordinador de las fiscalías de lavado de activos entre 2013 y 2014, cargo al que ahora regresa.